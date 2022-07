Stasera in tv lunedì 1 agosto 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv 1 agosto 2022. Su Raitre, l’attualità con Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. Su Nove il reality Il contadino cerca moglie, condotto da Gabriele Corsi.

Stasera in tv lunedì 1 agosto 2022, Rai

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. La versione estiva del programma di Sigfrido Ranucci ripropone anche stasera alcune tra le più interessanti inchieste dell’edizione 2021-22. Intanto gli inviati sono già al lavoro sui reportage che andranno in onda dopo l’estate. La prima puntata della nuova stagione è prevista lunedì 24 ottobre.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada – Il circolo delle parole. Prima di 4 puntate dedicate a Dante, con brani e curiosità che celebrano il sommo poeta come “padre della lingua italiana“. Le letture sono affidate agli attori Pamela Villoresi, Alessio Vassallo e Lorenzo Parrotto.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Dopo una stagione televisiva molto intensa, anche Giuseppe Brindisi si gode un pò di riposo. Lo sostituisce per qualche settimana Francesco Vecchi, conduttore di “Mattino Cinque News” con Federica Panicucci. Tra i temi di oggi, le prime settimane di campagna elettorale e la pandemia.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Michelle Impossible. Rivediamo lo show in cui Michelle Hunziker presenta, canta e balla ripercorrendo con ironia e allegria i 25 anni della sua carriera. Al suo fianco, nella prima puntata, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Serena Autieri, Noemi, Mago Forest, la Gialappa’s Band ed Eros Ramazzotti.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie. Titolo dell’episodio di stasera: “Il principe e il nano“, con M. D’Amore. Genny e il Principe continuano ad incontrarsi. Nel frattempo Patrizia non vorrebbe più avere a che fare con Don Pietro, ma può mettere in pericolo la sua famiglia. A seguire, un altro episodio: “Divide et impera“.

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie. Rivediamo il reality dove i protagonisti sono cinque contadini single alla ricerca dell’anima gemella tra delle single di città pronte a trasferirsi in campagna. Al timone ritroviamo per il secondo anno Gabriele Corsi.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Lucas Higdon ha 33 anni e vorrebbe lavorare nel campo della tecnologia, ma trascorre le giornate a mangiare diventando sempre più grasso. Per riuscire a condurre una vita normale, l’uomo deve rivolgersi al dottor Now.

I film di questa sera lunedì 1 agosto 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film d’avventura del 2013, di Nicolas Vanier, Belle & Sebastien, con Félix Bousset, Margaux Chatelier. Alpi Francesi, 1943. L’orfano Sebastien (Félix Bousset), che vive con il pastore César e la giovane Angeline (nipote di César), fa amicizia con Belle, una femmina di cane dei Pirenei ritenuta responsabile delle stragi di pecore accadute nei paraggi. Sebastien farà di tutto per salvarla da chi vuole ucciderla.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1980, di Michael Cimino, I cancelli del cielo, con Isabelle Huppert, Kris Kristofferson. Lo sceriffo Averill lotta al fianco dei contadini, minacciati di sterminio da alcuni mercenari. Tra i coloni c’è Nate, intenzionato a sposare Ella, la donna di cui anche Averill è innamorato.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2017, di M. Reeves, The War – Il pianeta delle scimmie, con Andy Serkis. Per vendicare le perdite subite tra i suoi simili, Cesare dichiara guerra alla razza umana. Di fronte a lui si dispiegano gli squadroni corazzati dello spietato colonnello McCullough.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1998, di Philippe De Broca, Il Cavaliere di Lagardère, con Daniel Auteuil. Francia. Lo spadaccino Lagardère porta in salvo la figlia del duca di Nevers, ucciso dal cugino assetato di potere. Dopo averla battezzata Aurora, la riconosce come sua erede.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2002 di M. Hoffman, Il club degli imperatori, con Kevin Kline. il professor Hundert insegna in un college esclusivo. L’arrivo del rampollo di una famiglia bene lo porta a commettere una scorrettezza. Avrà modo di ripagare il torto?

Stasera in tv lunedì 1 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2021, di Lisa Joy, Frammenti del passato – Reminiscenze, con Hugh Jackman. Nick è un investigatore privato che riesce a penetrare nella mente facendo riemergere ricordi ed emozioni. Ma l’incontro con una nuova cliente, Mae, cambierà le cose.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1997, di Gus Van Sant, Will Hunting –Genio ribelle, con Matt Damon. Boston. Un accademico del Mit scopre che fra gli addetti alle pulizie si nasconde un vero genio matematico: Will, un giovane con alle spalle un’infanzia durissima.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 1997, di Michael Caton-Jones, The Jackal, con Bruce Willis, Richard Gere. “The Jackal“, un abile killer, viene assoldato dalla mafia russa per eliminare un politico scomodo. Per fermarlo, l’Fbi decide di collaborare con un ex terrorista irlandese.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2011, di William Friedkin, Killer Joe, con Matthew McConaughey. Chris, un giovane spacciatore, deve saldare al più presto un grosso debito. Decide allora di uccidere la madre per incassare il premio dell’assicurazione sulla vita della donna.