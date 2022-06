Stasera in tv martedì 28 giugno 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 28 giugno 2022. Su Raitre, l’attualità con Filorosso, programma condotto da Giorgio Zanchini e Roberta Rei. Su Italia 1, il programma musicale Love Mi, con Fedez e J-Ax.

Stasera in tv martedì 28 giugno 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il programma musicale Dalla strada al palco. Debutta il nuovo programma di Nek, nato da un’idea di Carlo Conti, che dà visibilità agli artisti di strada. Ognuno di loro, oltre a raccontare la propria storia, avrà finalmente l’occasione di esibirsi su un palco davanti a un grande pubblico. Non è un vero e proprio talent, ma è prevista una gara.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Filorosso. Prende il via un nuovo approfondimento giornalistico che si colloca nello spazio sin qui occupato da Bianca Berlinguer con #Cartabianca. Lo conducono Giorgio Zanchini e Roberta Rei, che per nove settimane propongono servizi e interviste dedicati agli avvenimenti d’attualità di maggior rilevanza.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, Dynasties II – L’avventura della vita, con David Attenborough. In Sud America, sulle montagne della Patagonia, il puma rupestre ha scelto la battigia di un grande lago per crescere i suoi quattro cuccioli. Si passa poi in Zambia, dove la siccità e le faide tra i vari esemplari causano il caos all’interno di un clan di iene che vive sotto la guida matriarcale di una femmina.

Su Italia 1, alle 19.00, il programma musicale Love Mi con Fedez, J-Ax. I due cantanti hanno fatto pace e stasera danno vita in Piazza Duomo, nel centro di Milano, a un grande concerto di beneficenza con accesso gratuito. Con loro, sul palco, tanti ospiti: tra gli altri, Ghali, Dargen D’Amico, Tananai, Mara Sattei, Rhove, Ariete, Myss Keta, Nitro Rose Villan e Tedua.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. La stagione è finita, ma Andrea Purgatori continua ad appassionare chi ama la storia alternando servizi già proposti, documentari inediti e altre sorprese. Il tutto oscillando come sempre tra epoche lontane e passato recente.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento crociera. Una crociera nel Mediterraneo per scoprire il vero amore: questo è quello che si aspettano e desiderano i single che stanno partecipando al tour. Con loro c’è sempre Flavio Montrucchio, nelle vesti di moderno Cupido.

I film di questa sera martedì 28 giugno 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2020, C’era una volta… a Montecarlo, con Rayane Bensetti. Mehdi (Rayane Bensetti) è un 30enne di origini marocchine che vive con la madre nella periferia di Parigi. Dopo aver vinto una discreta somma con il poker on line, decide di investirla per tentare il colpo della vita: va a Montecarlo e finge di essere un principe per poter sfidare i giocatori più ricchi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1976, di Mauro Bolognini, L’eredità Ferramonti, con Anthony Quinn, Dominique Sanda, Fabio Testi. La bella Irene sposa Pippo Ferramonti, figlio di un ricco fornaio, che non prova alcun sentimento per Pippo e i suoi fratelli, Mario, amante di una signora bene e Teta, sposata con un impiegato statale veneto.

Su Rai 5, alle 21.15, il film thriller del 2016, di M. Koolhoven, Brimstone, con D. Fanning. Liz è una levatrice muta che vive, insieme al marito e al figlio, in un piccolo villaggio del selvaggio West americano dell’Ottocento. L’arrivo di un nuovo e severo reverendo scatena in lei il terrore.

Su Italia 2, alle 21.15, il film horror del 2000, di James Wong, Final destination, con Devon Sawa, Ali Larter. Grazie a un’improvvisa premonizione, un liceale sopravvive con altri sei compagni a un disastro aereo. Ma qualche giorno dopo gli scampati cominciano a morire.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2012, di Paolo Genovese, Immaturi – Il viaggio, con Raoul Bova. Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca, dopo aver passato l’esame di maturità, partono per la Grecia. Vivranno nuove avventure, rivelando ognuno le proprie debolezze.

Stasera in tv martedì 28 giugno 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Marc Meyers, All My Life, con Harry Shum Jr., Jessica Rothe. Jenn e Sol, innamoratissimi, decidono di sposarsi. Ma vedono sfumare il loro sogno quando Sol scopre di essere malato terminale. Travolti, però, dall’affetto di tante persone convoleranno ugualmente a nozze.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1995, di Martin Scorsese, Casinò, con Sharon Stone, Robert De Niro. Sam Rothstein, asso del gioco d’azzardo, è incaricato dalla mafia di gestire un casinò di Las Vegas. Ma dopo uno splendido decollo, le cose cominciano a precipitare.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Paola Randi, La Befana vien di notte 2 – Le origini, con Zoe Massenti, Monica Bellucci. XVIII secolo. La piccola Paola si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis. Ma l’aiuto di Dolores, una strega buona, salva Paola da un rogo già acceso.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2012, di Michele Placido, Il cecchino, con Daniel Auteuil. L’ispettore Mattei è sulle tracce di una violenta banda di rapinatori. Ma, all’improvviso, un cecchino comincia ad uccidere i poliziotti. Inizia così una feroce caccia all’uomo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2019, di Andy Muschietti, It: Capitolo due, con James McAvoy. Il malvagio Pennywise ritorna a Derry dopo ventisette anni. Il clow, infatti, vuole ancora tormentare Bill e tutta la banda dei Perdenti che da tempo si sono persi di vista.