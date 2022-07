Spot Tim 2022: Federica Pellegrini racconta la forza delle connessioni

Condividi su

Tim ha lanciato il nuovo spot 2022 sulla connessione 5G. Per l’occasione torna come testimonial Federica Pellegrini. La pubblicità è diretta da Miguel Usandivaras. E’ ideata da Havas Milan e prodotta da Think Cattleya.

Tim, presentazione della pubblicità

Tim è una celebre azienda di telecomunicazioni che si occupa principalmente di rete mobile. Ma offre agli utenti anche la classica rete fissa con la connessione Internet Adsl e Fibra.

Il nuovo spot, targato 2022, è incentrato sulla rete mobile in quanto con l’avvento degli smartphone è possibile ormai svolgere telefonate in ogni luogo senza essere obbligati a rimanere in casa. Per tale ragione si è registrato, non solo in Italia, un calo degli abbonamenti di rete fissa.

La pubblicità si rivolge in particolar modo al target giovanile, che è sempre iperconnesso. I ragazzi infatti trascorrono quotidianamente moltissime ore con gli occhi fissi sullo schermo, per scambiare messaggi con gli amici, navigare, studiare, caricare contenuti sui social, come Instagram e Tik Tok.

Con il claim La Forza delle connessioni Tim cerca di mettere in evidenza quanto l’essere connessi sia un requisito ormai indispensabile. Internet infatti offre la possibilità di sentirci, anche se virtualmente, più vicini agli altri per superare la barriera delle distanze fisiche. Ne abbiamo risentito maggiormente durante la pandemia quando era necessario limitare il più possibile i rapporti sociali.

Gli utenti inoltre, dato che attraverso gli smartphone svolgono molteplici attività, desiderano una connessione veloce, stabile e sicura.

Tim 2022, Federica Pellegrini torna testimonial

Per la nuova campagna pubblicitaria, dopo Dolce e Gabbana, Tim sceglie nel 2022 ancora una volta Federica Pellegrini. Era infatti già stata protagonista nel 2018 dello spot dedicato alla nascita di Tim Party, che offre una serie di vantaggi esclusivi per i suoi clienti. Accanto a lei c’erano anche i Maneskin, che iniziavano il loro periodo d’oro dopo la partecipazione, l’anno precedente, ad X Factor.

L’ex nuotatrice è uno dei volti femminili più amati dello sport italiano come simbolo di forza, disciplina e determinazione. Negli ultimi anni è diventata anche un personaggio televisivo, partecipando con il ruolo di giudice ad Italia’ s Got Talent.

Tim ha scelto di riproporre questo abbinamento perché Federica Pellegrini e i Maneskin sono molto amati dai giovani. La band stavolta però partecipa solo attraverso la loro musica. La colonna sonora è infatti l’ultimo singolo Supermodel.

Spot Tim 2022, racconto, ambientazione, analisi

Nello spot Tim 2022 gli autori hanno scelto differenti ambientazioni. Nel primo frame Federica Pellegrini è in diretta sui social dal suo habitat naturale, l’acqua. Si trova infatti in piscina e dopo aver indossato gli occhialini si tuffa in vasca iniziando poi a nuotare.

Una voce fuori campo recita: “Lei è Federica ed è da sempre il mito di Erica”. Dall’altra parte dello schermo c’è proprio Erica, una ragazzina che sta seguendo la diretta del suo idolo, sdraiata sul materassino gonfiabile a bordo piscina con gli amici. Un’attività che richiede una connessione internet stabile.

La telecamera si sposta poi su Riccardo, coetaneo di Erica. Il giovane sta trascorrendo il pomeriggio al mare e decide di acquistare online due biglietti per il concerto del gruppo preferito della ragazza, i Maneskin.

Arriva poi il giorno dell’evento. Erica, Riccardo e gli altri presenti partecipano attivamente al concerto muovendo le mani, saltellando e riprendendo ogni istante con il proprio smartphone.

L’unica a non essere distratta dallo schermo è Erica. Quando si volta incrocia lo sguardo di Federica Pellegrini che la saluta in modo affettuoso. La ragazza si avvicina a lei per scattare un selfie. In questo modo avrà un ricordo indelebile dell’incontro con il suo idolo.

Non è la prima volta che Federica Pellegrini presta il proprio volto per una campagna pubblicitaria. Ha già infatti sponsorizzato altri prodotti e sembra sentirsi a proprio agio anche davanti alla telecamera.

E’ la protagonista di uno spot fresco, piacevole, immerso in un racconto in cui tutti possono ritrovarsi. Grazie agli smartphone siamo abituati a riprendere tutto ciò che ci accade per condividerlo con gli altri. Attraverso Internet infatti la distanza tra le persone diventa sempre più labile. Grazie ai social diventa inoltre meno complicato riuscire ad incontrarsi, anche tra persone comuni e Vip.