Palinsesti autunnali Rai 2022, la conferenza in diretta: ufficializzato l’arrivo di Alessia Marcuzzi

Martedì 28 giugno, dalle ore 11:30, è prevista la presentazione dei palinsesti autunnali Rai 2022. In tale evento, la TV di Stato presenterà al pubblico le nuove produzioni che andranno in onda a partire da settembre. La presentazione avverrà presso il Centro di Produzione Rai di Milano. All’evento prenderà parte l’ad Carlo Fuortes. Con lui i vari direttori dei generi Rai. In primis ci saranno Stefano Coletta (Intrattenimento Prime Time), Simona Sala (Intrattenimento Daytime), Maria Pia Ammirati (Rai Fiction) e Antonio Di Bella (Approfondimenti). Interverranno nella presentazione anche Fabrizio Zappi (Rai Documentari), Silvia Calandrelli (Rai Cultura), Roberto Sergio (Rai Radio) e Roberta Enni (Rai Gold). Presenti, infine, pure Luca Milano (Rai Ragazzi), Alessandra De Stefano (Sport) ed Elena Capparelli (Rai Play).

Palinsesti autunnali Rai 2022, alla presentazione ci saranno pure Mara Venier e Serena Bortone

Durante la presentazione dei palinsesti autunnali Rai 2022 ci saranno anche diversi volti noti della TV di Stato. Tra questi Mara Venier, Flavio Insinna, Serena Bortone, Eleonora Daniele, Mia Ceran e Alberto Matano. Durante la presentazione ci saranno pure Pierluigi Diaco, Marco Liorni, Francesca Fialdini e Massimiliano Ossini. Non ci sarà Antonella Clerici, nelle scorse ore risultata positiva al Covid-19. Per questo, la conduttrice non sarà al Centro di Produzione Rai.

Inizia la conferenza stampa con le parole di Carlo Fuortes

Inizia la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali Rai 2o22. L’incontro inizia con un filmato in cui si racconta il lavoro quotidiano svolto dalla TV di Stato. Il primo a prendere la parola è l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes: “Oggi siamo qui a raccontarvi la nostra visione italiana. Stiamo costruendo una programmazione nuova, dove guardiamo al futuro. Adotteremo nuove forme di narrazione, in grado di raccontare una società in trasformazione. Lo scenario attuale è contraddistinto dal digitale e dalla frammentazione dei contenuti”.

Carlo Fuortes continua: “La missione del servizio pubblico è quella di aiutare a comprendere la complessità. Per farlo, dobbiamo essere capaci di intrattenere e informare rimanendo fedeli ai nostri valori. Da qualche settimana è operativa la differenziazione dei direttori per generi. Inizia un lavoro basato sulla collaborazione tra tutti i direttori. Sarà necessario un grande affiatamento. Mettiamo al centro il prodotto e il contenuto. Questo è solo l’inizio di un processo di cambiamento che dovrà portare la Rai a diventare una moderna media company“.

Palinsesti autunnali Rai 2022, parla Elena Capparelli

Continua la conferenza stampa dei palinsesti autunnali Rai 2o22. Prende la parola Elena Capparelli, direttrice di Rai Play: “Tornerà Jovanotti con il programma Jova Beach Party, in onda per 10 puntate. Andrà in programmazione anche Conferenza stampa, format ideato (tra gli altri) da Valerio Lundini. Ci sarà anche The Rap Game, talent show di otto episodi con protagonisti dei giovani di grande talento. Inoltre sarà presente Confusi, che racconta con leggerezza la storia di quattro 20enni. A seguire ci saranno Wild Republic e StarStruk. A Natale ci saranno 10 lungometraggi dedicati a Charlie Chaplin. Arriverà la terza stagione di Ossi di seppia e di Superquark+. Arriverà anche Rai Play Sound“.

Prosegue la presentazione dei palinsesti autunnali Rai 2022. Interviene, ora, Luca Milano, direttore Rai Kids: “Avremo al centro la fiducia, che attraverserà tutti i programmi. A dicembre ci sarà uno speciale calendario dell’avvento intitolato La speranza siamo noi. Continueremo con TG Kids e accoglieremo Il mondo di Leo. Qui sarà protagonista un bambino autistico di Milano. Ci saranno anche i prodotti Disney, come Paddington. Per i più grandi andrà in onda la fiction Crush, che parla di revenge porn. Segnalo anche il cartone animato Il drago nero, lo special Nel mare ci sono i coccodrilli e lo Junior Eurovision Song Contest, che andrà in diretta su Rai 1″.

L’offerta dello sport

Prosegue la presentazione dei palinsesti autunnali Rai 2o22. Viene presentata la programmazione dello sport e, per questo, prende la parola la direttrice Alessandra De Stefano: “La nostra missione sarà far vivere i momenti sportivi nella loro interezza. Racconteremo il Mondiale di Calcio del Qatar, in onda per la prima volta in inverno. Non ci sarà l’Italia, ma sarà un evento planetario e il buon calcio non ha confini. Da settembre ci saranno i mondiali di pallavolo maschili e femminile, oltre che il mondiale di ciclismo. Per il rugby trasmetteremo il mondiale femminile, oltre che lo sci. Tornerà, per il tennis, l’ATP di Torino.La Rai trasmetterà nuovamente la Coppa Davis e proveremo ad avere Panatta come telecronista. Infine, avrà spazio anche il mondo dello sport paralimpico”.

Continua la conferenza con le parole di Francesco Di Pace, direttore dell’offerta cinema e serie tv: “Su Rai 1 tornerà, il martedì, Morgane-Detective geniale. Per il cinema ci saranno delle prime visioni come il documentario Mi chiamo Francesco Totti e il Campione di Leonardo D’Agostini. Per la commedia andranno in onda titoli come Cena con delitto. Su Rai 2 saranno da tenere d’occhio Tutti mentono e l’Isola delle trenta bare, che arricchiranno la rete. Il mercoledì sarà dedicato al cinema, con titoli come JumanjI-Next Level. Su Rai 3 occuperemo la prima serata del venerdì, dove andranno in onda anche I Predatori. Su Rai 4 andranno in onda le serie crime ed action“.

Palinsesti autunnali Rai 2022, l’offerta del day-time

La presentazione dei palinsesti autunnali Rai 2022 continuano con la direttrice del daytime Simona Sala: “Su Rai 1 confermeremo Domenica In, Storie Italiane, E’ sempre mezzogiorno, Oggi è un altro giorno e La Vita in Diretta. Andrà in onda anche Unomattina, ma con una nuova formula che stiamo ancora studiando. Subito dopo Reazione a Catena andrà in onda L’Eredità. Nel sabato e la domenica torneranno Da noi a ruota libera, Italia Sì e Uno Mattina in Famiglia. Confermato il Provinciale e tutte le declinazioni delle Linee.

Prosegue l’intervento della direttrice: “Per quanto riguarda l’offerta di Rai 2, qui avremo i cambiamenti principali. Nella mattina avremo Caterpillar, programma radiofonico che sarà trasportato anche in tv. Successivamente ci sarà Radio2 Social Club, seguito da I Fatti Vostri. Nel pomeriggio due novità: Bella Ma e Nei tuoi panni. Entrambi affrontano il tema dello scambio generazionale. Anche il sabato è tutto nuovo, con Italiani Fantastici, Ti sembra normale e Top, condotto da Greta Mauro, Fede e Tinto. La domenica tornerà Citofonare Rai 2 e Vorrei dirti che che, con Elisa Isoardi. Su Rai 3, infine, ci saranno TV Talk e Ribelli con Emma D’Aquino”.

L’offerta di Rai Documentari

La presentazione dei palinsesti autunnali Rai 2022 prosegue con la programmazione di Rai Documentari. Per questo interviene il direttore Fabrizio Zappi: “Su Rai 1 proporremo una serie di speciali dedicati a grandi artisti, tra i quali Sophia Loren. Su Rai 2 avremo uno spazio inedito, dedicato al genere crime. Racconteremo casi di cronaca, come ad esempio quello di Willy Monteiro. Si Rai 3, da dicembre, avremo una collana di appuntamenti che partirà con la ricostruzione della vita di Pio La Torre. Su Rai 1, a gennaio, ci sarà un biopic su Gianni Agnelli. A febbraio, sempre sulla rete ammiraglia, celebreremo i Pooh anche grazie al lavoro di giovani influencer”.

Palinsesti autunnali Rai 2022, parla Stefano Coletta e annuncia il ritorno di Alessia Marcuzzi

Continua la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali Rai 2022. Prende la parola Stefano Coletta, direttore dell’intrattenimento Prime Time: “Rai 2 cambierà radicalmente e arriverà Nudi per la vita, programma nei contenuti leggero ma che ha l’intento di sensibilizzare sul tema della prevenzione. Tra i concorrenti ci saranno Sabino Nela ed Elisabetta Gregoraci. Stefano De Martino, invece, condurrà Sing Sing Sing, ispirato dallo statunitense That’s My Jam. Dopo anni torna Alessia Marcuzzi, in onda con Boomerissima. Tornerà anche Il Collegio, ambientato nel 1958. Ci sarà anche Non sono una signora, con protagonisti vip uomini che dovranno imparare a fare le drag queen. In access continuerà L’Almanacco di Drussilla Foer, preceduto dal game Una scatola al giorno, condotto da Paolo Conticini. In seconda serata arriverà EPCC con Alessandro Cattelan. Andranno ancora in onda Bar Stella e Belve di Francesca Fagnani, in onda per tre volte alla settimana”.

Stefano Coletta continua: “Per quanto riguarda Rai 3 ci sarà La mia casa è la tua casa, condotto da Cristiano Malgioglio. Su Rai 1 torneranno i grandi format di successo. Per questo andranno in onda Tale e Quale Show e Ballando con le stelle. Protagonista Amadeus, che condurrà I Soliti Ignoti, Arena ’60, ’70, ’80 e ’90. Condurrà gli speciali di Telethon e l’Anno che verrà nel 31 dicembre. Il nuovo anno ripartirà con Roberto Bolle e il suo Danza con me”.