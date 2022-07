Melaverde 3 luglio tra le Dolomiti e la provincia di Mantova

Condividi su

Melaverde torna con la puntata di domenica 3 luglio 2022. Affidata ai due conduttori on the road Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, la trasmissione ha il compito di scoprire e presentare ai telespettatori le eccellenze agricole e agro alimentari del nostro Paese. Dopo la tappa della scorsa settimana, continua il viaggio con la puntata di oggi che dà appuntamento alle 11.55 su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni.

Melaverde 3 luglio Tra le Dolomiti

La puntata di Melaverde di domenica 3 luglio si reca tra le Dolomiti. Qui da sempre vive una filiera del legno straordinaria che grazie a tagli controllati e organizzati dalla guardia forestale mantiene vivi tutti i boschi della zona.

Da questo duro lavoro si ottiene prezioso legname lavorato da segherie e aziende specializzate. Ma il 28 ottobre del 2018 accadde un evento che cambiò radicalmente le situazione. Era una domenica come oggi e l’intero paese era interessato da una forte ondata di maltempo. La pioggia insisteva su tutta la provincia, ma quella sera arrivò la tempesta Vaia. Quella sera in circa mezz’ora sono caduti 4 milioni di alberi. Ma la forza di volontà dei trentini non ha ceduto. La storica filiera del legno trentina non si è mai fermata e dopo quasi 4 anni i 2/3 del legname caduto è stato recuperato e destinato a segherie e aziende che lo hanno valorizzato. Ma come è stato recuperato e impiegato il legname “schiantato” dalla tempesta Vaia? Lo spiega la puntata odierna di Melaverde.

Viadana in provincia di Mantova

Questa settimana le Telecamere di Melaverde del 3 luglio raggiungeranno Viadana in provincia di Mantova.

Spesso ci sentiamo dire che nelle classifiche mondiali del riciclo noi italiani siamo tra i più bravi al mondo. Ma non possiamo fare a meno di chiederci dove va a finire tutto quello che ricicliamo.

Ebbene, oggi i telespettatori avranno qualche risposta parlando di legno di riciclo. E capiranno come viene impiegato in una filiera straordinaria che dà nuova vita a mobili vecchi, materiali legnosi utilizzati per imballi e molto altro.

Melaverde raggiungerà Viadana in provincia di Mantova dove si potrà scoprire come dal legno di recupero si ottengono pannelli truciolari ecologici utilizzati per realizzare mobili in tutto il mondo.

Melaverde del 3 luglio visita anche un’azienda oggi leader mondiale nel riciclo del legno che grazie al suo lavoro salva qualcosa come 10.000 alberi al giorno. Ma come è possibile? Per avere una esatta spiegazione di quanto accade, basta seguire l’appuntamento di domenica, qualche minuto prima di mezzogiorno, con una nuova puntata di Melaverde.

