Talkwalker, la classifica dei programmi più social: trionfa Mediaset con Amici e il Grande Fratello Vip

Condividi su

Nelle scorse ore Talkwalker ha diffuso la classifica dei programmi tv più seguiti sui social. Il periodo di tempo preso in considerazione è quello tra il 1° settembre 2021 e il 15 giugno 2022. Mediaset, stando quanto emerso dalla rilevazione, ha prodotto i primi due show più social.

Programmi tv più social, per la Rai vince il Festival di Sanremo

Talkwalker, per realizzare la classifica dei programmi tv più seguiti sui social, ha analizzato 53 fra emittenti tv e streaming provider. Talkwaler è una multinazionale di Social e Consumer Intelligence. Tale società ha misurato le interazioni sui social network tramite la piattaforma Social Content Ratings. Facebook, Instagram e Twitter sono i social presi in considerazione per realizzare lo studio.

Visualizzando i dati dei programmi tv emerge come quelli più social siano Amici di Maria De Filippi e il Grande Fratello Vip. Il talent della Fascino, vinto da Luigi Strangis, ha ottenuto 95,2 milioni di interazioni (3,1 da Facebook, 16,2 da Twitter e 75,4 da Instagram). Il reality condotto da Alfonso Signorini, invece, ha ottenuto 64 milioni di interazioni totali (5,3 da Facebook, 32,4 su Instagram e 26,3 su Twitter). Il terzo programma più social è il Festival di Sanremo, primo tra i programmi Rai. La kermesse, in cinque serate, ha ottenuto 45,3 milioni di interazioni complessive (23,4 da Instagram, 14,5 da Twitter e le restanti 7,2 da Facebook).

Programmi tv più social, per Sky trionfa X Factor

La classifica dei programmi tv più social realizzata da Talkwaler, comunque, non tiene conto della durata dei singoli show. Sanremo, ad esempio, ha totalizzato le sue 45 milioni di interazioni nell’arco di soli cinque giorni. Amici e il GF Vip, invece, hanno ottenuto i loro dati nell’arco (rispettivamente) di 8 e 6 mesi.

Dando uno sguardo ai canali a pagamento, il programma più social risulta essere X Factor. Il talent, in onda su Sky Uno, ha ottenuto 10,4 milioni di interazioni (8,5 da Instagram, 872mila su Facebook e le restanti su Twitter). Per quanto riguarda le emittenti OTT, a trionfare è Amazon Prime Video grazie alla serie The Ferragnez. Il prodotto ha ottenuto 9,8 milioni di interazioni (9,7 provenienti da Instagram).

Tra i canali trionfa Sky Sport Uno, che si posiziona davanti a Canale 5 e Rai 1

Infine, oltre ai programmi tv più social, Talkwalker ha analizzato anche le interazioni totali ottenute da ogni singola rete. Da tale rilevazione, un po’ a sorpresa, emerge che il canale con più interazioni è Sky Sport Uno. La rete pay ha ottenuto 347,6 milioni di interazioni. Il canale è seguito, a ruota, da Canale 5 (227,6 milioni) e Rai 1 (113,5 milioni). L’emittente OTT Netflix, invece, si ferma a “sole” 69,3 milioni di interazioni. Il servizio streaming è trainato soprattutto da La Casa di Carta che, con 4 milioni di interazioni, è il titolo più social tra quelli in catalogo su Netflix.