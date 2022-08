Terra Amara anticipazioni episodi dall’1 al 5 agosto 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni della serie tv Terra amara in onda su Canale 5 per la settimana 1-5 agosto 2022. Trasmessa dal lunedì al venerdì, la soap ha preso il posto di Brave and Beautiful.

Fekeli, tornato ad Adana dopo 20 anni di prigione, va a trovare Salih e gli dice che ha intenzione di regolare i conti con il passato. Ha bisogno di qualcuno che gli sia vicino e che possa formare, così prende con se Cetin, il figlio di Salih. Gaffur, ha l’ordine perentorio di Demir, di trovare ad ogni costo Yilmaz, quindi continua a cercarlo, ma senza risultati. Trova però dei documenti falsi dei due giovani. Yilmaz nel frattempo viene curato e accudito e appena si risveglia continua a chiedere a Gulten di Zuleyha. Vuole sapere se la sua amata è stata costretta oppure se ha scelto liberamente di sposare Demir.

Terra amara trama episodio 2 agosto

Nonostante tutti lo credano morto, Yilmaz è vivo. Demir sta facendo cercare il suo corpo. Gaffur ha trovato un brandello di stoffa e delle tracce di sangue, Demir propone di cercare nei villaggi vicini. Yilmaz è nascosto e curato da Nazire con l’aiuto di Gulten e Sabahattin. Yilmaz è semi-cosciente a causa della febbre alta e Nazire preoccupata corre ad avvertire Gulten che chiama Sabahattin. Gulten vuole attendere che Yilmaz si riprenda, senza preoccuparsi che a casa la stanno aspettando il suo futuro sposo con la sua famiglia.

Trama episodio 3 agosto

Demir ordina di dar fuoco alle baracche e a nulla servono le suppliche di Cengaver, che non riconosce più il suo amico. Tornato a casa, Demir confessa a Hunkar di aver appiccato lui l’incendio e ne spiega il motivo. Yilmaz, nel frattempo, è stato portato in salvo da Fekeli che considera Yilmaz come suo figlio. Gaffur dice a Saniye che il signor Demir gli ha offerto una grossa somma per portargli Yilmaz, vivo o morto. La mattina seguente, Hunkar redarguisce i contadini per aver nascosto Yilmaz, e scopre da Nazire una mezza verità. Si diffonde la voce che sia stato Demir a causare l’incendio, ma Hunkar riesce a tenere Zuleyha all’oscuro di tutto. Sabahattin conforta Gulten, ma quando Fadik vede i due uscire dalla lavanderia salta ad una conclusione errata.

Terra amara trama episodio 4 agosto

Alla tenuta si presenta Veli, spacciandosi per un cugino di Zuleyha. L’uomo la minaccia di raccontare la verità a Demir, se lei non gli consegnerà i suoi gioielli. Allertato da Hunkar, Demir riesce a scacciare Veli, giurando di ucciderlo se si avvicinerà nuovamente alla sua famiglia. Alla villa, Hunkar scopre che le nozze di Gulten sono state annullate e si arrabbia perché non ne è stata informata. Intanto, Yilmaz si risveglia dopo giorni di febbre alta a casa di Fekeli e, per caso, vede sul giornale la foto di Zuleyha con la famiglia Yaman. Sconvolto, si reca allora alla tenuta e si imbatte in Nazire, che gli racconta di come sia stato Demir a dare fuoco alle baracche. Determinato a fargliela pagare, Yilmaz si arma di pistola e si dirige alla villa, ma quando vede arrivare Zuleyha con in braccio il bambino, resta impietrito.

Trama episodio 5 agosto

Yilmaz svuota quasi del tutto il serbatoio della benzina dell’auto di Demir. Come previsto la macchina si ferma ed appena Demir scende dell’auto Yilmaz lo aggredisce. Yilmaz porta Demir in un capanno e lo lega. Qui i due hanno un litigio e Yilmaz esprime tutto il suo odio verso di lui. Yilmaz tenta di uccidere Demir appiccando il fuoco nel capanno, ma Demir riesce a salvarsi. Nel frattempo Veli invita Sermin e Fusun a cenare con lui. Una volta tornata a casa, il marito di Sermin le propone di divorziare e lei accetta. Intanto Yilmaz confessa a Fekeli di aver preso in prestito la sua pistola e gli comunica che intende partire. Fekeli gli chiede di restare, gli mostra il ritaglio di un giornale e gli confessa di conoscere molto bene la famiglia Yaman.

