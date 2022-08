Stasera in tv martedì 30 agosto 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 30 agosto 2022. Su Raitre, l’attualità con @Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Su Rete 4, l’attualità con Fuori dal coro, programma condotto da Mario Giordano.

Stasera in tv martedì 30 agosto 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Un’ora sola vi vorrei. Un altro martedì sera con le repliche dello show di Enrico Brignano, che come sempre dura sessanta minuti e poco più. Un concentrato di risate, racconti e satira di costume che fa anche riflettere. Ad affiancare il comico romano ritroviamo la moglie Flora Canto, Alessandro Betti, Andrea Pirolli e Marta Zoboli.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con @Cartabianca. Torna l’approfondimento giornalistico ideato e condotto da Bianca Berlinguer: come molti colleghi, anche l’ex direttore del Tg3 ha anticipato l’inizio della nuova stagione per seguire la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. Se ne parla in studio con politici e commentatori.

Programmi Mediaset, La7, La 5, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Mentre opinionisti e addetti ai lavori provano ad immaginare i futuri scenari della politica italiana e le sfide che il nuovo governo dovrà affrontare, Mario Giordano torna in video per sollecitare ciò che da sempre gli interessa di più: misure idonee a rendere migliori le condizioni di vita dei cittadini.

Su Canale 5, alle 21.20, la prima puntata della miniserie La Mantide, con Carole Bouquet. Jeanne Deber (Carole Bouquet), nota come La Mantide, è una serial killer che ha terrorizzato la Francia per più di 25 anni. La donna accetta di aiutare la polizia perché un suo emulatore sta mietendo molte vittime. Collabora con il commissario Ferracci, il poliziotto che l’aveva arrestata all’epoca.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Fornire tutte le news su una campagna elettorale particolarmente aspra, ma anche su cronaca, economia e costume. Questa è la missione che anche stasera viene compiuta con brio e competenza da Luca Telese e Marianna Aprile.

Su La 5, alle 21.10, il programma musicale Yoga Radio Bruno Estate. Ancora una serata con i protagonisti dell’estate 2022, questa volta da Modena, in Piazza Roma. Vediamo, tra gli altri, Tommaso Paradiso, Loredana Bertè con Franco 126, Irama, Dargen D’Amico, LDA, Federico Rossi e Francesca Michielin.

Su Real Time, alle 21.20, il reality L’amore non ha età. Hattie racconta l’incontro con John, che ha meno della metà dei suoi anni. Laurence e Sam sono una coppia omosessuale con una grande differenza di età. Marion ricorda Steve, più giovane di lei di vent’anni e scomparso per una malattia incurabile.

I film di questa sera martedì 30 agosto 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2018, di Bethany Ashton Wolf, Per sempre la mia ragazza, con Alex Roe, Jessica Roth, Travis Tritt. Per inseguire il successo, Liam (Alex Roe), stella della musica country, lascia la fidanzata Josie (Jessica Rothe). Quasi otto anni dopo il giovane torna nella sua città natale in Lousiana per il funerale di un amico del liceo, morto in un incidente stradale. Appena arrivato, scopre che Josie ha una figlia.

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2019, di Rupert Wyatt, Captive State, con Ashton Sanders. Chicago, 2025. Da dieci anni una razza aliena governa la Terra sottomettendo gli umani. Tra i sopravvissuti ci sono il giovane Gabriel e suo fratello Rafael, che si è unito a un gruppo di ribelli.

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2017, di C. Gillespie, Tonya, con Margot Robbie. La vera storia della campionessa di pattinaggio Tonya Harding. La donna finì sulle pagine dei quotidiani come responsabile dell’aggressione nei confronti della rivale Nancy Kerrigan.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1993, di L. Hallstrom, Buon compleanno Mr. Grape, con Johnny Depp. Iowa, Anni 90. Gilbert passa le sue giornate fra il lavoro e le cure al fratello ritardato. L’arrivo della dolce becky porterà una ventata di aria fresca nella sua vita.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2001, di Vin Diesel, Justin Lin, Fast and Furious, con Paul Walker. Los Angeles. Dom Toretto (Vin Diesel) di giorno fa il meccanico nella sua autofficina, mentre di notte è il re delle corse clandestine a bordo di bolidi dal motore truccato. Nel giro entra il giovane Brian (Paul Walker), poliziotto sotto copertura, che presto diventa il protetto di Dom.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2009, di Fausto Brizzi, Ex, con Gianmarco Tognazzi, Claudia Gerini. Tra Natale e San Valentino alcune coppie entrano in crisi. Tra loro ci sono Caterina e Filippo, che vogliono divorziare, e Paolo minacciato dall’ex della sua fidanzata.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2016, di Robert Schwentke, The divergent series: Allegiant, con Theo James, Shailene Woodley. Tris e Tobias si avventurano in un mondo nuovo al di fuori della recinzione che circonda Chicago. Ma ben presto vengono presi in custodia dal Dipartimento di Sanità Genetica.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1964, di John Ford, Il grande sentiero, con Richard Widmark. Gli indiani Cheyenne, confinati in una zona povera e malsana, decidono di tornare nella terra degli antenati. Il capitano Archer li insegue con le sue truppe, ma poi capisce che le loro richieste sono legittime.

Stasera in tv martedì 30 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2012, di Massimiliano Bruno, Viva l’Italia, con Michele Placido. Michele Spagnolo, un politico che ha sempre pensato solo ai propri interessi, perde i freni inibitori dopo un ictus. Dice così tutto quello che gli passa per la testa, rivelando segreti e misfatti a lungo nascosti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Ron Howard, Beautiful Minds, con Bernard Campan, Alexandre Jollien. Il solitario Louis, impresario di pompe funebri, s’imbatte in Igor, amante dei filosofi e con disabilità motoria. Per una serie di eventi si ritrovano a viaggiare insieme e a ritrovare sé stessi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1999, di Rob Minkoff, Stuart Little – Un topolino in gamba. La famiglia Little decide di adottare il simpatico topolino Stuart. Ma l’invidioso gatto di casa non vede di buon occhio il nuovo arrivato e mette in atto un piano per estrometterlo.