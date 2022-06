Condividi su

Questa sera, 27 giugno 2022, alle ore 21:45 su Canale 5 torna in diretta l’Isola dei famosi 2022. Siamo giunti alla Finale del reality show condotto da Ilary Blasi con l’aiuto degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Inviato sull’Isola: Alvin.

Isola dei famosi 2022, 27 giugno, la Finale in diretta

Inizia il programma. Oggi, dopo 99 giorni, è giunto il momento della resa dei conti, finalmente scopriremo chi sarà il vincitore.

I naufraghi hanno detto addio all’Isola. “Sono stordito, sono confuso. Me ne voglio andare via e allo stesso tempo…mi mancherà quest’isola” – dice Nicolas in lacrime. “Me la porterò dietro” – aggiunge Carmen.

Alvin apre questa ultima puntata con un discorso toccante, la Blasi gli chiede ironicamente se ha preso spunto dalla rivista “Cioè”. I naufraghi raggiungono l’inviato il Palapa e scopriamo subito il verdetto del primo televoto. Nick è eliminato e riceve un videomessaggio dagli altri Cugini di campagna.

I naufraghi hanno la possibilità di rivedere i filmati dei loro momenti migliori sull’Isola e si commuovono. Nel frattempo Edoardo arriva in studio e sembra al settimo cielo.

Per qualcuno che arriva, qualcuno è partito e dunque ecco che Alessandro è sbarcato sull’Isola per fare una sorpresa a sua mamma. “Non l’avrei mai detto, ma non vedo l’ora di vederla” – svela.

I finalisti affrontano una prova immunità. Alla fine di un percorso fisico molto difficile è Mercedesz ad avere la meglio. Carmen si ritira. Mercedesz è salva e, oltre ad avere l’immunità, deve scegliere uno dei suoi compagni da mandare al televoto. Sceglie Luca.

Vladimir si infuria perché ritiene che se Mercedesz fosse stata onesta avrebbe votato Maria Laura, con la quale ha avuto molti contrasti. Luxuria sostiene che a spingerla sia stata la strategia.

Luca ha la possibilità di portare con sé al televoto uno degli altri naufraghi e vota Maria Laura. “Ha sgamato il gioco, bravo Luca” – applaude Luxuria.