RaiPlay Learning, l’offerta Rai pensata per i ragazzi: in onda una serie di playlist fino al 9 settembre

A partite dalla scorsa settimana la Rai ha dato il via alla propria offerta di RaiPlay Learning. L’evento della TV di Stato prevede un appuntamento alla settimana, fino al prossimo 9 settembre. L’offerta consiste in una serie di playlist, suddivise in sei categorie.

RaiPlay Learning, l’ampia offerta pensata per i ragazzi

L’offerta RaiPlay Learning, in particolare, è pensata specialmente per i ragazzi. In particolare, la Rai ha creato un’ampia selezione di video con l’intento di far divertire e riflettere i più giovani sui temi di maggior attualità. Con tale operazione, la TV di Stato intende rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di servizio pubblico, proponendosi come fonte d’ispirazione per i ragazzi.

RaiPlay Learning consiste, come detto, in una serie di playlist suddivise in categorie. Queste sono Orientamento, Futuro, Inspiring, No Plan(et) B, Be happy e Storie e Musiche d’estate. Per quanto riguarda la sezione Orientamento, qui vi sono diversi titoli dedicati al mondo del cibo. Settore, questo, che non conosce mai una vera crisi. Un focus particolare è posto sul legame tra la gastronomia e il mondo del lavoro, dove il nostro paese fa scuola in tutto il mondo.

RaiPlay Learning, nella sezione No Plan(et) B si parlerà dell’inquinamento

RaiPlay Learning, nella categorie intitolata No Plan(et) B, dà ampio spazio alle tematiche legate alla sostenibilità ambientale. Che azioni si possono mettere in atto, concretamente, per salvare il Pianeta Terra prima che sia troppo tardi? Inoltre, si analizzano i principali fattori di inquinamento, tra i quali la plastica. È davvero possibile rinunciare alla plastica?

RaiPlay Learning prosegue con la sezione Futuro. Tra i tanti temi che si affrontano anche quello dei Robot e del rapporto tra questi e gli esseri umani. Come si evolveranno, in futuro, tali strumenti?

Le altre categorie

Per quanto riguarda la categoria Inspiring, in RaiPlay Learning sono raccontati i grandi personaggi che hanno fatto la storia passata e presente. Tra loro Samantha Cristoforetti, astronauta al momento a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Nella sezione Storie e Musiche d’estate sono trasmesse, invece, 6 diverse proposte. Tra queste spettacoli teatrali, concerti, film e balletti.

In RaiPlay Learning, infine, è presente la categoria Be Happy. Come si evince dal nome, i contenuti di tale sezione mirano a mantenere il morale alto dei ragazzi. Per questo, la sezione contiene film, libri e storie per indagare il mondo della felicità. Inoltre, attraverso lezioni di filosofia e programmi, si cerca di comprendere cosa sia la felicità.