Daytime Rai Mediaset, tutti i programmi in partenza dal 5 settembre: ripartono La Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque

Lunedì 5 settembre, sui canali Rai e Mediaset, ricominciano i primi programmi del Daytime. In particolare, le reti nelle quali partono le produzioni sono Rai 1 e Canale 5.

Daytime Rai Mediaset 5 settembre, Serena Bortone torna a Oggi è un altro giorno

Per quanto riguarda il Daytime di Rai 1, il primo ritorno previsto per il 5 settembre è quello di Oggi è un altro giorno. Lo show, giunto alla seconda edizione, inizia alle 14:00, subito dopo la fine del TG1. Alla conduzione ritroviamo Serena Bortone, che ha ottenuto ottimi dati di ascolto nella scorsa stagione.

Anche nella nuova edizione di Oggi è un altro giorno, nei palinsesti di Rai 1 da lunedì 5 settembre, Bortone può contare sui cosiddetti affetti stabili. Tra loro i veterani Jessica Morlacchi, Memo Remigi, Romina Carrisi, Massimo Cannoletta ed Antonio Mezzancella. A questi, già presenti lo scorso anno, si aggiungono le new entry Laura Freddi e Francesco Oppini. Tra le novità attese quella di una nuova sigla, ad opera del compositore Fabrizio Mancinelli.

La Vita in Diretta torna a presiedere il pomeriggio della rete ammiraglia della TV di Stato

Il Daytime di Rai 1, dal 5 settembre, può contare sul ritorno di un altro programma di punta: La Vita in Diretta. Il contenitore pomeridiano, in onda dal 1998, è condotto per il terzo anno di fila dal solo Alberto Matano. Il giornalista, per anni volto del TG1, accoglie gli spettatori dalle ore 17:05. Al centro delle puntate vi sono i principali fatti di attualità, inchiesta e cronaca.

Nella seconda parte di trasmissione, inoltre, fa il suo ritorno il Tavolo. In tale spazio, Matano accoglie diversi ospiti con i quali approfondisce i principali temi di cultura e società. Nella puntata inaugurale di lunedì dovrebbe presenziare Adriana Volpe.

Daytime Rai Mediaset 5 settembre, ripartono Mattino e Pomeriggio Cinque

Oltre alla Rai, anche Mediaset dal 5 settembre può giovare del ritorno di alcune sue produzioni del Daytime. A tal proposito, apre la giornata la nuova edizione di Mattino 5, in programmazione dalle 08:40. Lo show, in onda sino alle 11:00, ha la conduzione della coppia Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Come da tradizione, anche nell’appuntamento inaugurale si dà spazio alla cronaca e all’attualità politica ed economica.

Infine, nel Daytime della rete ammiraglia Mediaset fa il suo ritorno, sempre dal 5 settembre, Pomeriggio Cinque. Il programma è nei palinsesti dalle 17:25 ed è condotto da Barbara D’Urso. Nei nuovi appuntamenti non dovrebbero esserci cambiamenti per ciò che riguarda i contenuti. Un occhio di riguardo, infatti, è posto sui principali casi di cronaca nera e di gossip.