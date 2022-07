Eurovision Song Contest 2023 si terrà in Gran Bretagna: la BBC organizzerà l’evento con l’Ucraina

Condividi su

Negli ultimi giorni l’EBU (Unione Europea di radiodiffusione) ha annunciato la sede ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2023. La scelta, alla fine, è ricaduta sulla Gran Bretagna, che prenderà il posto dell’Ucraina. Quest’ultimo paese, come noto, ha vinto l’ultima edizione della kermesse. Ma, a causa della guerra con la Russia, non potrà però organizzare la manifestazione.

Eurovision Song Contest 2023, la Gran Bregna lo scorso anno è arrivata seconda

Alla fine, dunque, l’Ucraina ha dovuto rinunciare ad organizzare l’Eurovision Song Contest 2023. Il prolungarsi delle ostilità, infatti, non ha permesso al paese di ospitare la manifestazione. Quest’ultima, d’altronde, richiede uno sforzo produttivo non indifferente, attirando migliaia di persone da tutto il mondo.

La decisione di spostare la sede dell’Eurovision Song Contest 2023 era nell’aria già da tempo. L’EBU ha deciso di invitare la Gran Bretagna a ospitare la manifestazione. A pesare sulla scelta, probabilmente, anche l’esito dell’ultima edizione della kermesse. L’UK, grazie a Sam Ryder, in quel di Torino si è classificata al secondo posto, proprio dietro all’Ucraina.

Eurovision Song Contest 2023, la BBC organizzerà la manifestazione

L’Eurovision Song Contest sarà dunque organizzato dalla BBC. Cosa, questa, che rassicura l’EBU: “Sappiamo che nella prossima edizione della kermesse sarà messa in mostra la creatività e l’abilità di una delle emittenti pubbliche con più esperienza in Europa”.

Nonostante tale cambio di sede l’Eurovision Song Contest 2023 sarà fortemente incentrato sull’Ucraina. La BBC, infatti, ha promesso il massimo impegno affinché nell’evento siano celebrati e rappresentati i valori del paese dell’Est Europa. Per questo, l’emittente britannica sarà affiancata nell’organizzazione dalla UA:PBC, la TV di Stato ucraina diretta da Mykola Chernotyskyi. Quest’ultimo ha affermato: “L’Eurovision non sarà in Ucraina, ma a sostegno dell’Ucraina (…). Sono fiducioso che insieme saremo in grado di aggiungere lo spirito ucraino a questo evento e unire ancora una volta l’intera Europa attorno ai nostri valori”.

L’Ucraina qualificata automaticamente in finale

Ora che si è definita la sede, nelle prossime settimane si metterà ufficialmente in modo l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest 2023. Presto, infatti, la BBC comunicherà le date nelle quali si terrà la manifestazione. Da definire, poi, anche la città dove si svolge l’evento. L’UK ospiterà la kermesse per la nona volta nella sua storia. Delle otto precedenti edizioni, quattro si sono svolte a Londra, una a Edimburgo, Brighton, Harrogate e Birmingham.

L’Ucraina, nonostante non ospiterà l’evento, sarà automaticamente qualificata in finale. Con il paese dell’Est Europa qualificati i paesi della top 5, ovvero Gran Bretagna, Italia, Spagna, Francia e Germania.