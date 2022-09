Chi l’ha visto? 28 settembre, anticipazioni: Federica Sciarelli intervista i familiari di Marzia Capezzuti

Condividi su

Mercoledì 28 settembre, dalle ore 21:20 su Rai 3, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Chi l’ha visto?. A condurre è presente Federica Sciarelli, volto del format dal 2004. L’appuntamento è visibile in diretta e in streaming dal sito di Rai Play.

Chi l’ha visto? 28 settembre, in studio i familiari di Marzia

A Chi l’ha visto? del 28 settembre si parla, in primis, del caso di Marzia Capezzuti. La storia della 29enne ha colpito molti telespettatori già nella scorsa settimana, quando il padre Ciro ha lanciato un appello. L’ultima volta che i genitori hanno sentito loro figlia è stata nel giugno del 2021. Marzia aveva scelto di seguire il compagno per trasferirsi a Pontecagnano Faiano, luogo dal quale è poi scomparsa.

Federica Sciarelli, durante Chi l’ha visto? del 28 settembre, intervista la sorella e i genitori di Marzia. Dopo le parole del padre di sette giorni fa, un testimone avrebbe scelto di farsi avanti per raccontare di una serie di maltrattamenti che la giovane avrebbe subito in questi anni. La Procura di Salerno, sul caso, ha aperto una indagine per omicidio e occultamento di cadavere.

La storia di Annunziata

A Chi l’ha visto? del 28 settembre è posta l’attenzione sul caso di Annunziata. Quest’ultima ha incontrato una persona su un sito di incontri e, dopo averla accolta a casa sua, è sparita nel nulla. Secondo la Procura, Annunziata sarebbe stata prima maltrattata e poi uccisa. Durante la diretta, Federica Sciarelli tenta di comprendere se il carnefice abbia incontrato o meno altre persone prima di Annunziata.

Chi l’ha visto? 28 settembre, la storia di Jois

A Chi l’ha visto? del 28 settembre, infine, si affronta la storia di Jois. Nello scorso agosto, il 20enne aveva fatto perdere le tracce dopo aver dichiarato di dover uscire con due amici. Questi, tuttavia, hanno sempre affermato di non saperne nulla. Dopo qualche giorno di ricerche, il corpo di Jois è stato ritrovato senza vita nelle acque del mare di Vasto. L’autopsia ha appurato che sul corpo della vittima non era presente alcun segno di violenza. Per tale motivo, gli inquirenti credono che la morte del 20enne sia causata da un gesto intenzionale.

Durante la puntata, Federica Sciarelli raccoglie la testimonianza della famiglia. Questa, infatti, non crede all’ipotesi del suicidio e ha deciso di lanciare un appello a tutti affinché possa essere scoperta la verità sull’accaduto. Come sempre, infine, nella diretta sono presenti numerosi appelli, segnalazioni e richieste da parte di persone in difficoltà.