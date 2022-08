Intrattenimento streaming, HBO Max e Discovery+ si fonderanno insieme: la nuova piattaforma in arrivo nel 2023

Condividi su

A partire dal prossimo anno il mondo dell’intrattenimento in streaming potrà contare su una nuova piattaforma. HBO Max e Discovery+, infatti, hanno annunciato la fusione. Le due emittenti, dunque, daranno vita a un unico contenitore OTT.

HBO Max Discovery+, le due piattaforme daranno vita a una nuova emittente

Ad annunciare l’accordo tra HBO Max e Discovery+ è stato David Zaslav, amministratore delegato della Warner Bros. Discovery. Quest’ultima è la multinazionale statunitense nata negli scorsi mesi grazie all’unione tra la WarnerMedia e Discovery. Con tale accordo, arrivato a inizio 2022, HBO e Discovery erano finite sotto lo stesso tetto.

Da questo punto di vista, l’unione tra le due piattaforme OTT non desta grande stupore. Attualmente non si conoscono tanti dettagli in merito all’accordo tra HBO Max e Discovery+. Quel che è certo è che l’unione darà vita a una nuova emittente il cui nome, però, è al momento top secret.

HBO Max e Discovery+, l’unione partirà dal 2023

La fusione tra HBO Max e Discovery+ non sarà immediata. Stando a quanto comunicato da David Zaslav, la nuova piattaforma farà il suo debutto solo nell’estate del 2023. In tale periodo, il nuovo contenitore OTT sarà disponibile negli Stati Uniti, per poi allargarsi alle altre zone del mondo. L’arrivo in Europa avverrà solo nel 2024.

Impossibile, ad oggi, fare una previsione per ciò riguarda i costi. Il prezzo dell’abbonamento della nuova emittente OTT, infatti, non è noto. Tuttavia, la piattaforma avrà diversi piani di sottoscrizione. In particolare, gli utenti potranno scegliere tra un abbonamento più caro e senza pubblicità o, in alternativa, optare per una sottoscrizione a un prezzo più basso con gli spot.

L’unione tra le emittenti nasce in un contesto contrassegnato da molti cambiamenti per la Warner Bros. Discovery

La fusione tra HBO Max e Discovery+ potrebbe dar vita a una piattaforma di contenuti streaming davvero imponente. A dirlo sono i numeri. Attualmente, infatti, le due emittenti hanno un totale di 92,1 milioni di abbonati. Dato in crescita di poco più di un milione e mezzo rispetto al primo trimestre. Numeri complessivamente più bassi di piattaforme come Netflix, che conta 220 milioni di abbonati ma che, negli ultimi mesi, è al centro di un inesorabile quanto imponente calo di utenti.

L’unione in un’unica piattaforma di HBO Max e Discovery+ si inserirà in un contesto contrassegnato da diversi cambiamenti all’interno della Warner Bros. Discovery. Zaslav, infatti, ha annunciato di voler intraprendere delle azioni per contenere i costi di circa tre milioni di dollari. Per questo motivo, ad esempio, l’emittente CNN+ ha subito la chiusura ad appena un mese dal lancio. Inoltre è saltato anche il film Batgirl.

Nelle intenzioni della società, la fusione tra le due emittenti permetterà di massimizzare la visione dei propri contenuti con un conseguente aumento nei ricavi. A tal proposito, la Warner Bros. Discovery stima che la nuova piattaforma arriverà a 130 milioni di abbonati entro il 2025.