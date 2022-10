Il Paradiso delle Signore 7: anticipazioni puntate dal 10 al 14 ottobre 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni sulla serie Il Paradiso delle Signore 10-14 ottobre 2022. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 15:55, dal lunedì al venerdì. Ecco tutto ciò che accade giorno per giorno.

Il Paradiso delle Signore 7 – anticipazioni 10-14 ottobre 2022

Gloria viene scarcerata e quando, accompagnata da Ezio e Stefania si presenta al Paradiso, è per tutti una grande emozione. Matilde ammette con Adelaide che vorrebbe un cambiamento da parte di Tancredi, per tornare da lui. Vittorio, invece, confida a Roberto i suoi dubbi sulla Frigerio. Don Saverio chiede un gesto di distensione alla nipote Clara con Elide, la perpetua della canonica, che si lamenta sempre della ragazza. A sera, nelle case di tutta Italia, il telegiornale riporta la notizia del crollo di una diga: è la tragedia del Vajont.

Puntata 11 ottobre

Tutti si mobilitano per dare il proprio contributo alle popolazioni colpite dal disastro del Vajont. Marcello e Salvo preparano derrate per gli sfollati mentre Don Saverio ha attivato una raccolta di abiti e coperte da spedire nei luoghi della tragedia. Adelaide organizza una raccolta fondi al Circolo e incarica Fiorenza di coinvolgere la Banca Guarnieri ma pretende che sia la Contessa in persona a chiedere il suo aiuto. Roberto invita Vittorio a candidarsi per una campagna di sensibilizzazione a favore delle vittime del Vajont, indetta dal Comune di Milano. Matilde, intanto, è partita e non ha lasciato detto quando tornerà…

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 12 ottobre

Veronica non può fare a meno di essere turbata dal ritorno di Gloria. Intanto la Moreau si dà subito da fare, partecipando anche lei all’iniziativa del Paradiso a sostegno delle vittime del Vajont. Clara, dopo l’ennesima con la perpetua, viene messa alle strette dallo Zio. Per la giovane la “casa delle ragazze” potrebbe rivelarsi una valida alternativa, ma dovrà vedersela con Irene. Maria appare molto scoraggiata a causa dei ripetuti rimbecchi di Flora, cosa che non sfugge a Paola. Nel frattempo, Adelaide continua ad essere una pericolosa presenza per la Ravasi. Ezio, invece, viene rassicurato dall’avvocato in merito all’annullamento del suo matrimonio con Gloria e ne informa subito Veronica.

Puntata 13 ottobre

Grazie a una lettera di Matilde, Vittorio trova lo spunto che stava cercando per lo slogan pubblicitario perfetto. Veronica vorrebbe invitare Gloria a cena per mostrarle le sue buone intenzioni. La Zanatta desidera però nel profondo assicurarsi che la donna non sia una minaccia per il suo futuro con Ezio. Intanto, Flora disapprova nuovamente gli ultimi bozzetti di Maria dopo che Paola l’ha invitata a esaminarli più attentamente. Adelaide, invece, viene spronata da Marcello ad andare avanti e dimenticare Umberto, a cui è ancora fortemente legata. Nel frattempo Vittorio riceve una magnifica notizia: il Comune ha scelto il suo slogan per la campagna di solidarietà per le vittime del Vajont.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 14 ottobre 2022

Irene incita Flora a dedicarsi di più a Maria e al suo lavoro. Intanto, Clara è costretta a lasciare la canonica a causa dei pessimi rapporti con la perpetua, ma Irene rifiuta di ospitarla. Nel frattempo, mentre Maria riceve una sconvolgente telefonata dal padre, Gloria accetta con un po’ di preoccupazione nel cuore l’invito di Veronica. La serata, permeata da un’atmosfera di cordiale formalità, ha però purtroppo una pessima conclusione: proprio al termine della cena arriva una chiamata che potrebbe annullare ogni speranza di Veronica di sposare Ezio. Al contempo, Matilde va su tutte le furie dopo aver scoperto che Vittorio ha utilizzato le parole da lei scritte in una lettera personale, per lo slogan della campagna a sostegno delle vittime del Vajont…