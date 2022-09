Stasera in tv lunedì 5 settembre 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 5 settembre 2022. Su Raitre, l’attualità con Presa diretta, programma condotto da Riccardo Iacona. Su Nove il documentario Freddie Mercury – The great pretender.

Stasera in tv lunedì 5 settembre 2022, Rai

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Presa diretta. Nella seconda puntata della nuova edizione, Riccardo Iacona cerca di far chiarezza su quello che ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi nelle nostre bollette del gas, che inevitabilmente continueranno a salire. Ma la domanda principale è: ci stiamo rendendo davvero indipendenti dalle forniture russe?

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada. La puntata è dedicata a Karen Blixen (1885-1962) in occasione del 60° anniversario della morte. La scrittrice danese si stabilì in Africa dal 1913 al 1931, anni intensi raccontati nel romanzo autobiografico “La mia Africa”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Non è facile orientarsi nei meandri della politica italiana, dove spesso le posizioni mutano repentinamente e senza preavviso: con la competenza e la vis polemica che il pubblico di Rete 4 ha imparato ad apprezzare, Nicola Porro racconta lo stato delle cose con colleghi e addetti ai lavori.

Su Canale 5, alle 21.20, la terza e ultima puntata della miniserie La Mantide, con Carole Bouquet. Jeanne (Carole Bouquet) riceve un video che mostra la prossima vittima; la squadra di Damien cerca di fermare l’assassino anche grazie ai nuovi indizi, di cui gli investigatori sono entrati in possesso, sull’identità del killer. Ma l’assassino medita di vendicarsi sulla famiglia di Damien.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con La corsa al voto. Paolo Celata, coadiuvato dai colleghi Alessandro De Angelis e Silvia Sciorilli Borrelli, prosegue l’analisi della situazione politica in vista del voto in programma il 25 settembre con servizi, sondaggi e interviste ai protagonisti.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie “Sangue blu” con Salvatore Esposito. Ciro ha deciso di lasciare la Bulgaria per tornare a Napoli. Nel frattempo, Enzo “Sangue blu”, nipote del camorrista Santo, è deciso a riprendersi ciò che una volta apparteneva alla sua famiglia.

Su Nove, alle 21.25, il documentario del 2012, di Rhys Thomas, Freddie Mercury – The great pretender. Un documentario dedicato al leggendario cantante e leader dei Queen, Freddie Mercury, che parla in prima persona anche dei progetti solisti che lo hanno visto protagonista.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Sorelle al limite. Tammy prende una decisione che le cambia la vita. Nel frattempo Amy sembra volersi impegnare per cambiare veramente, ma non dura a lungo; Chris, invece, deve affrontare le ripercussioni di un intervento chirurgico d’urgenza.

I film di questa sera lunedì 5 settembre 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2018, di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, Metti la nonna in freezer, con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet. Claudia (Miriam Leone) è una restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna (Barbara Bouchet). Quando l’anziana muore, Claudia deve trovare un escamotage per evitare la bancarotta; nasconde il cadavere nel freezer per incassarne la pensione. Un giorno conosce un maldestro finanziere, Simone (Fabio De Luigi).

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2003, di Quentin Tarantino, Kill Bill – Vol. 1 con Uma Thurman. Uscita dal coma dopo quattro lunghi anni, la killer Beatrix ha un unico obiettivo: vendicarsi di Bill, l’uomo che il giorno del suo matrimonio l’ha ridotta in fin di vita.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2008, di Dany Boon, Giù al Nord, con Kad Merad, Dany Boon. Il dirigente delle poste francesi Philippe viene trasferito per punizione a Bergues, nel Nord della Francia. Convinto che la sua destinazione sia un luogo inospitale, dovrà ricredersi.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2006, di Ridley Scott, Un’ottima annata, con Russell Crowe, Albert Finney. Max, cinico speculatore londinese, vola in Provenza per liberarsi di un vigneto che ha appena ereditato. Ma la cugina Christie e la bella Fanny gli faranno cambiare idea.

Stasera in tv lunedì 5 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2021, di Jonathan Hensleigh, L’uomo dei ghiacci – The ice road, con Liam Neeson. Mike e il fratello Gurty, affetto da afasia, partecipano, con altri esperti autisti di camion, a una missione di salvataggio. Devono guidare dei tir su una lunga e sottile strada di ghiaccio.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Paul Thomas Anderson, The Master, con Joaquin Phoenix. Freddie è un reduce della Seconda Guerra Mondiale con problemi nervosi. Per caso s’imbatte in Lancaster Dodd, carismatico fondatore di un movimento di stampo religioso.

Su Sky Cinema Action, alle 19.50, il film d’azione del 2021, di Robert Lorenz, Un uomo sopra la legge, con Liam Neeson, Jacob Perez. Il veterano Jim sta attraversando un momento difficile. La sua vita è ulteriormente disturbata dall’arrivo di due immigrati clandestini che dovrà proteggere da un cartello messicano.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film poliziesco, di James Mangold, Cop Land, con Sylvester Stallone, Robert De Niro. New Jersey. Lo sceriffo Freddy Eflin tenta di guadagnarsi la sospirata promozione in polizia smascherando gli affari illeciti di un gruppo di corrotti agenti newyorkesi.