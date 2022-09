Stasera in tv venerdì 9 settembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 9 settembre 2022. Su Raidue, il documentario Il tempio della velocità, il tutto raccontato da Francesco Pannofino. Su Italia 1, il film d’azione Attacco al potere 2, con Gerard Butler.

Stasera in tv venerdì 9 settembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, la nuova edizione del programma musicale Music Awards. Stasera e domani l’Arena di Verona ospita la 16° edizione dei Premi della Musica. Tra gli artisti che saliranno sul palco, Alessandra Amoroso, Elisa, Rkomi, Lazza, Gianni Morandi, Blanco, Biagio Antonacci, Fedez, Elodie. Al timone ritroviamo per l’11° volta consecutiva Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Su Raidue, alle 21.20, il documentario Il tempio della velocità. Mentre sono in corso le prove dell’edizione 2022 del Gran Premio d’Italia di Formula 1 va in onda il documentario che celebra i 100 anni dell’Autodromo di Monza, nato nel gennaio 1922 su iniziativa dell’Aci. Ad accompagnarci nel viaggio nella storia del tempio della velocità c’è Francesco Pannofino.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce un itinerario tra gli autori, le opere, la storia e le contestazioni legate alla Biennale d’arte. Segue una monografia su Mark Rothko, uno degli artisti che hanno rivoluzionato l’arte della seconda metà del Novecento.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con la nuova edizione di Quarto grado. Dallo Studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, Gianluigi Nuzzi presenta la nuova edizione del programma che conduce dal 2013. Al suo fianco ritroviamo anche Alessandra Viero. Stasera si torna a parlare della morte di Liliana Resinovich: il risultato della perizia non convince i familiari.

Su Canale 5, la seconda puntata della miniserie Solo uno sguardo, con Virginie Ledoyen. Bastien non si trova ed Eva (Virginie Ledoyen) teme di essere in pericolo e che anche i suoi figli lo siano. Marsan è dello stesso avviso, al punto che chiede a uno dei suoi uomini di proteggerla. Eva si rende conto che i suoi presunti alleati non sono quello che affermano di essere.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche per Diego Bianchi le vacanze sono ormai un ricordo: è il momento di riprendere il filo diretto con i telespettatori, tra attualità, ironia ed incursioni sui social. In primo piano, ovviamente, la marcia di avvicinamento al voto.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo, di Roan Johnson, I delitti del Barlume – Compro oro, con Filippo Timi. Massimo e il commissario Fusco, sempre tartassata da Tassone, devono risolvere due nuovi casi: l’omicidio di un compratore d’oro e un vecchio caso rimasto irrisolto.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Tel chi el telùn. Vediamo la prima parte dello spettacolo teatrale del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo del 1999, ancora per la regia di Arturo Brachetti. Ritroviamo, tra l’altro, il personaggio di Pdor (interpretato da Giovanni), Signore del Deserto.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Benedetta Parodi dà il via alla seconda puntata del talent show a base di dolci e pasticcini. In giuria Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia mentre Clelia d’Onofrio quest’anno presta la voce fuoricampo.

Stasera in tv venerdì 9 settembre 2022, i film

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2016, di Babak Najafi, Attacco al potere 2, con Gerard Butler, Aaron Eckhart. Tutti i leader del mondo occidentale si riuniscono a Londra per partecipare ai funerali del Primo Ministro britannico, morto in circostanze misteriose. L’agente della Cia Mike Banning (Gerard Butler) dovrà salvare il Presidente degli Stati Uniti (Aaron Eckhart) da un nuovo attacco terroristico.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2003, di Ang Lee, Hulk, con Eric Bana. Il ricercatore Bruce Banner viene colpito da radiazioni gamma. Da quel momento, ogni volta che è colto dall’ira, si trasforma in un mostro verde. Non sapendo controllare il fenomeno, è costretto a fuggire.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Steve Mc Queen, 12 anni schiavo, con Chiwetel Ejiofor. 1841: il musicista di colore Solomon Northup viene rapito e venduto come schiavo a un ricco proprietario terriero. Per 12 anni cercherà di sopravvivere e riconquistare la libertà.

Stasera in tv venerdì 9 settembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Andrea Porporati, Rosanero, con Salvatore Esposito, Fabiana Martucci. Totò, giovane boss della camorra, e Rosetta, 10 anni, vanno in coma nello stesso istante in seguito a una brutta ferita. Come per magia, si risvegliano una nel corpo dell’altra.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Bennett Miller, L’arte di vincere, con Brad Pitt, Jonah Hill. Dopo l’addio di tre forti giocatori, il general manager degli Oakland’s Athletics, un team di baseball, cerca di trovare dei validi sostituti con l’aiuto di un giovane collaboratore.

Su Sky Cinema Family, alle 20.05, il film d’animazione del 2013, di Reinhard Klooss, Tarzan. Dopo la morte dei genitori, il piccolo Tarzan viene allevato da un branco di gorilla. La sua vita scorre tranquilla, finché un giorno nella giungla arrivano degli esploratori, il dottor Porter e sua figlia Jane.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2011, di Mike McCoy, Scott Waugh, Act of valor, con Roselyn Sanchez. Un gruppo di Navy Seals deve salvare un ostaggio della Cia detenuto in Costa Rica. Dietro all’operazione di recupero, però, si celano affari di droga e di terrorismo internazionale.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2001, di Lee Tamahori, Nella morsa del ragno, con Morgan Freeman. Uno psicopatico rapisce la figlia di un senatore. Sulle sue tracce si lancia un criminologo, Alex Cross, ma il maniaco non ha agito da solo e il caso si fa ogni giorno più torbido.