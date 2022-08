Stasera in tv martedì 23 agosto 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 23 agosto 2022. Su Raitre, l’attualità con Filorosso, programma condotto da Giorgio Zanchini. Su Canale 5, il film commedia Buongiorno papà, con Raoul Bova.

Stasera in tv martedì 23 agosto 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Un’ora sola vi vorrei. Proseguono le repliche dello show in cui Enrico Brignano recita con Flora Canto in uno sketch della buonanotte simile a quello dello storico di Casa Vianello, con Sandra e Raimondo. Lo scorso 30 luglio i due hanno coronato la loro storia d’amore con il matrimonio, che si è svolto a Palo Laziale.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Filorosso. Giorgio Zanchini si congeda dalla prima serata con un’altra puntata dedicata alle elezioni del 25 settembre. In primo piano i programmi con cui i partiti si presentano agli italiani, oltre ai sondaggi che danno un’idea di come sarà il nuovo Parlamento. Martedì prossimo torna #Cartabianca.

Programmi Mediaset, La7, La 5, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente speciale. Ultima puntata supplementare nella prima serata del martedì per il programma che ogni giorno racconta la politica. Rete 4 lo ha inserito in palinsesto dopo le dimissioni di Mario Draghi e la conseguente fine anticipata della legislatura. Martedì 29 agosto torna Mario Giordano con Fuori dal coro.

Su Italia 1, alle 20.45, Calcio Champions League: Benfica-Dinamo Kiev. Si disputano tra oggi e domani le gare di ritorno dei playoff di Champions League, da cui usciranno le sei squadre che accederanno alla fase a gironi. Allo Stadio Da Luz di Benfica, i portoghesi padroni di casa, allenati da Roger Schmidt, ospitano la formazione ucraina sulla cui panchina siede Mircea Lucescu.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Per Luca Telese, che oggi presenta con Marianna Aprile un’altra puntata lunga del loro talk, il giornalismo politico è una vera passione. Ex portavoce di Rifondazione Comunista, ha scritto anche per Il Giornale e La Verità.

Su La 5, alle 21.10, il programma musicale Yoga Radio Bruno Estate. Gli artisti più noti si esibiscono nella kermesse che si tiene sul palco di Piazza Santissima Annunziata di Firenze. Vediamo, tra gli altri, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Aka 7even, Gianni Morandi e Luigi Strangis.

Su Real Time, alle 21.20, il reality L’amore non ha età. Il 51enne Michelle vuole sposare Mesbeh, 26 anni, conosciuto in Tunisia. A Montreal, invece, conosciamo Jerry, 57 anni, e Shelle, 24 anni, amanti dell’heavy metal. Bob, che ha quasi 70 anni, ha tatuato il viso della moglie Kelly, 29 anni.

I film di questa sera martedì 23 agosto 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2016, di J.D. Dillard, Sleight – Magia, con Jacob Latimore, Seychelle Gabriel. Dopo la morte della madre, l’illusionista Bo intraprende attività illegali per sopravvivere. Quando uno spacciatore rapisce la sorellina, userà le sue abilità di mago per ritrovarla.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Andrej Koncalovskij, Il peccato – Il furore di Michelangelo, con Alberto Testone. Firenze, inizio XVI secolo. Michelangelo è ridotto in miseria e deve assolutamente terminare gli affreschi della Cappella Sistina. Vive in bilico tra genialità, ambizione e avidità.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film storico del 2013, di D. Aronofsky, Noah, con Russell Crowe. Adirato con l’umanità, Dio decide di scatenare il diluvio universale. Spetterà a Noè costruire un’arca in grado di salvare la sua famiglia e contenere esemplari di ogni specie animale.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2012, di Edoardo Leo, Buongiorno papà, con Raoul Bova, Marco Giallini. La vita di Andrea (Raoul Bova), 38enne in carriera e donnaiolo, procede a gonfie vele. Ma un giorno alla sua porta si presenta Layla (Rosabell Laurenti Sellers), una ragazzina stravagante che dice di essere sua figlia. E non è sola: con lei c’è suo nonno Enzo (Marco Giallini), improbabile ex rockettaro.

Nove – Iris – Cine34

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2005, di Doug Liman, Mr. & Mrs. Smith, con Brad Pitt, Angelina Jolie. All’insaputa l’uno dell’altro, i coniugi John e Jane Smith sono due abili killer molto ben pagati. Le cose si complicano quando vengono incaricati di uccidersi a vicenda.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1962, di George Marshall, John Ford, La conquista del West, con Gregory Peck, James Stewart. Stati Uniti, metà ‘800: la famiglia Prescott viaggia verso Ovest alla ricerca di un terreno dove stabilirsi. Durante il viaggio s’imbatte in un cacciatore che affascina la giovane Eve.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Paolo Virzì, Ferie d’agosto, con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli. Isola di Ventotene. Due famiglie molto diverse tra loro si trovano a trascorrere le vacanze nello stesso luogo di villeggiatura. Le incomprensioni non tardano ad arrivare.

Stasera in tv martedì 23 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2006, di Edward Zwick, Blood diamond – Diamanti di sangue, con Leonardo DiCaprio. Sierra Leone, 1999. Nel pieno della guerra civile per il controllo delle miniere di diamanti, un ex mercenario, un pescatore e una giornalista incrociano i loro destini.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Joana Hadjithomas e Khalil Joreige, Memory Box, con Manal Issa, Paloma Vauthier. L’adolescente Alex vive a Montréal con la nonna e la mamma, originaria del Libano. Quando questa si rifiuta di aprire un pacco proveniente da Beirut, la curiosità di Alex è forte.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2000, di Peyton Reed, Ragazze nel pallone, con Kirsten Dunst, Clare Klamer. Le cheerleaders di un liceo di San Diego si alleano per conservare il titolo di migliori ragazze pon pon. Le cose si complicano quando qualcuno cerca di sabotare il loro show.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2014, di David Ayer, Fury, con Brad Pitt, Logan Lerman, Michael Pena n Lerman. Germania, aprile 1945. Il sergente don collier, al comando del carro armato Fury, deve compiere con i suoi uomini un’ultima, difficile missione dietro le linee nemiche.