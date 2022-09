Stasera in tv mercoledì 28 settembre 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 28 settembre 2022. Su Raitre, l’attualità con Chi l’ha visto? programma investigativo condotto da Federica Sciarelli. Su Canale 5, il comedy show Emigratis, con Pio e Amedeo.

Stasera in tv mercoledì 28 settembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Il commissario Montalbano. Titolo dell’episodio di stasera, “La forma dell’acqua”. L’ingegner Luparello, politico di spicco, viene trovato morto nella sua auto. Si ritiene che sia deceduto per l’infarto dopo un rapporto sessuale. Montalbano (Luca Zingaretti) identifica la donna che era con lui: è Ingrid (Isabell Solmann), nuora dell’avversario di partito della vittima.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Chi l’ha visto? Nuovo appuntamento con il programma investigativo di Federica Sciarelli. Il sito web e il centralino (06.8262) sono pronti a ricevere le segnalazioni del pubblico. Si torna a parlare delle truffe amorose: molte altre donne hanno segnalato di essere state derubate da un sedicente innamorato.

Su Rai 5, alle 21.15, Essere Maxxi. Questa volta al Maxxi c’è Michelangelo Pistoletto, uno dei più grandi pittori e scultori italiani contemporanei. In un’intervista racconta i suoi inizi in pubblicità, i rapporti con la Pop Art americana e come è nata l’Arte povera.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. Dopo settimane di campagna elettorale scandite da proclami e congetture, finalmente si può ragionare su dati certi: quelli emersi dallo scrutinio delle schede elettorali. Con il consueto apporto di numerosi ospiti e servizi esclusivi, Veronica Gentili prova a immaginare i futuri assetti del nostro Paese.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Emigratis. Dopo il successo ottenuto con “Felicissima Sera” Pio D’Antini e Amedeo Grieco, ovvero Pio e Amedeo, portano sull’ammiraglia Mediaset il programma di Italia 1 che li ha fatti conoscere. Gli “scrocconi” giramondo vestono i panni di due nuovi personaggi, “Bufalone” e “Messicano”.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Prosegue il programma di Aldo Cazzullo dedicato a grandi personaggi che hanno influenzato la storia dell’umanità. Si racconta una giornata che ha mutato per sempre il destino del protagonista e, a volte, del genere umano.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Vediamo in chiaro la seconda puntata della 16° edizione del talent, trasmessa giovedì scorso su Sky Uno. Tra i nuovi giudici, accanto a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico c’è Rkomi, rapper e cantautore milanese. Presenta Francesca Michielin.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Tailor Made: Chi ha la stoffa? Tommaso Zorzi accoglie i concorrenti in gara che devono affrontare due prove: realizzare una camicia da bowling e rinnovare vecchie tende. Chi soddisferà l’occhio esperto di Elide Morelli e Cristina Tardito?

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Petra 2 – “Un bastimento carico di riso”, con Paola Cortellesi. Petra e Antonio devono far luce sul brutale assassinio di un uomo senza fissa dimora. Per risolvere il caso, più complesso del previsto, li aiuta uno psichiatra che sembra avere molto in comune con Petra.

I film di questa sera mercoledì 28 settembre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di H. Alex Rubin, Semper Fi – Fratelli in armi, con Jai Courtney. L’ufficiale di polizia Callahan presta servizio nelle Marine Corps Reserves. L’uomo deve aiutare suo fratello che è finito in prigione, ma gli si pone davanti un dilemma etico.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Quentin Tarantino, C’era una volta a… Hollywood, con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Los Angeles 1969. Rick, attore di serie tv western in declino, e lo stuntman Cliff non trovano ingaggi. Il loro destino s’intreccia con quello di nuove star tra cui Sharon Tate e Roman Polanski.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 2008, di Roger Donaldson, La rapina perfetta, con Jason Statham. Londra. Terry, un balordo di mezza tacca, cerca di cambiar vita, ma l’incontro con una sua ex lo porta a tentare una rapina. Il colpo riesce però il gioco gli sfugge di mano.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2008, di Ethan Coen, Burn After Reading – A prova di spia, con George Clooney. Licenziato dalla Cia, un analista decide per ripicca di scrivere un libro che rivela scottanti verità. Ma quando il testo finisce nelle mani sbagliate, le cose si complicano.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2007, di Scott Hicks, Sapori e dissapori, con Catherine Zeta-Jones. New York. Kate, un’affascinante cuoca, ha due problemi: occuparsi della nipotina orfana e tenere d’occhio il suo vice, un tipo ambizioso che potrebbe soffiarle il posto.

Stasera in tv mercoledì 28 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 2000, di Jean-Jacques Annaud, Il nemico alle porte, con Jude Law, Joseph Fiennes. Stalingrado, 1942: durante il lungo e drammatico assedio della città, l’infallibile cecchino Vassili diventa l’eroe della propaganda bellica sovietica.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Steven Spielberg, Il GGG – Il Grande Gigante Gentile, con Ruby Bamhill, Mark Rylance. La piccola Sophie viene rapita da un gigante che la conduce nella sua caverna. Inizialmente spaventata, si renderà conto di aver trovato un insolito amico dal cuore tenero.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2009, di Zack Snyder, Watchmen, con Patrick Wilson, Jeffrey Dean Morgan. In un’America immaginaria dove il presidente degli Stati Uniti è ancora Nixon, i supereroi chiamati Watchmen sono stati messi al bando. Ma c’è una crisi nucleare alle porte.

Su Sky Cinema Suspense, alle 19.40, il film thriller del 2021, di Peter Chelsom, Security, con Marco D’Amore, Maya Sansa. Roberto gestisce i circuiti di sicurezza che sorvegliano le ville di Forte dei Marmi. Una notte, davanti a una delle telecamere, una ragazza coperta di tagli e lividi chiede aiuto.