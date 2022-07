Emmy Award 2022, nomination: Succession, Squid Game, Stranger Things e Better Call Saul tra le nominate

Condividi su

Nelle scorse ore l’Academy ha reso note tutte le nomination agli Emmy Awards 2022. Una scelta, quelle delle serie candidate ai premi, che è stata particolarmente complessa. Mai come quest’anno, infatti, la rosa dei possibili candidati era molto lunga. Alla fine, tra i titoli scelti vi sono alcuni molto popolari, tra i quali il primo volume della quarta stagione di Stranger Things.

Dando un rapido sguardo alle nomination degli Emmy Awards 2022 emerge chiaramente come molti titoli scelti appartengano alla HBO. Per la categoria della miglior serie comica, ad esempio, vi sono tre produzioni dell’emittente USA su 8 nominate. Queste sono Barry, Curb Your Enthusiasm e Hacks.

Le altre nominate sono Abbott Elementary, Only Murders in the Building, Ted Lasso, What we do in the Shadows e The Marvelous Mrs. Maisel. Per le migliori serie drammatiche, invece, sono candidate Succession, Yellowjackets, Better Call Saul, Stranger Things, Ozark, Squid Game, Severance ed Euphoria.

Le nomination degli Emmy Awards 2022 continuano con la categoria del miglior film tv. A tal proposito i titoli nominati sono The Survivor, Zoey’s Extraordinary Christmas, Ray Donovan: The Movie, Reno 911! The Hunt for QAnon e Chip’n Dale: Rescue Rangers. Per quanto riguardano le migliori serie limitate, ovvero quelle che presentano meno episodi rispetto a una serie tradizionale, vi sono cinque candidate. Queste sono Dopesick, The White Lotus, Inventing Anna, The Dropout e Pam & Tommy.

Emmy Awards 2022 nomination, Bob Odenkirk e Zendaya tra gli attori candidati

Le nomination degli Emmy Awards 2022 proseguono con le categorie individuali, ovvero quelle che intendono premiare i singoli attori. Il miglior attore protagonista drammatico è uno tra Lee Jung-jae (Squid Game), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Adam Scott (Severance), Jeremy Strong e Brian Cox (Succession) e Jason Bateman (Ozark). Per la categoria miglior attore comico, invece, i candidati sono Bill Hader (Barry), Donald Glover (Atlanta), Steve Martin e Martin Short (Only Murders in the Building). Nominati pure Nicholas Hoult (The Great) e Jason Sudeikis (Ted Lasso).

Per quanto riguarda la categoria della miglior attrice drammatica, le candidate sono: Laura Linney (Ozark), Reese Witherspoon (The Morning Show), Sandra Oh e Jodie Comer (Killing Eve), Zendaya (Euphoria) e Melanie Lynskey (Yellowjackets). Per le miglior attrici di serie comiche, invece, sono candidate: Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Elle Fannning (The Great), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Issa Rae (Insecure) e Jean Smart (Hacks).

Le altre categorie

Le nomination agli Emmy Awards 2022 prevedono anche le categorie dei miglior attori e miglior attrici non protagonisti/e. Tra i miglior attori drammatici non protagonisti sono candidati: Nicholas Braun, Kieran Culkin e Matthew Macfadyen (Succession), Park Hae-soo e Oh Yeong-su (Squid Game), John Turturro e Christopher Walken (Severance) e, infine, Billy Crudop (The Morning Show). Tra le serie comedy, invece, i candidati per i miglior attori non protagonisti sono: Anthony Carrigan e Henry Winkler (Barry), Brett Goldstein, Toheeb Jimoh e Nick Mohammed (Ted Lasso) e Bowen Yang (Saturday Night Live). Nominati anche Tyler James Williams (Abbott Elementary) e Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel).

Le candidate al premio di miglior attrice non protagoniste di una serie drammatica, invece, sono: Patricia Arquette (Severance), Julia Garner (Ozark), Jung Ho-yeon (Squid Game) e Christina Ricci (Yellowjackets). Nominate pure Rhea Seehorn (Better Call Saul), Sydney Sweeney (Euphoria), J. Smith-Cameron e Sarah Snook (Succession). Tra le nomination degli Emmy Awards 2022, poi, vi è anche quella di miglior attrice non protagonista di una serie comedy. Le candidate sono: Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel), Hannah Einbinder (Hacks), Kate McKinnon (Saturday Night Live), Janelle James e Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary), Sarah Niles, Juno Temple e Hannah Waddingham (Ted Lasso).

Nomination Emmy Awards 2022, le migliori serie animate

Tra le numerosissime categorie presenti nelle nomination agli Emmy Awards 2022 vi è anche quella relativa alla miglior serie animata. A tal proposito, i titoli candidati sono Arcane, The Simpson, Bob’s Burgers, Rick and Morty e What If…?

Per ciò che riguarda il miglior show basato sulle competizioni, i titoli candidati sono: The Voice, Top Chef, Ru Paul’s Drag Race, Nailded It!, The Amazing Race e Lizzo’s Watch Out for the Big Girls.