Il Processo, dal 15 agosto su 7Gold lo storico programma sportivo: Paolo Bargiggia tra i nuovi ingressi nel cast

A partire da lunedì 15 agosto, sulla rete 7Gold, tornerà lo storico programma sportivo Il Processo. L’appntamento in programmazione dalle ore 20:45, sarà condotto da Maurizio Biscardi. Quest’ultimo è il figlio di Aldo, ideatore e conduttore di ben 23 stagioni del contenitore.

Il Processo 7Gold, Maurizio Biscardi sarà affiancato da Francesca Barbara Ovieni

La prossima, per Il Processo, sarà la 29esima stagione dello show e la sesta in onda su 7Gold. Al fianco di Biscardi, nelle puntate della prossima stagione ci sarà Francesca Barbara Ovieni. La conduttrice, fidanzata con il rapper Moreno, ha alle spalle diverse esperienze televisive.

La sua carriera è partita come attrice e, successivamente, ha partecipato a diversi show tv come Grand Hotel Chiambretti e Ciao Darwin. Nel 2016 è stata fra le tentatrici di Temptation Island. Recentemente, Ovieni è divenuta una dei volti di punta di 7Gold, dove ha condotto programmi sportivi come Diretta Stadio.

Il Processo 7Gold, arriverà Paolo Bargiggia

La nuova edizione de Il Processo, al via da Ferragosto su 7Gold, porterà numerose novità. Nel cast, infatti, arriverà Paolo Bargiggia. Il giornalista è stato, per anni, uno dei volti di punta dell’informazione sportiva di Mediaset. Qui curava le notizie di calciomercato in programmi come Sport Mediaset. Il giornalista, dalle 23:30 alle 24:00, condurrà una sua personale rubrica intitolata Il Mercato di Paolo Bargiggia. In tale spazio, in onda anche dopo la chiusura del calciomercato, informerà il pubblico su tutte le notizie relative a trasferimenti e movimenti di mercato.

A Il Processo su 7Gold, poi, farà il suo esordio un altro importante esperto: Evaristo Beccalossi. L’ex calciatore, centrocampista di squadre come l’Inter e la Sampdoria, ha ottenuto, in carriera, degli importanti riconoscimenti. Tra questi uno scudetto e due Coppa Italia. Beccalossi sarà tra i nuovi opinionisti del rotocalco.

Come funzionerà il programma

Il Processo, presto al via su 7Gold, avrà ben poche novità dal punto di vista del format. Al centro dello show vi saranno le discussioni relative ai fatti più eclatanti verificatosi durante l’ultimo turno di Serie A. La discussione coinvolgerà opinionisti e tifosi. Nel cast, infatti, saranno presenti (tra gli altri) Tiziano Crudeli, Filippo Tramontana, Elio Corno, Michele Borrelli, Gianni Solaroli e Marcello Chirico. Presente anche Francesco Oppini, tifoso della Juventus e noto ai più per la partecipazione al Grande Fratello Vip 5.

In ogni puntata il già ricco parterre di partecipanti sarà ulteriormente rinforzato dalla presenza di ospiti. Diversi saranno i volti noti attesi nelle varie puntate de Il Processo. Tra loro presenzieranno Fabio Santini, Giacomo Ferri e Massimo Brambati. Atteso, nell’arco della stagione, anche Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus.