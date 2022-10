Stasera in tv lunedì 3 ottobre 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 3 ottobre 2022. Su Raidue va in onda il comedy show Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino. Su Rete 4 l’attualità con Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro.

Stasera in tv lunedì 3 ottobre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Sopravvissuti con Lino Guanciale, Barbora Bobulova. Dodici persone salpano da Genova a bordo della barca a vela Arianna per una traversata oceanica. Lo scopo del viaggio è di raccogliere fondi di beneficenza. Tra loro, Luca (Lino Guanciale), che ha organizzato la traversata. Dopo pochi giorni di navigazione, l’imbarcazione scompare dai radar.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Il tema alla base dei giochi della seconda puntata è “Coast to coast“. In studio con Stefano De Martino, che oggi compie 33 anni, ritroviamo Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Come sempre la prova più attesa e temuta dai concorrenti è quella della Stanza Inclinata.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Presa diretta. Dopo l’edizione speciale dedicata alle elezioni, Riccardo Iacona torna a proporre le sue inchieste. In quella di stasera, che s’intitola “Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza“, si parla delle difficoltà e dei ritardi del PNRR mentre tutti si chiedono se riusciremo a rispettare i tempi imposti dall’Europa.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4 , alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Pochi giornalisti conoscono i segreti e i meccanismi della politica come Nicola Porro. Non c’è da stupirsi dunque di come il vicedirettore del quotidiano “Il Giornale“, anche in questo periodo convulso, riesca a raccontare quello che accade in Parlamento, ma anche le voci sui protagonisti delle coalizioni.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Quinto appuntamento in prima serata con la settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Tra nomination ed eliminazioni, nella lunga serata non mancheranno confronti, sorprese e uno sguardo ai commenti sui social. In studio ritroviamo le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie, con Salvatore Esposito. Genny, l’erede dei SAvastano, è ormai solo e sempre più vulnerabile. Qualcosa in lui si è spezzato da quando Ciro non è più al suo fianco. E per proteggere la sua famiglia deve cambiare strategia.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Dopo la tappa turca di Istanbul, il ristoratore romano Francesco Panella vola ancora negli Stati Uniti e arriva a Washington. Il compito del ristoratore romano è trovare la vera cucina italiana anche nella capitale americana.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Sorelle al limite. La vacanza in famiglia inizia nel peggiore dei modi quando Tammy si rifiuta di entrare nella cabina. Nel frattempo, Chris spera di aver perso abbastanza peso per riuscire a realizzare finalmente il suo grande sogno.

I film di questa sera lunedì 3 ottobre 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1965, di Sergio Leone, Per qualche dollaro in più, con Clint Eastwood. Il cacciatore di taglie conosciuto come “il monco” dà la caccia a un bandito messicano soprannominato “Indio“, appena evaso dal carcere. Ma non è il solo a volerlo catturare.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 1963, di Francesco Rosi, Le mani sulle città, con Rod Steiger. Il costruttore edile Eduardo Nottola, consigliere comunale di destra a Napoli, vede compromesso il suo prestigio a causa del crollo di un palazzo. Ma riesce a cavarsela passando a un altro partito.

Su La7, alle 21.15, il film di spionaggio del 2002, di Phil Alden Robinson, Al vertice della tensione, con Ben Affleck. Jack, geniale analista della Cia, cerca di sventare un attacco terroristico. Un gruppo neonazista, infatti, è pronto a far esplodere un ordigno nucleare in uno stadio.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2013, di Guillermo Del Toro, Pacific Rim, con Charlie Hunnam, Idris Elba. La Terra è minacciata da un’invasione aliena. Per contrastare i mostri vengono creati enormi robot, comandati mentalmente da piloti umani. Tra loro c’è Raleigh Becket.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2007, di Steven Soderbergh, Ocean’s Thirteen, con George Clooney. Danny Ocean riunisce Rusty, Linus e il resto della banda per sabotare l’inaugurazione del casinò di Willy Banks. L’uomo ha rovinato Reuben Tishkoff, un vecchio amico di Danny.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Guido Chiesa, Belli di papà, con Diego Abatantuono, Matilde Gioli. Il vedovo Vincenzo, imprenditore di successo, decide di inscenare il fallimento della sua azienda per costringere i figli a provare un’esperienza nuova: lavorare per vivere.

Stasera in tv lunedì 3 ottobre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1997, di Mike Newell, Donnie Brasco, con Johnny Depp, Al Pacino. Un giovane agente dell’Fbi s’infiltra in un’organizzazione mafiosa e conquista la fiducia di Lefty Ruggiero, un maturo criminale. Tra i due s’instaura un rapporto di amicizia dalle conseguenze imprevedibili.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Courtney Hunt, Una doppia verità, con Keanu Reeves, Renée Zellweger. L’avvocato Richard Ramsay e la giovane collega Janelle Brady assumono la difesa del diciassettenne Mike, sospettato di aver ucciso il ricco padre. Ma il giovane si rifiuta di collaborare.