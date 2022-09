Emmy Awards 2022, tutti i vincitori: incetta di titoli per Succession e The White Lotus

Condividi su

Nella notte tra il 12 e il 13 settembre sono stati resi noti i nomi dei vincitori degli Emmy Awards 2022. La cerimonia di premiazione, svolta al Microsoft Theater di Los Angeles, ha consacrato Succession e The White Lotus (entrambe prodotte dalla HBO) come due dei miglior prodotti seriali dell’anno.

Vincitori Emmy Awards 2022, Succession nominata Miglior Serie Drammatica

Tra i vincitori degli Emmy Awards 2022, dunque, c’è la già citata Succesion, che ha trionfato nella categoria di Miglior serie drammatica. Il prodotto seriale ha superato una concorrenza molto folta, composta (fra gli altri) da Better Call Saul, Euphoria, Ozark e Stranger Things. Per ciò che riguarda il premio di Miglior serie comica, il titolo è andato per il secondo anno di fila a Ted Lasso, prodotto Apple TV+.

The White Lotus figura nei vincitori degli Emmy Awards 2022 in quanto Miglior serie limitata. Il titolo di Miglior film TV è andato a Cip e Ciop agenti speciali, prodotto dalla piattaforma di intrattenimento streaming Disney+.

Squid Game, con il riconoscimento ottenuto da Hwang Dong-hyuk, nella storia dell’importante premio

Nella lunga lista di vincitori degli Emmy Awards 2022 c’è Hwang Dong-hyuk, ovvero il Miglior regista di una serie drammatica per Squid Game. Per la prima volta nella storia, il premio è stato assegnato a una persona asiatica.

La serie sud-coreana ha ottenuto un ulteriore riconoscimento grazie a Lee Jung-jae, scelto come Miglior attore protagonista di una serie drammatica. Zendaya, volto di Euphoria, ha invece vinto il titolo di Miglior attrice protagonista di una serie drammatica.

Per quanto riguarda le serie comedy, il Miglior attore è Jason Sudeikis (Ted Lasso) e la Miglior attrice è Jean Smart. Tra i Prodotti seriali limitati, infine, i protagonisti premiati sono Michael Keaton (Dopesick) e Amanda Seyfried (The Dropout).

Vincitori Emmy Awards 2022, i premi alle attrici ed attori non protagonisti

Come di consueto, la cerimonia ha assegnato riconoscimenti anche agli attori e alle attrici non protagonisti. Per ciò che concerne le serie drammatiche, i premi sono andati a Julia Garner (Ozark) e a Matthew Macfadyen (Succession). Tra le serie comedy, i migliori artisti non protagonisti sono Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) e Brett Goldstein (Ted Lasso). Nella categoria dei migliori artisti non protagonisti di una serie limitata hanno trionfato Murray Bartlett e Jennifer Coolidge (entrambi volti di The White Lotus).

Infine, nell’elenco dei vincitori degli Emmy Awards 2022 c’è una sorpresa. Dopo quattro anni consecutivi, Ru Paul’s Drag Race ha dovuto cedere lo scettro di Miglior show di competizioni. A vincere è Lizzo’ Watch Out for the Big Grrrls, prodotto trasmesso da Amazon Prime Video.