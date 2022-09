Primo Appuntamento, le coppie della prima puntata di martedì 6 settembre 2022

Condividi su

Martedì 6 settembre, dalle 21.25, torna su Real Time , Primo Appuntamento.

Flavio Montrucchio accoglie ancora una volta nel proprio ristorante otto single che sperano di trovare l’anima gemella.

Le coppie del primo appuntamento della nuova edizione sono Amarilli Regina Maria Germana e Marco, Michele e Paola, Alessio ed Elena, Stefano e Alessandro.

Primo Appuntamento, le prime coppie di martedì 6 settembre

Nella puntata del 6 settembre la prima ad entrare nel ristorante è Amarilli ha 29 anni, viene da Milano ed è un’amministratrice di condominio. Adora andare alle mostre, ballare ma sogna anche entro l’anno di andare a cavallo, fare una vacanza sulle Dolomiti, provare il kayak. E’ single perché credeva di aver trovato l’amore della sua vita ma la relazione è poi finita. E’ una persona organizzata nella vita e nel lavoro, è iperattiva.

Incontra Marco. Ha 36 anni, abita a Milano e lavora in un’azienda di videoproiettori. E’ deciso, intraprendente e per mantenersi in forma va in palestra. Si definisce il classico personaggio che dove si trova fa casino. Cerca una ragazza che abbia un carattere forte.

Prossimo protagonista è Michele che ha 74 anni. E’ nato a Milano ma abita a Treviso, è pensionato da qualche anno ed è separato. Spiega di voler essere un leader nella vita e nell’intimità.

La sua partner è Paola. E’ un‘estetista ed abita in provincia di Treviso. Nel tempo libero fa anche degli spettacoli di burlesque. Non vuole rivelare la sua età. Si è separata dal marito ben 20 anni fa. Sogna un uomo alto, generoso e dai modi gentili.

Il prossimo ad entrare nel ristorante è Alessio che fa il cantautore. Ha 19 anni, viene da Pescara ed è un grande fan di Gigi D’Alessio. Si definisce una persona particolare e incontra delle difficoltà nel conoscere nuove persone. E’ un ragazzo timido ed introverso. Racconta di non essersi mai innamorato.

Per lui c’è Elena. Ha 18 anni, viene da Firenze e studia Scienze Umane al liceo. Ama la musica e adora cantare. E’ la sua prima cena ufficiale con un ragazzo. Il suo cantante preferito è Blanco e ama scrivere canzoni.

Stefano invece ha 29 anni, è originario di Bergamo ma vive a Milano. E’ direttore di una struttura alberghiera. Ama andare a ballare, deve pianificare tutto ed è single da 10 anni. E’ molto esigente in amore perché dà tanto e pretende tanto. Ha una forte passione per i segni zodiacali.

Incontra Alessandro ha 26 anni, è nato a Sanremo ma vive a Milano. Ha svolto svariati impieghi ma attualmente lavora come cameriere. Appena si incontrano si rendono conto di conoscersi già.

Primo Appuntamento, le cene

Nel corso della cena Paola racconta a Michele di fare dei spettacoli di burlesque per divertimento e per aumentare la propria autostima. Michele invece rivela sin da subito la sua passione per il sadomasochismo. Per quanto riguarda le loro relazioni passate, entrambi sono stati sposati e dai rispettivi matrimoni sono nati dei figli. Paola e Michele hanno però voglia di rimettersi in gioco e trovare la persona giusta.

Amarilli invece racconta a Marco della sua ultima relazione che è finita in maniera consensuale perché hanno capito insieme di essere troppo diversi. Marco invece ha avuto molte frequentazioni ma poche relazioni lunghe in quanto non riesce più a lasciarsi andare completamente.

Elena e Alessio invece discutono della loro passione per la musica. Alessio trova il coraggio di rivelare alla ragazza di soffrire di balbuzie. Entrambi inoltre sono stati vittime di bullismo a scuola.

Stefano e Alessandro sono un po’ imbarazzati perché un anno fa Stefano ha provato a corteggiarlo. Sono usciti una volta insieme con degli amici ma non si è mai creato un momento in cui sono rimasti soli. Alessandro è single da febbraio, Stefano invece da 10 anni.

L’evoluzione delle coppie

Alessio ed Elena si scrivono quotidianamente e quando possono si vedono. Lui desidera avere con lei una vera relazione e per tale ragione vuole trasferirsi a Firenze. Quando saranno più vicini la loro collaborazione artistica potrebbe trasformarsi in una storia d’amore.

Amarilli e Marco sono diventati ufficialmente una coppia. Marco è riuscito a conquistarla proponendole svariati progetti da realizzare insieme. Amarilli si è presa qualche giorno libero dalla propria agenda per far entrare Marco nella sua vita.

Alessandro e Stefano non si sono più visti né sentiti. Stefano è ancora alla ricerca di un nuovo amore mentre Alessandro ha iniziato un’altra frequentazione.

Michele e Paola infine si sono persi di vista. Lei continua ad esibirsi con i suoi spettacoli di burlesque nell’attesa di trovare un nuovo compagno. Anche lui è ancora single.