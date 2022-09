Stasera in tv mercoledì 14 settembre 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 14 settembre 2022. Su Raitre, l’attualità con la nuova edizione di Chi l’ha visto? programma condotto da Federica Sciarelli. Su Rete 4, l’attualità con Controcorrente Prima serata, programma condotto da Veronica Gentili.

Stasera in tv mercoledì 14 settembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Il commissario Montalbano, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta. Titolo dell’episodio di stasera, “Il ladro di merendine“. Montalbano (Luca Zingaretti) indaga sull’omicidio di un commerciante trovato cadavere nell’ascensore del suo palazzo. La vittima aveva una relazione con Karima (Afef Jnifen), una donna tunisina scomparsa il giorno del delitto assieme al figlioletto Francois (Hamdj Hadj Alì).

Su Raidue, alle 2120, serata di politica: Conferenze stampa. La coalizione di sinistra guidata dal Pd di Enrico Letta e quella di centro-destra, che riunisce Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e alcuni partiti di centro, si presentano in televisione per rispondere ai giornalisti insieme con gli altri contendenti, tra cui il terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli apre la nuova stagione del programma, nato nel 1989, che lei conduce dal 2004. Per contattare la redazione, oltre alla pagina Facebook, ci sono Twitter (@chilavistorai3) e WhatsApp (3453131987). Inoltre, è sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica: 8262@rai.it

Su Rai 5, alle 21.15, il documentario Essere Maxxi. L’ultima intervista a Letizia Battaglia, prima donna fotoreporter italiana, scomparsa il 13 aprile scorso, negli spazi del Maxxi a Roma. Con la sua macchina fotografica ha rappresentato l’orrore dei corpi straziati dagli assassini di mafia.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. Le tensioni che attraversano le coalizioni che si presentano al voto; i timori dell’Europa rispetto alla guerra in Ucraina di cui ancora non si intravede l’epilogo; la crisi economica che incombe… Con l’aiuto della sua redazione e degli ospiti in studio, Veronica Gentili aggiorna i telespettatori con le ultime news.

Su Italia 1, alle 21.20, il comedy show Tutti contro tutti. Dopo la serata dedicata a Pucci, oggi è il turno di Maurizio Battista con lo spettacolo portato in scena all’inizio dell’anno. Il comico romano parla di pandemia, di vaccini e dei social come unico mezzo di aggregazione. Sul palco, come ospite, un altro comico di “Zelig“, Dado.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Al via un nuovo programma curato dal giornalista Aldo Cazzullo. In ogni puntata si racconta un personaggio, visto durante una giornata rivelatasi poi decisiva per la storia. Tra i protagonisti, Giulio Cesare, Napoleone e Mussolini.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor – Il meglio delle audizioni. Domani su Sky Uno prenderà il via la 16° edizione del talent. Stasera rivediamo il meglio delle passate audizioni. Quest’anno alla conduzione debutta Francesca Michielin, che ha vinto nel 2011.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Tailor Made: Chi ha la stoffa? Al via il nuovo programma condotto da Tommaso Zorzi. Dieci aspiranti sarti sono pronti a sfidarsi su tre diverse prove. A giudicare le loro performance ci sono due esperte: Elide Morelli e Cristina Tardito.

I film di questa sera mercoledì 14 settembre 2022

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Martin Scorsese, The departed – Il bene e il male, con Jack Nicholson, Matt Damon. Il boss Costello e la polizia di Boston si sfidano. Gli agenti hanno infiltrato uno dei loro nella banda criminale. Ma Costello ha già fatto altrettanto, corrompendo un poliziotto.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Robert Zemeckis, Allied – L’ombra nascosta, con Brad Pitt. Seconda Guerra Mondiale: gli agenti segreti Max e Marianne si innamorano durante una missione a Casablanca e si sposano. Ma poi lei viene sospettata di essere una spia nazista.

Stasera in tv mercoledì 14 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Andrea Porporati, Rosanero, con Fabiana Martucci, Salvatore Esposito. Totò, giovane boss della camorra, e Rosetta, 10 anni, vanno in coma nello stesso istante in seguito ad una brutta ferita. Come per magia si risvegliano uno nel corpo dell’altro.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Gurinder Chadha, Blinded by the light, con Viveik Kaira. Javed, giovane britannico di origini pakistane, affronta l’intolleranza tradizionalista del padre e il razzismo grazie alla poesia. Ma un giorno scopre la musica di Bruce Springsteen.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di McG, 3 days to kill, con Kevin Costner. L’agente della Cia Ethan Renner, affetto da un male incurabile, vorrebbe recuperare il rapporto con la famiglia. Ma la speranza di una cura miracolosa gli fa accettare un’ultima missione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2020, di R. Connolly, Chi è senza peccato – The Dry, con Eric Bana. Aaron, agente federale, torna nella cittadina natale per il funerale dell’amico Luke, che avrebbe ucciso la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Le indagini riaprono vecchi ferite.