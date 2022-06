Rai 1 palinsesto autunnale, tutti i programmi e le date di partenza: il 12 settembre ripartono gli show del daytime, tra le fiction Mina Settembre 2

Condividi su

Martedì 28 giugno è stato reso noto il palinsesto autunnale di Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato, nei prossimi mesi, trasmetterà numerose novità. Molti programmi di successo, specie nel daytime, sono stati comunque confermati.

Rai 1 palinsesto autunnale, i programmi del daytime

Per quanto riguarda il già annunciato daytime, nel palinsesto autunnale di Rai 1 ritroveremo tutti gli storici programmi. Questi ultimi esordiranno, in blocco, da lunedì 12 settembre. Il buongiorno al pubblico sarà dato da Unomattina. in onda a partire dalle ore 09:00. Tale programma, i cui conduttori non sono stati ancora annunciati, sarà seguito, dalle ore 10:00, da una nuova edizione di Storie Italiane. Il programma di cronaca e inchieste sarà condotto, anche nella prossima stagione, da Eleonora Daniele.

Quest’ultima, alle ore 12:00, darà la linea ad Antonella Clerici e al suo È sempre mezzogiorno. Dopo il TG1 delle 13:30 andrà in onda Serena Bortone per una nuova edizione di Oggi è un altro giorno. L’ex conduttrice di Agorà farà da traino ai nuovi episodi de Il paradiso delle signore, seguito da una nuova stagione de La Vita in Diretta. Il contenitore pomeridiano di Rai 1 sarà condotto, ancora una volta, dal solo Alberto Matano. Dalle 18:45 andrà in onda Reazione a Catena, che il 1 novembre lascerà il posto a L’Eredità con Flavio Insinna. La fascia dell’access prime time sarà ancora presidiata da Amadeus, con il suoi I Soliti Ignoti.

I programmi previsti per la seconda serata

Un capitolo a parte meritano, invece, i programmi tv presenti in seconda serata nel palinsesto autunnale di Rai 1. In questa fascia oraria, il lunedì, andranno in onda tre diverse produzioni: Cose Nostre con Emilia Brandi (dal 5 settembre), Tempo e Mistero con Gianluca De Cataldo (a partire dal 3 ottobre) e Basco Rosso (in onda a partire dal 21 novembre).

Il martedì, mercoledì e giovedì la seconda serata sarà occupata dallo storico Porta a Porta, al via dal 13 settembre. Dal 26 settembre, in terza serata, tornerà S’è fatta notte, condotto ancora una volta da Maurizio Costanzo e Gigi Marzullo.

I programmi in onda nei giorni festivi

Durante la presentazione del palinsesto autunnale di Rai 1 si è parlato anche del daytime dei giorni festivi. Il sabato, dal 17 settembre, ripartirà Pino Strabioli e il suo Il caffè di Raiuno. Successivamente confermati, in blocco, Unomattina in Famiglia (con Timperi, Muccitelli e Setta confermati) e Buongiorno Benessere con Vira Carbone. Dalle 11:20 spazio a Il Provinciale di Federico Quaranta (partenza il 10 settembre), seguito da Linea Verde Start e Linea Verde Life (con Marcello Masi e Daniela Ferolla). Nel pomeriggio confermati Linea Blu (sostituito, dal 24 dicembre, da Linea Bianca), Passaggio a Nord Ovest e A Sua Immagine. Il pomeriggio si concluderà con una nuova edizione di Italia Sì.

Per quanto riguarda la domenica, nel palinsesto autunnale di Rai 1 la mattina sarà occupata da Unomattina in Famiglia, Paesi che vai e A Sua Immagine. Alle 12:20 Peppone e Beppe Convertini guideranno Linea Verde. Dalle 14:00, a partire dall’11 settembre, tornerà Domenica In con Mara Venier. Dalle 17:20 spazio a Da noi… a ruota libera con Francesca Fialdini.

Rai 1 palinsesto autunnale, i titoli della prima serata

Per quanto riguarda la prima serata, nel palinsesto autunnale di Rai 1 torneranno alcune delle produzioni di maggior successo. Tra queste Tale e Quale Show (al via da venerdì 30 settembre) e Ballando con le stelle (partenza prevista per l’8 ottobre). Da sabato 17 settembre, invece, il protagonista sarà Amadeus con Arena ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90. Tra gli show di intrattenimento sono da citare pure Go Gianni Go, dedicata a Gianni Morandi e in onda da Bologna il 19 dicembre. Sette giorni prima Amadeus condurrà la finale di Sanremo Giovani.

Ampio spazio, sulla rete ammiraglia, sarà dato al mondo della fiction. Numerosi i titoli che il pubblico ritroverà in onda a partire dal prossimo autunno. Tra questi Mina Settembre 2, Imma Tataranni- Sostituto Procuratore e la nuova Vincenzo Malinconico-Avvocato d’Insuccesso. Presente in palinsesto anche una nuova stagione di Lolita Lobosco, oltre che la serie Sopravissuti.