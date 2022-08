Mostra del Cinema di Venezia, la Rai è il Main Broadcaster dell’evento e lo segue con una programmazione speciale

Condividi su

Mercoledì 31 agosto inizia la Mostra del Cinema di Venezia 2022 e, per l’occasione, la Rai ha messo a punto una programmazione tv speciale. L’evento, giunta alla 79esima edizione, ha come madrina l’attrice Rocio Munoz Morales.

Mostra Cinema Venezia Rai, la TV di Stato è il Main Broadcaster

La Mostra del Cinema di Venezia 2022 è un appuntamento fisso per gli appassionati dell’arte cinematografica. La manifestazione dura circa dieci giorni, con la cerimonia di chiusura prevista per sabato 10 settembre. Anche nella 79esima edizione dell’evento è assegnato il Leone D’Oro. Il riconoscimento è considerato tra i più importanti a livello globale per il mondo del cinema.

In occasione dell’edizione al via il 31 agosto, la Mostra del Cinema di Venezia e la Rai hanno stretto una fitta collaborazione. La TV di Stato, infatti, è il Main Broadcaster della manifestazione. Il canale tematico Rai Movie, invece, è la televisione ufficiale dell’evento.

Mostra Cinema Venezia Rai, la programmazione Rai Movie

La programmazione tv della Rai per seguire l’evento ha, come grande protagonista, proprio Rai Movie. Sulla rete, visibile al canale 24 del digitale terrestre, è prevista la messa in onda, in diretta, delle serate di apertura e di chiusura della manifestazione.

Tutti i giorni, in seconda serata, va invece in scena la striscia informativa intitolata Venezia Daily. Nell’appuntamento, dalla durata di circa un quarto d’ora, sono mostrati i momenti salienti della giornata, oltre alle immagini principali provenienti direttamente dai Red Carpet.

Infine, la programmazione di Rai Movie per seguire la Mostra del Cinema di Venezia è composta dalla messa in onda di numerosi film. Tutti questi titoli sono legati, in qualche modo, alla kermesse e ai suoi protagonisti.

I palinsesti delle altre reti

Ma la Mostra del Cinema di Venezia trova spazio anche sugli altri canali Rai. Su Rai 1 vanno in onda degli speciali di Cinematografo, contenitore notturno guidato da Gigi Marzullo. Su Rai 3, invece, Blob si trasforma con degli appuntamenti dal titolo Blob Venezia. Sempre sul terzo canale della Tv di Stato, poi, ci sono degli appuntamenti speciali di Fuori orario. Infine, su Rai 3 è attesa la rubrica Qui Venezia Cinema, in palinsesto alle 14:00 dal lunedì al venerdì e dalle 20:35 il sabato e la domenica. Collegamenti con Venezia sono attesi durante vari programmi del daytime, tra i quali Agorà Estate, Estate in Diretta, Unomattina Estate e La Vita in Diretta.

Inoltre, dell’evento si parla sulle principali testate giornalistiche. Tutti i tg, infatti, si occupano della Mostra grazie al lavoro dei loro inviati. Per il TG1 seguono l’evento Paolo Sommaruga, Virginia Volpe ed Emiliano Condò. Per il TG2 gli inviati sono Adele Ammendola e Carola Carulli. Su Rai News 24, poi, dalle 18:30 alle 19:00 è previsto l’appuntamento speciale con Ciak Venezia.

Mostra Cinema Venezia Rai, l’offerta digitale

Infine, la Rai ha messo a punto anche un’offerta digitale a tema. A tal proposito è protagonista Rai Play, su cui è possibile assistere in streaming a tutti gli appuntamenti trasmessi in tv. Sul portale gratuito, inoltre, sono visibili molti dei momenti principali accaduti nelle scorse edizioni, a partire da quella del 2014. Mediaset e La7, salvo cambi di palinsesti, non seguono l’evento. Sky TG24, invece, trasmette alcuni servizi e interviste realizzate in Laguna.