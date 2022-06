Ascolti Tv mercoledì 29 giugno 2022, Modalità Aereo 15.8%, L’Ora- Inchiostro contro Piombo 7.1%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 29 giugno 2022. Il film Modalità Aereo vince nel prime time. Ottimo risultato per Chi l’ha visto?. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 29 giugno 2022, il prime time

. Su Rai 1 Modalità Aereo ha registrato 2.311.000 spettatori con 15.8%

Su Rai 2 Campionati del Mondo di Pallanuoto 887.000-5.6%. La Signora di Purity Falls 353.000 -2.8%

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? 1.843.000 spettatori con 14%.

Su Canale 5 L’Ora Inchiostro contro Piombo 989.000 spettatori con 7.1% .

Su Rete 4 Controcorrente-Prima serata 568.000 spettatori con 5%.

Su Italia 1 Chicago Fire è visto da 1.149.000 persone con 8.2%.

Su La 7 Atlantide è visto da 453.000 persone con 4.2%

Su Tv8 Chi vuole Sposare mia Mamma? 344.000 spettatori con 2.3%.

Su NOVE Stand Up – Comici in Prova 221.000 spettatori con 1.5%.

Ascolti Tv mercoledì 29 giugno 2022, la fascia preserale Cash or Trash quasi al 2% Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 2.204.000-23.6%.Reazione a Catena 3.222.000-27.7%. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 507.000 spettatori con 3.6%. Su Rai 3 TGR 1.633.000 con 13.2%. Blob 680.000 con 4.9%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.103.000-12.6%. Avanti un Altro! 1.693.000- 15.1%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 620.000 persone con 4.4%. Su Italia 1 CSI Miami 514.000 spettatori con 3.9%.

Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 231.000 con 1.9%. Ascolti Tv mercoledì 29 giugno 2022, l’access prime time Un Posto al Sole al 9.7% Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 2.938.000 spettatori con 18.6%. ha registrato 2.938.000 spettatori con 18.6%.

Su Rai 3 Generazione Bellezza 763.000 – 5.1% . Un Posto al Sole 1.532.000- 9.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.229.000 spettatori con 14.2%. Su Rete 4 Controcorrente 751.000 -4.9%; 762.000-4.8%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.133.000 spettatori con 7.3%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.137.000 spettatori con 7.3%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 219.000 con 1.4%.

Ascolti Tv mercoledì 29 giugno 2022, daytime mattutino

Uno Mattina Estate al 14.4%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 607.000 con 14.4%. Camper 1.190.000 con 12.9%.

Su Rai 2 La Nave dei Sogni 395.000 spettatori con 5.8%.

Su Rai 3 Agorà 243.000-6.2%. Elisir- A Gentile Richiesta 207.000 con 5.1%.

Su Canale 5 Morning News 637.000-16.5%; 598.000-15.3%. Forum 1.237.000 con 18.4%.

Su Rete 4 Hazzard 89.000 spettatori con 2.3%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 817.000 persone con 6.8%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate 244.000 – 4.9%; 426.000-4.5% .

Ascolti Tv mercoledì 29 giugno 2022, day time pomeridiano

Estate in Diretta al 18.5%

Su Rai 1 Estate in Diretta 1.420.000 spettatori con 18.5%.

Su Rai 2 Italiani Fantastici e Dove Trovarli 319.000 spettatori con 3%.

Su Rai 3 Overland 392.000-5.4% . Geo Magazine 609.000 -7.4%

Su Canale 5 Brave and Beautiful 1.342.000-18.2%. La Cucina del Cuore 714.000 -9.5%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 694.000 con spettatori con 7%.

Su Italia 1 . I Griffin 405.000-4.9%. NCIS Los Angeles 271.000-3.8%; 259.000-3.5%.

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 271.000 spettatori con 3.2%

Ascolti Tv mercoledì 29 giugno 2022, seconda serata

Un Pezza di Lundini sotto il 2%

Su Rai 1 Porta a Porta 525.000 telespettatori con 10.5%. 525.000 telespettatori con 10.5%.

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini 134.000 persone con 1.9%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte è seguito da 649.000 spettatori con 11.3%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 373.000 spettatori con 5.2%.

Su Rete 4 Il Dolce e l’Amaro 119.000 spettatori con 3.9%.

Su Italia 1 La Brea 421.000 spettatori con 6.2%.