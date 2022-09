Stasera in tv mercoledì 21 settembre 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 21 settembre 2022. Su Raitre, l’attualità con Chi l’ha visto? programma condotto da Federica Sciarelli. Su Rete 4, l’attualità con Controcorrente Prima serata, programma condotto da Veronica Gentili.

Stasera in tv mercoledì 21 settembre 2022, Rai

Su Raiuno, la fiction Il commissario Montalbano, con Luca Zingaretti. Titolo dell’episodio di stasera, “La versione del violino”, versione restaurata. Il commissario Montalbano (Luca Zingaretti) si occupa del caso di Michela Licalzi, una bella ragazza trovata morta in una villa, nuda e soffocata da un cuscino. I sospetti portano all’amante della vittima, forse un musicista, e all’anziano Cataldo Barbera.

Su Raidue, alle 21.20, l’attualità con Conferenze stampa. Il tempo è quasi finito: i partiti e le coalizioni si giocano le ultime carte per convincere gli italiani prima del silenzio elettorale di sabato 24. Il giorno dopo alle 7 si apriranno i seggi, che chiuderanno alle 23: hanno diritto di voto i cittadini maggiorenni, tra cui circa 4.900.000 residenti all’estero.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Chi l’ha visto? Oltre a lanciare appelli per le sparizioni più recenti, Federica Sciarelli parla dei vecchi casi ancora insoluti. Come quello di Agata Scuto, scomparsa nel 2012 a 22 anni. Sta per iniziare il processo all’ex compagno della madre, Rosario Palermo: l’accusa è di omicidio e di occultamento di cadavere.

Su Rai 5, alle 21.15, Essere Maxxi. Al Maxxi di Roma Mario Cucinella, architetto di fama internazionale, ripercorre la sua carriera. Il suo lavoro si fonda sull’idea di sostenibilità ambientale e sull’attenzione alla bellezza, alla ricchezza e alle risorse delle culture locali.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. Da mesi sta seguendo con puntiglio l’evolversi della situazione politica italiana: ora anche per Veronica Gentili, come per molti suoi colleghi, è giunto il momento di raccontare al pubblico del suo programma le ultimissime fasi della campagna elettorale, tra speranze, proclami e… dita incrociate!

Su Italia 1, alle 21.25, il comedy show Miracolato. Il protagonista della terza serata del ciclo “Italia 1 on stage” è il comico comasco Max Angioni, già visto in “Zelig”, “Le Iene” e “Lol 2”. Nel suo show Angioni racconta le proprie esperienze, le conversazioni ai tempi dei social e la maledizione di arrivare secondo (come a “Italia’s Got Talent” nel 2021).

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Secondo appuntamento con Aldo Cazzullo. Anche stasera il giornalista accompagna il pubblico in un avvincente viaggio, per rivivere una giornata che si è poi rivelata cruciale per la storia del protagonista e, a volte, dell’umanità.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor “Audizioni”. Debutto in chiaro per la 16° edizione del talent. Al timone debutta Francesca Michielin, trionfatrice nel 2011. Quest’anno i giudici sono 4: oltre all’esperto Fedez, che torna dopo 4 stagioni, debuttano Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Tailor Made: chi ha la stoffa? In ogni puntata i concorrenti devono affrontare tre sfide: la prova tecnica, quella di trasformazione e infine quella su misura. I lavori vengono poi visionati dalle giudici Elide Morelli e Cristina Tardito.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Petra 2, con Paola Cortellesi. Titolo dell’episodio di stasera: “Serpenti in paradiso”. Petra, assieme al vice ispettore Antonio Monte, con il quale ormai ha stretto un rapporto forte, indagano sulla morte di un giovane e noto avvocato, dalla vita apparentemente perfetta. Ma durante le indagini…

I film di questa sera mercoledì 21 settembre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2020, di D. Victori, Non uccidere, con Mario Casas. Dani decide di riprendere la sua vita dopo essersi preso cura di suo padre fino alla morte. Intraprende un lungo viaggio, dove incontra Mila, sensuale e ossessionante, che trasformerà la sua vita in un incubo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Vincenzo Alfieri, Gli uomini d’oro, con Giampaolo Morelli. Luigi è un autista di furgoni portavalori che vede sfumare i suoi sogni quando il governo aumenta l’età pensionabile. Insieme a tre amici, decide di pianificare una rapina.

Su Canale 5, alle 21.20, il film biografico del 2016, di Jeff e Michael Zimbalist, Pelé, con Kevin de Paula. L’incredibile storia vera del leggendario giocatore di calcio che da semplice ragazzo di strada raggiunse la gloria. Appena diciasettenne, Pelé (Kevin de Paula) trascinò la nazionale brasiliana alla vittoria del suo primo mondiale nel 1958. Diventò in seguito il più grande calciatore di tutti i tempi.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2013, di Taylor Hackford, Parker, con Jason Statham, Jennifer Lopez. Assoldato per una rapina, Parker viene tradito dai complici. Deciso a vendicarsi e a riprendersi il bottino, l’uomo elabora un sofisticato piano con l’aiuto della bella Leslie.

Su Iris, alle 21.00, il film storico del 2005, di Ridley Scott, Le Crociate, con Orlando Bloom, Liam Neeson. Il giovane fabbro Balian riceve la visita di Goffredo, un nobile giunto dalla Terrasanta, che gli rivela di essere suo padre. Nominato cavaliere, Balian raggiunge Gerusalemme.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2011, di Alexander Payne, Paradiso amaro, con George Clooney, Amara Miller. Matt King è un marito distratto e un padre assente. Quando però la moglie entra in coma dopo un incidente, l’uomo deve ripensare la sua vita: si riavvicina alle figlie.

Stasera in tv mercoledì 21 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1994, di Frank Darabont, Le ali della libertà, con Tim Robbins, Bob Gunton. Un direttore di banca, condannato per omicidio, viene rinchiuso in carcere. L’amicizia con un ergastolano e la sua competenza contabile lo aiutano a sopravvivere.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Malcom D. Lee, Space Jam: New Legends, con Lebron James. Dom, figlio della star del basket LeBron James, viene rapito dal perfido Al-G Rhythm. Per liberarlo, LeBron e i Looney Tunes si sfidano in una partita di basket con i “seguaci” di Al-G.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Ariel Vromen, Criminal, con Ryan Reynolds, Kevin Costner. L’agente della Cia Bill Pope, in possesso di informazioni su un imminente attacco terroristico, viene ucciso. Per non perdere i suoi ricordi, l’agenzia chiede aiuto al dottor Franks.