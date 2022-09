Speciali elezioni 25 settembre, la programmazione tv di Rai, Mediaset, La7 e Sky: Mentana in diretta per 22 ore

Condividi su

Oggi, domenica 25 settembre si svolgono le elezioni politiche e, per l’occasione, le principali emittenti tv hanno inserito nei propri palinsesti degli speciali.

Speciali elezioni 25 settembre, sulla Rai domina Bruno Vespa

Gli speciali per seguire le elezioni del 25 settembre coinvolgono, in primis, la Rai. La televisione pubblica, infatti, segue l’appuntamento su Rai 1. Grande protagonista è Bruno Vespa con Porta a Porta. La domenica, giorno del voto, la puntata del talk parte alle ore 22:40. Venti minuti dopo, quando vengono chiuse le urne, Vespa annuncia gli exit poll e commenta i risultati provenienti dallo spoglio insieme ad esperti e leader politici. La Tv di Stato, nel giorno del voto, ha nei palinsesti uno speciale del TG3. Sulla terza rete, in particolare, gli spettatori sono aggiornati sullo spoglio a partire dalle 22:40. A loro si aggiunge, dalla mezzanotte, un’edizione speciale del TG2.

La programmazione Rai del 26 settembre: salta Oggi è un altro giorno

Gli speciali per le elezioni del 25 settembre, nella giornata successiva al voto, partono su Rai 1 dalle ore 06:00 e proseguono su Rai 2 (dalle 10:00) e su Rai 3 (dalle 12:25). Sulla rete ammiraglia Storie Italiane prende il via alle 11:00 ed è preceduto da TGunomattina. Salta Oggi è un altro giorno, in quanto dalle 14:00 alle 16:00 è trasmesso uno speciale del TG1. Il flusso di informazioni, nel pomeriggio, continua con il TG3 dalle 14:50 alle 16:30

. Al termine di tale appuntamento, la linea passa al TG2, in onda sino alle 17:50. Su Rai 3, in prima serata, è previsto uno speciale di Presadiretta. Su Rai 1, subito dopo la fine del match di Nations League tra l’Ungheria e l’Italia, ritorna in onda Porta a Porta con Bruno Vespa. Le informazioni sono sempre disponibili su Rai News24, visibile al canale 48 del digitale terrestre.

Speciali elezioni 25 settembre, la programmazione Mediaset

Per ciò che riguarda Mediaset, gli speciali sulle elezioni del 25 settembre hanno come protagonista Rete 4. La chiusura delle urne e lo spoglio sono approfonditi da Quarta Repubblica, guidato da Nicola Porro. L’appuntamento parte alle 21:25 e, in attesa dei dati sul voto, sono mostrate le proiezioni fornite da Tecnè. Nel talk, inoltre, sono previsti collegamenti dal Viminale e dalle sedi dei principali partiti.

Lunedì 26 settembre, il racconto delle elezioni riprende, sempre su Rete 4, dalle ore 15:3o con uno speciale di Diario del giorno. Durante la diretta, che prosegue sino alle 19:00, si analizzano i risultati e vengono diffuse le proiezioni delle regionali in Sicilia, dove lo scrutinio parte alle 14:00. In access prime time, Barbara Palombelli conduce Stasera Italia mentre in prima serata torna Quarta Repubblica con Nicola Porro.

La programmazione sulle altre reti

La7 dedica ampio spazio alle elezioni del 25 settembre, inserendo numerosi speciali nella propria programmazione. Dopo il silenzio del sabato, nel giorno del voto è dato spazio alla celebre Maratona Mentana. Quest’ultima, condotta da Enrico Mentana, prende il via dalle ore 22:00 e in essa sono mostrati i trend poll e le proiezioni, elaborati per l’occasione dall’istituto SWG.

La Maratona Mentana ha una lunghissima durata. Il direttore del telegiornale, infatti, rimane in diretta per ben 22 ore, terminando il talk alle ore 20:00 di lunedì 26. In tale data saltano tutti i programmi del daytime, compreso Lingo-Parole in gioco di Caterina Balivo. Nel giorno del post voto, dalle ore 20:30, la linea passa a Lilli Gruber, al timone di Otto e mezzo. Infine, la programmazione tv di La7 per seguire le elezioni del 25 settembre termina con uno speciale di Propaganda Live. In tale spazio, Zoro presenta al pubblico il film delle elezioni.

Infine, Sky TG24 segue lo spoglio elettorale con una lunga diretta di La sfida del voto. Il programma prende il via dalle 22:30 del 25 settembre e termina alle 24:30 di martedì 27. Durante lo spazio si alternano collegamenti dalle principali sedi dei partiti e dal Viminale, dove è seguito lo spoglio. Molti gli ospiti attesi, tra i quali Agnese Pini, Ferruccio De Bortoli e Alessandro Giuli.