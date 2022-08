Stasera in tv martedì 2 agosto 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv 2 agosto 2022. Su Raitre, l’attualità con Filorosso, programma condotto da Giorgio Zanchini e Roberta Rei. Su Cine34, il film di Carlo Verdone, Maledetto il giorno che t’ho incontrato con Carlo Verdone e Margherita Buy.

Stasera in tv martedì 2 agosto 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show, Un’ora sola vi vorrei. In un panorama televisivo occupato dai “programmi maratona” della durata fiume, Enrico Brignano si mette alla prova con una scommessa lodevole: riuscire a fare tutto e bene in 60 minuti. Una sfida non facile per un artista abituato in teatro ad intrattenere il pubblico per tre ore di seguito.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Filorosso. Quest’anno anche in piena estate lo scenario politico italiano appare scosso da tensioni e accuse reciproche che avvelenano i rapporti tra i partiti. Se ne parla nel programma di Giorgio Zanchini, che può contare sulla collaborazione di Roberta Rei. Spazio anche all’emergenza Coronavirus.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Concerto per il 2 agosto. In diretta da Bologna, il concerto dei tre finalisti della 28° edizione del Concorso internazionale di composizione “2 agosto” nato nel 1994 in memoria delle vittime di tutte le stragi. Dirige l’Orchestra del Teatro Comunale il maestro Pasquale Corrado.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Italia 1, alle 21.20, il programma musicale Battiti Live. Lo show musicale di Radionorba condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri fa tappa a Trani, in piazza Quercia, affacciata sul porto della perla dell’Adriatico con lo sfondo della Cattedrale sul mare. Si esibiscono, tra gli altri, Achille Lauro, Elodie, Rocco Hunt, Boomdabash, Annalisa e Noemi.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Mentre David Parenzo e Concita De Gregorio si prendono una breve pausa, alla conduzione arrivano Luca Telese, che ha già condotto in più occasioni il programma in passato, e la new entry Marianna Aprile, giornalista di “Oggi“.

Su Real Time, alle 21.20, il reality L’amore non ha età. Cosa succederebbe se vostra mamma o nonna frequentasse un uomo che ha la metà dei suoi anni? Seguiamo le storie nella nuova stagione del programma che vede donne di una certa età fidanzate o sposate con i cosiddetti “toy boy“.

I film di questa sera martedì 2 agosto 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di spionaggio del 2014, di Anton Corbijn, La spia – A most wanted man, con Grigriy Dobrygin. Issa, clandestino di origine russo-cecena, arriva ad Amburgo nella speranza di un futuro migliore. Sospettato di terrorismo finisce però nel mirino dei servizi segreti tedeschi.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2019, di Riccardo Milani, Ma cosa ci dice il cervello, con Paola Cortellesi, Stefano Fresi. Nascosta dietro l’identità di una grigia impiegata ministeriale si nasconde un’impavida spia, Giovanna Salvatori (Paola Cortellesi) che, per non dare nell’occhio, non reagisce alle vessazioni quotidiane. Ma poi, durante una riunione di compagni di liceo, capisce di dover reagire contro i prepotenti.

Su Nove, alle 21.25, il film di fantascienza del 2000, di Roger Spottiswoode, Il sesto giorno, con Arnold Schwarzenegger. Un miliardario infrange la legge e conduce esperimenti di clonazione umana nei suoi laboratori. Ma commette l’errore di replicare Adam, muscoloso pilota di aerei militari.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2006, di Joe Carnahan, Smokin’ Aces, con Andy Garcia. Il vicedirettore dell’Fbi Stanley Locke deve proteggere l’illusionista Buddy “Aces” Israel, che sta per testimoniare contro un boss della malavita di Las Vegas. Quest’ultimo ha messo su di lui una taglia che fa gola a molti.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1956, di William Wyler, La legge del Signore, con Gary Cooper, Anthony Perkins. Indiana, 1862. La famiglia Birdwell, dim religione quacchera, è contraria alla violenza. Ma allo scoppio della Guerra di Secessione, saranno pronti a seguire altri principi.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Greta Gerwig, Lady Bird, con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf. L’adolescente Christine sogna di trasferirsi in una grande città e iscriversi al college. Per accumulare i crediti extracurriculari necessari, decide di iscriversi a un corso di teatro.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1992, di Carlo Verdone, Maledetto il giorno che t’ho incontrato, con Carlo Verdone, Margherita Buy. Bernardo e Camilla si conoscono dall’analista, lui depresso e lei ansiosa. Prima diventano grandi amici, poi litigano, infine scoprono di amarsi.

Stasera in tv martedì 2 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Rachel Griffiths, La campionessa – Ride like a girl, con Teresa Palmer. Michelle Payne cresce in una famiglia australiana con la passione peri cavalli. La ragazza farà di tutto per riuscire a partecipare alla Melbourne Cup. Da una storia vera.

Su Sky Cinema Due. alle 21.15, il film drammatico del 2009, di Oren Moverman, Oltre le regole – The messenger, con Woody Harrelson. Un ufficiale dell’esercito riceve l’ingrato compito di avvertire le famiglie dei soldati morti al fronte, prima che queste vengano a sapere della tragedia dalla stampa o dalla tv.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2003, di Peder Norlund, Un lupo per amico, con Julia Pauline Boracco Braathen, Line Verndal. Durante un’escursione, Kim si ferisce e si rifugia in un capanno abbandonato dove incontra una lupa e il suo piccolo. E’ l’inizio di un’amicizia che la giovane difenderà a tutti i costi.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2004, di Michael Mann, Collateral, con Tom Cruise, Jamie Foxx. Un killer, arrivato a Los Angeles con un elenco di 5 persone da uccidere, costringe un tassista a fargli da guida. Ma i ruoli di vittima e carnefice si confonderanno.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 1974, di Roman Polanski, Chinatown, con Jack Nicholson, Faye Dunaway. La signora Mulray assume l’investigatore privato Gittes per indagare sull’infedeltà del marito. Ben presto, però, Gittes si rende conto di avere a che fare con qualcosa più grande di lui.