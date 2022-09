Viola come il mare, il 30 settembre su Canale 5 parte la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman

Condividi su

A partire da venerdì 30 settembre, in prima serata su Canale 5, è prevista la messa in onda della serie Viola come il mare. Il titolo è fra i più attesi tra quelli delle fiction Mediaset nella prossima stagione televisiva. Il prodotto si basa sul romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini.

Viola come il mare, la fiction composta da 12 episodi

Viola come il mare è una fiction che miscela elementi tipici del thriller a quelli della commedia. La casa di produzione è la Lux Vide, che ha curato la produzione di molte serie italiane di grande successo (Blanca, Doc-Nelle tue mani e Buongiorno, Mamma!). Con la società ha collaborato anche la RTI. Le riprese si sono svolte tra la provincia di Palermo e quelle di Roma e Viterbo.

La sceneggiatura è scritta da Silvia Leuzzi (L’Isola di Pietro), Francesco Arlanch (Doc-Nelle tue mani) ed Elena Bucaccio (Buongiorno, Mamma!). La regia è curata da Francesco Vicario (Che dio ci aiuti, I Cesaroni e Don Matteo 13). In totale, Viola come il mare è composta da 12 episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Canale 5, a partire dal 30 settembre, manda in onda due puntate alla settimana (salvo cambi di palinsesto).

Viola come il mare, la trama

Al centro della trama di Viola come il mare vi è il personaggio di Viola Vitale. Quest’ultima, esperta ed appassionata di comunicazione di moda, lascia Parigi per trasferirsi a Palermo. In Sicilia tenta di rintracciare il padre, mai conosciuto prima. Nel capoluogo siculo, Viola intraprende la carriera da giornalista e inizia a lavorare in una redazione che si occupa di cronaca nera.

Per la sua nuova attività, Viola incontra Francesco Demir, ispettore di polizia che si occupa di indagare sui casi di cronaca della città. Inizialmente, il rapporto tra i due è decisamente turbolento. Viola e Francesco, infatti, hanno un carattere opposto e spesso si scontrano tra loro. Col tempo, tuttavia, la giornalista e l’ispettore iniziano ad andare sempre più d’accordo, collaborando per cercare di risolvere il caso di una giovane ritrovata morta per strangolamento.

Per risolvere i vari enigmi, in Viola come il mare la protagonista utilizza quello che è un vero e proprio dono: la sinestesia. Tale peculiarità, infatti, permette alla protagonista di associare a ogni persona un colore e, da questo, un particolare stato d’animo.

Il cast

La protagonista di Viola come il mare è Francesca Chillemi. L’attrice è un volto molto noto della serialità televisiva italiana, avendo partecipato a titoli come Che dio ci aiuti e L’Isola di Pietro. Chillemi interpreta Viola. L’ispettore Francesco Demir, invece, ha il volto di Can Yaman, attore turco amatissimo in Italia specie grazie alle soap pomeridiane di Canale 5 Bitter Sweet e DayDreamer.

In Viola come il mare è presente anche il personaggio di Claudia, interpretata da Simona Cavallari. L’attrice è nota ai più per il ruolo di Claudia Mares in Squadra antimafia. Romano Reggiani (L’Amore strappato e Scomparsa) dà il volto a Raniero Sammartano. L’ex caporedattore Santo Buscemi, infine, è interpretato da David Cocco (Il cacciatore e Baciamo le mani).