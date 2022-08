Il Grande Gioco, trama e anticipazioni della serie Sky Original che racconta il calciomercato

Condividi su

A partire dal prossimo autunno, su Sky, è prevista la messa in onda della serie originale Il Grande Gioco. Il prodotto seriale è in programmazione su Sky Atlantic e, in streaming, su Now TV.

Il Grande Gioco, la serie composta da otto episodi

Sky, al momento, non ha comunicato la data esatta nella quale inizia Il Grande Gioco. La serie è una produzione Sky Series, realizzata con la collaborazione della Eliseo Entertainment. Gli ideatori sono l’attore Alessandro Roja (Diabolik, La compagnia del Cigno) e il regista Riccardo Grandi.

Gli sceneggiatori del prodotto seriale, invece, sono Andrea Cotti (L’Ispettore Coliandro), Giacomo Durzi (Baby) e Filippo Kalomenidis (Romanzo Siciliano). Con loro Marcello Olivieri (Io, Leonardo) e Tommaso Capolicchio (Un medico in Famiglia). Attualmente è prevista una sola stagione, composta da 8 episodi. Non è da escludere, comunque, che il prodotto possa proseguire con altri capitoli.

Le riprese delle puntate si sono svolte in Italia e hanno avuto come location alcuni degli stadi principali del nostro paese. Tra questi anche San Siro di Milano. I registi de Il Grande Gioco sono Fabio Resinaro e Nico Marzano.

Il Grande Gioco, la trama

Nelle varie puntate, Il Grande Gioco intende raccontare il dietro le quinte del mondo del calciomercato. Un ambiente, quest’ultimo, che da sempre affascina tutti gli appassionati di calcio e che mai era stato raccontato prima. Al centro della trama c’è il lavoro di alcuni dei principali procuratori e agenti. La serie, infatti, si concentra sugli interessi economici e politici che spesso possono sottostare dietro a un ingaggio o a un particolare club.

Le vicende raccontante ne Il Grande Gioco vertono, in particolare, intorno a un procuratore che si trova all’apice della carriera. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, però, la vita del protagonista cambia per sempre. Il procuratore, infatti, viene arrestato con l’accusa di aver partecipato a un giro di scommesse clandestine. A causa dello scandalo perde tutto ciò che era riuscito, con fatica, a guadagnare.

Il cast

Molto ricco il cast de Il Grande Gioco. Il procuratore al centro della trama ha il volto di Francesco Montanari. L’attore torna protagonista di una serie Sky dopo ben 15 anni dall’ultima volta. Montanari, infatti, fu tra i personaggi principali di Romanzo Criminale-La serie. Negli anni, l’artista ha recitato in numerosi titoli importanti come Il cacciatore e I Medici. Inoltre, ha già lavorato con Resinato nelle pellicole Dolceroma ed Ero in guerra ma non lo sapevo.

La co-protagonista de Il Grande Gioco, invece, è Elena Radonicich. L’attrice interpreta Elena, la moglie del procuratore al centro dello scandalo scommesse. Radonicich, in carriera, ha recitato nella saga 1992 e, presto, sarà tra i volti di Sopravvissuti, serie in onda su Rai 1 dal 3 ottobre.

Nel cast del nuovo prodotto seriale di Sky, infine, è prevista la partecipazione di Giancarlo Giannini (in carriera vincitore di cinque David di Donatello e di sei Nastri D’Argento). L’attore recita nel ruolo di un magnate dell’agenzia dei calciatori più potente in Italia, oltre ad essere il padre di Elena.