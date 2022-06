Rai 3 palinsesto autunnale, tante conferme e poche novità: tornano Cartabianca e Che tempo che fa

Condividi su

Martedì 28 giugno è stato reso noto il palinsesto autunnale di Rai 3. Il terzo canale della TV di Stato, a partire dal mese di settembre, tornerà in onda con tutti i suoi principali programmi.

Rai 3 palinsesto autunnale, confermati in blocco tutti gli show della mattina

Per quanto riguarda il daytime dei giorni feriali, le produzioni partiranno il 12 settembre. Il buongiorno sarà dato, alle ore 08:00, da Agorà. Il programma non sarà più condotto da Luisella Costamagna ma da Monica Giandotti. Successivamente, dalle 10:30, tornerà Elisir con Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. Dopo il TG di mezzogiorno, linea a Giorgio Zanchini con Quante Storie, seguito da Passato e Presente di Paolo Mieli.

Nel palinsesto autunnale pomeridiano di Rai 3 vi è, dal lunedì al venerdì e a partire dal 3 ottobre, il programma Conoscere con Edoardo Camurri. Il venerdì, al suo posto, linea a Piero Angela con Superquark-Prepararsi al Futuro (al via dal 30 settembre). Confermatissimo Geo con Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. In access, dalle 20:15 del 5 settembre, spazio a Via dei Matti n. 0 (con Stefano Bollani) e alla striscia informativa di Marco Damilano, intitolata Il Cavallo e la Torre. Dalle 20:45 andrà in onda la soap Un posto al sole.

Rai 3 palinsesto autunnale, confermati molti programmi in onda nei giorni festivi

Per quanto riguarda il week-end, nel palinsesto di Rai 3 ritornerà Agorà Extra condotto da Giusi Sansone. Il programma esordirà il 17 settembre e sarà seguito da Mi Manda Rai Tre con Federico Ruffo. La domenica mattina, invece, sarà in programmazione pure Timeline e O anche no con Paola Severini Melograni.

Per quanto riguarda il pomeriggio di Rai 3, nel palinsesto autunnale del sabato ci sarà Emma D’Aquino e il suo Ribelli, in onda dal 10 settembre al 1° ottobre. Dall’8 ottobre spazio a TV Talk, seguito da Frontiere con Franco Di Mare. La domenica, dal 18 settembre, rientra Lucia Annunziata e il suo Mezz’ora in Più. Dal 2 ottobre torneranno Rebus e Kilimangiaro. In access, solo il sabato e dalle 20:20, tornerà l’appuntamento con Massimo Gramellini e il suo Le Parole.

I programmi della prima serata

Poche, infine, le novità attese per la prima serata. Nel palinsesto autunnale di Rai 3, nelle domeniche a partire da ottobre, tornerà Che tempo che fa. Il lunedì, dal 29 agosto, ci sarà Riccardo Iacona con Presadiretta. Al suo posto, dal 24 ottobre, spazio a Report. Da martedì 6 settembre ripartirà Cartabianca, mentre il mercoledì sarà ancora una volta occupato da Chi l’ha visto?, in onda con Federica Sciarelli dal 14 settembre.

Il giovedì, dal 20 ottobre, ripartirà Amore criminale. Al sabato, dall’8 ottobre, spazio a Sapiens con Mario Tozzi. Dal 19 novembre, invece, andrà in onda il ricordo di Mattia Torre con il ciclo di lungometraggi Cinque Pezzi Facili. In seconda serata confermati Fame D’Amore (dal 24 ottobre) e Un giorno in pretura (dal 24 settembre). Presenti anche gli spazi informativi TG3 Linea Notte e TG3 Mondo.