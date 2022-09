Stasera c’è Cattelan 20 settembre, diretta e considerazioni della prima puntata: tra gli ospiti Cristiano Malgioglio

Condividi su

Martedì 20 settembre, dalle ore 23:00 su Rai 2, va in onda la prima puntata di Stasera c’è Cattelan. Il late night show, all’esordio sulla Tv di Stato, è condotto da Alessandro Cattelan. Con lui, in studio, la band Street Clerks e il nuovo arrivato Mike Lennon. In ogni puntata, il conduttore ospita dei personaggi celebri con i quali mette in scena gag, rubriche e interviste. Nell’appuntamento d’esordio presenziano Cristiano Malgioglio, Emanuela Fanelli e il cast della Bobo TV, ovvero Lele Adani, Bobo Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Stasera cӏ Cattelan 20 settembre, inizia la puntata

Inizia la puntata di Stasera c’è Cattelan del 20 settembre. Il conduttore accoglie il pubblico, ma delle voce fuori campo (tra cui quella di Cristiano Malgioglio) lo sovrastano per commentano il suo look. Evidente l’omaggio all’Eurovision Song Contest, richiamato anche all’inizio dell’anteprima. La sigla, invece, è un omaggio alla città di Torino, dalla quale va in onda lo show. Malgioglio continua a commentare ciò che accade nello studio. Sugli Street Clerks dice: “Mi fanno quasi tenerezza, spero di non sentirli stasera“. Il conduttore esce così dal palco e si mette alla ricerca del paroliere. Una volta trovato, Cattelan finge di picchiarlo e torna, così, nello studio, dove può finalmente iniziare la puntata.

Il conduttore svela la volontà di far sorridere il pubblico ed esprime il cordoglio per le vittime dell’alluvione alle Marche. Successivamente, svela di essersi infortunato girando lo spot con Nick Ponzio: “Nessuno lo aveva avvisato che avremmo dovuto utilizzare un materasso, e così mi ha lanciato“.

In studio i protagonisti della Bobo TV

Stasera c’è Cattelan del 20 settembre prosegue con i primi ospiti, ovvero i protagonisti della Bobo TV: Lele Adani, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Bobo Vieri. Parte un’intervista a quattro: per adesso, il programma è tale e quale a E poi c’è Cattelan. Lele Adani racconta come è nato il format: “Eravamo in lockdown e Vieri mi ha chiesto di fare una diretta, indossando la maglia del River Plate“. Cassano, invece, svela di aver litigato con Cristiano Ronaldo: “Dopo una diretta mi ha detto di dovergli portare rispetto. Gli ho rispetto che preferisco l’altro Ronaldo (Il Fenomeno, ndr)“.

Alessandro Cattelan ironizza sui diritti tv e ricostruisce i gol fatti dai protagonisti in Serie A attraverso un Subbuteo. Il grande protagonista del momento è Antonio Cassano, che svela retroscena: “Al Real Madrid ero in sovrappeso, appena arrivato ho preso subito multe. Quando ho segnato il primo gol con la maglia del Bari, invece, ho subito pensato che sarei diventato ricco“.

I protagonisti giocano alla Bobo Tabù: Antonio Cassano gioca con Nicola Ventola, mentre Adani è in coppia con Vieri. Ogni concorrente deve far indovinare al compagno di squadra un personaggio entro 45 secondi. Per farlo, non può utilizzare delle determinate parole.