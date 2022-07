Agosto 2022 come cambiano i palinsesti di reti Rai, Mediaset e La7: salta Camper nella settimana di Ferragosto

Condividi su

L’estate 2022 sta per entrare nel vivo e, con l’arrivo del mese di agosto, le principali reti italiane modificheranno i propri palinsesti tv. Diverse le novità in arrivo, specie in Rai e in Mediaset.

Palinsesti tv agosto, variazioni su Rai 1

Per quanto riguarda la Rai, il canale che subirà più variazioni nei propri palinsesti tv di agosto sarà Rai 1. La rete ammiraglia, dal primo agosto, accorcerà la durata di Unomattina Estate. Il contenitore mattutino, condotto da Maria Soave e Massimiliano Ossini, andrà in onda dalle 09:05 alle 10:20. A quest’ora saranno trasmesse repliche di Linea Verde, che termineranno alle 11:15. Ossini e Soave riprenderanno poi la linea, concludendo il proprio lavoro alle 11:30.

A quest’ora partirà Camper, condotto come sempre da Tinto e Roberta Morise. Il programma, che mira a far conoscere le bellezze d’Italia, si fermerà per una settimana. Dal 15 al 22 agosto, infatti, su Rai 1 saranno in programmazione dei montaggi con alcuni dei momenti più belli delle puntate andate in onda.

Gli altri canali Rai

Per quanto riguarda gli altri canali Rai, i palinsesti tv per il mese di agosto avranno in programmazione alcune novità. In primis, dal 5 agosto in seconda serata su Rai 3, partirà il programma Sex condotto da Angela Rafanelli. Atteso anche Help-Ho un dubbio, nuovo show di Caterina Balivo in onda nelle seconde serate del giovedì di Rai 2. Sempre su questa rete, in prima serata, sarà in programmazione TG2 Post condotto da Marco Sabene.

Filorosso, talk di cronaca e attualità condotto da Giorgio Zanchini e Roberta Rei, raddoppierà i propri appuntamenti nel palinsesto nel mese di agosto. Anche a causa della campagna elettorale, infatti, il programma andrà in onda nella prima serata del martedì e del venerdì. Agorà Estate, condotto da Giorgia Rombolà, proseguirà per tutto il mese di agosto nella collocazione oraria dalle 08:00 alle 12:00.

Palinsesti tv agosto, le reti Mediaset

Le modifiche dei palinsesti tv di agosto non riguarderanno non solo la Rai. Per quanto riguarda Mediaset, il Biscione ha reso noti alcuni cambiamenti. In particolare, proseguirà per tutto agosto l’appuntamento con Zona Bianca. Il talk andrà in onda, in prima serata su Rete 4, nelle giornate di lunedì e giovedì. Cambierà, però, la conduzione, con Giuseppe Brindisi che lascerà il posto a Francesco Vecchi. Da domenica 28 agosto Brindisi tornerà alla conduzione della nuova stagione. Giovedì 25 agosto ritornerà Dritto e Rovescio, seguito da Quarta Repubblica il 29 e Fuori dal coro il 30.

Per ciò che concerne Canale 5, nei palinsesti tv di agosto sarà modificata la collocazione oraria delle soap pomeridiane. Dal 1° al 19 agosto, infatti, andrà in pausa Una vita, attualmente in programmazione dalle 14:10 alle 14:35. Al suo posto raddoppierà l’appuntamento di Beautiful, che per circa due settimana andrà dunque in onda con due puntate al giorno. Subito dopo inizierà Terra Amara, che dalle 15:35 lascerà spazio a Un altro domani.

Per quanto riguarda La7, infine, ad agosto arriverà uno spazio informativo speciale curato dalla redazione del TG. Alla conduzione Paolo Celata. Il programma andrà in onda, tutte le settimane, nelle giornate di lunedì e mercoledì.