Stasera in tv mercoledì 7 settembre 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 7 settembre 2022. Su Canale 5, la miniserie Solo uno sguardo, con Virginie Ledoyen. Su Italia 1, il comedy show Pucci Show con Andrea Pucci.

Stasera in tv mercoledì 7 settembre 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, serata di calcio: La partita del cuore. Lo Stadio Brianteo di Monza ospita l’evento che unisce sport e solidarietà e vede in campo la Nazionale Italiana Cantanti contro il Charity Team 45527. In campo, tra gli altri, Gianni Morandi, Francesco Totti, Enrico Ruggeri, Sangiovanni, Gabriel Batistuta, Rkomi e Bugo. Conduce Simona Ventura.

Su Rai 5, alle 21.45, il programma musicale OSN al Sud con Axelrod. Il concerto tenuto lo scorso 21 giugno dall’Orchestra Rai, diretta da John Axlrod, nei giardini di Villa Bellini, a Catania, prima tappa della tournée nel Sud Italia. In programma musiche di Bellini, Verdi, Puccini, Rossini e Mendelssohn-Bartholdy.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. L’infaticabile Veronica Gentili è pronta per una nuova puntata lunga del suo programma di approfondimento. Molti i temi che si propongono alla sua attenzione e a quella dei suoi ospiti: dalla campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre alla guerra in Ucraina e al caro bollette.

Su Canale 5, alle 21.20, la prima puntata della miniserie Solo uno sguardo, con Virginie Ledoyen. Eva Beaufils (Virginie Ledoyen), guardia dell’Ufficio forestale nazionale francese, è sposata con Bastien da cui ha avuto due figli. Un giorno la donna trova nella posta una foto in cui riconosce il marito da giovane, ma lui nega di essere quel ragazzo. Poche ore dopo, Bastien scompare.

Su Italia 1, alle 21.20, il comedy show Pucci Show. Andrea Pucci apre un nuovo ciclo dedicato alla comicità. In onda la versione tv dello show che sta portando in giro per l’Italia. Costume e società fanno da sfondo ai suoi monologhi in cui spesso parla dell’Inter. Nelle prossime settimane vedremo Giuseppe Giacobazzi, Max Angioni e Maurizio Battista.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Ancora un appuntamento con il meglio delle Audizioni delle stagioni 8-9-10, trasmesse da Sky Uno, che hanno visto trionfare rispettivamente Sofia Tornambene, Casadilego e Baltimora. La nuova edizione partirà il prossimo 15 settembre.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Catfish: False identità. Richard, 82 anni, ha sposato la ventiquattrenne Cathy, ex coniglietta di Playboy. Un’altra coppia con grande differenza di età è quella formata da Joe e Nicola, che si sono conosciuti quando lei aveva solamente 16 anni e lui 50.

I film di questa sera mercoledì 7 settembre 2022

Su Raitre, alle 21.25, il film commedia del 2020, La nuora ideale, con Alexandra Lamy, Miuo-Miou. Louise (Alexandra Lamy) parte per la Corsica per dimenticare il tradimento del marito. Dopo una notte di follie, trova l’uomo, con cui ha passato la notte, morto. Andrea (Miuo-Miou), la madre del defunto, arriva sull’isola e scambia Louise per sua nuora. La donna si ritrova costretta ad assecondarla.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di Alejandro Gonzales Inàrritu, Birdman, con Michael Keaton. L’attore Riggan Thompson, famoso per il ruolo di un eroe alato, è in declino. Per rilanciare la sua carriera, l’uomo decide di mettere in scena un ambizioso spettacolo a Broadway.

Su La7, alle 21.15, il film di spionaggio del 1994, di Phillip Noyce, Sotto il segno del pericolo, con Harrison Ford. L’agente della Cia Jack Ryan indaga su alcuni narcotrafficanti colombiani. Quando scopre che sono coinvolti alcuni colleghi corretti, decide di denunciarli nonostante le minacce.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2000, di Nancy Meyers, What women want – Quello che le donne vogliono, con Mel Gibson. Dopo una scossa elettrica, Nick, pubblicitario di successo e sciupafemmine, scopre di aver acquisito un potere: percepisce ciò che le donne pensano.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2013, di Paolo Genovese, Tutta colpa di Freud, con Marco Giallini, Claudia Gerini. L’analista Francesco è alle prese con i problemi delle tre figlie. Marta è innamorata di un sordomuto, Sara è gay e la diciottenne Emma ha perso la testa per un cinquantenne.

Stasera in tv mercoledì 7 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Gaston Duprat e Mariano Cohn, Finale a sorpresa – Official competition, con Penélope Cruz. Il ricco Humberto Suàrez vuole finanziare un film che gli dia prestigio. Ingaggia la nota regista Lola Cuevas e gli attori Félix Rivero e Ivàn Torres, dotati, però, di un ego difficile da dominare.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Harald Zwart, The karate kid – La leggenda continua, con Jaden Smith. Dre, un ragazzino americano, si trasferisce in Cina dopo la morte del padre. Lì stringe un’amicizia con una compagna di scuola, ma deve vedersela con il bullo della classe.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Nikolaj Lebedev, The Crew – Missione impossibile, con Vladimir Mashkov. Durante un volo in Asia, un giovane pilota riceve un messaggio di soccorso da un’isola vulcanica. Prende la decisione di tentare una missione di soccorso. Sarà la scelta giusta?