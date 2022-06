Rai 2 palinsesto autunnale, sarà rivoluzione: tra le tante novità arrivano Alessia Marcuzzi ed Elisa Isoardi

Condividi su

Martedì 28 giugno, durante una conferenza stampa, è stato reso noto il palinsesto autunnale di Rai 2. La seconda rete della TV di Stato sarà quasi completamente rinnovata. La Rai, infatti, ha scelto di investire molto sul canale, che negli ultimi anni ha avuto un importante calo di ascolti. Per invertire questo trend, dalla prossima stagione esordiranno numerosi programmi.

Rai 2 palinsesto autunnale, i programmi del daytime

Per quanto riguarda il daytime, il palinsesto autunnale di Rai 2 avrà diverse novità. A partire dal 12 settembre, la giornata si aprirà alle ore 07:00 con Caterpillar, programma nato originariamente per essere trasmesso su Rai Radio 2. Dalle 08:45 tornerà Radio 2 Social Club, seguito alle 11:00 da I Fatti Vostri, condotto ancora una volta da Salvo Sottile e Anna Falchi. Confermato anche Ora 14 con Milo Infante.

Nel palinsesto autunnale di Rai 2 viene comunicata la cancellazione di Detto Fatto. Il programma, lo scorso anno condotto da Bianca Guaccero, non tornerà dunque in onda e al suo posto ci sarà Bella Ma. Lo show, condotto da Pierluigi Diaco, sarà in programmazione dalle 15:15 e promette di essere un “talent della parola”. Sempre nella fascia pomeridiana è previsto lo show Nei Tuoi Panni, condotto da Mia Ceran. In access prime time, dal 10 ottobre al 18 novembre, ci sarà il nuovo game Una scatola al giorno, condotto da Paolo Conticini. Dal 21 novembre tornerà, invece, L’Almanacco del giorno dopo, condotto da Drusilla Foer.

I programmi in onda nei giorni festivi

Durante la presentazione del palinsesto autunnale di Rai 2 si è parlato molto anche del daytime dei giorni festivi. Il sabato pomeriggio, infatti, la programmazione sarà completamente rinnovata. Si parte dal 17 settembre, quando dalle ore 14:00 andrà in onda Italiani Fantastici con Alessandro Di Sarno. A seguire ci sarà Ti Sembra Normale (conduttore top secret, al momento) e Top. Quest’ultimo, condotto da Tinto, Greta Mauro e Federico Quaranta, sarà un magazine del Made in Italy.

Da domenica 18 settembre, dalle 10:15, sarà data la linea a Check-Up con Luana Ravegnini, seguito dal riconfermato Citofonare Rai 2. Dall’11 settembre, a partire dalle ore 15:00, esordirà il tanto atteso Vorrei dirti che…, nuovo programma di Elisa Isoardi.

Rai 2 palinsesto autunnale, gli appuntamenti della seconda serata

Per quanto riguarda la seconda serata, in tale fascia oraria saranno poche le novità presenti nel palinsesto autunnale di Rai 2. Il lunedì, dal 3 ottobre, andrà in onda Restart con Annalisa Bruchi. Il martedì, dal 13 settembre, toccherà a Monica Setta e al suo Generazione Z. Il martedì, mercoledì e giovedì andranno in onda consecutivamente tre diversi programmi, uno per mese. Si parte il 13 settembre con EPCC di Alessandro Cattelan. Quest’ultimo, il 25 ottobre, lascerà posto a Belve di Francesca Fagnani. Chiude il trittico di produzioni Stefano De Martino e il suo Bar Stella, in onda dal 22 novembre al 29 dicembre. Il sabato, dal 1° ottobre, sarà in programmazione Onorevoli Confessioni di Laura Tecce.

Rai 2 palinsesto autunnale, in prima serata diverse novità

Moltissime le novità presenti nel palinsesto autunnale di Rai 2 per quanto riguarda la prima serata. Si parte con la serata del lunedì, che sarà occupata rispettivamente da Nudi per la vita (con Mara Maionchi dal 12 settembre), Sing Sing Sing (dal 26 settembre, condotto da Stefano De Martino) e Non sono una signora. Il martedì sarà la volta de Il Collegio (ambientato nel 1958), seguito da Alessia Marcuzzi e il suo Boomerissima. Il mercoledì spazio al cinema, mentre il giovedì, dal 6 ottobre, sarà occupato dal talk Che c’è di nuovo di Ilaria D’Amico. Il venerdì sarà gestito da Geppi Cucciari con un people show, mentre il sabato saranno trasmesse serie tv (tra le quali Swat).

Per quanto riguarda il mondo della fiction, sulla seconda rete Rai arriveranno due titoli molto attesi: Mare Fuori 3 e La Porta Rossa 3. Ci saranno pure titoli provenienti dall’estero come Tutti mentono (Spagna) e L’Isola delle 30 Bare (Francia). Infine vi saranno dei documentari dedicati a fatti di cronaca realmente accaduti, come l’assassinio di Willie Monteiro e il caso di Unabomber.