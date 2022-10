Chi l’ha visto? 26 ottobre, anticipazioni: la svolta nel caso di Lisa Gabriele

Condividi su

Mercoledì 26 ottobre, dalle ore 21:20 su Rai 3, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Il programma è condotto da Federica Sciarelli ed è visibile, in diretta e in streaming, dal sito di Rai Play.

Chi l’ha visto? 26 ottobre, il caso di Lisa

A Chi l’ha visto? del 26 ottobre è dato ampio spazio al caso di Lisa Gabriele. Il corpo senza vita di quest’ultima venne ritrovato l’8 ottobre del 2005, nei pressi di un boschetto a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. Sin da subito, tutti gli elementi del caso facevano pensare a un suicidio. Nei pressi della salma e della sua macchina, infatti, erano presenti superalcolici, scatole di tranquillanti e una lettera in cui diceva addio ai suoi affetti più cari.

L’esame autoptico, però, ha fatto emergere un’altra verità: Lisa è morta per soffocamento e qualcuno l’ha uccisa, simulando poi un gesto volontario. Dopo 17 anni di indagini e grazie ad alcune lettere anonime, per il fatto è stato arrestato Maurizio Abate, ex poliziotto oggi 50 enne. Come raccontato da Chi l’ha visto? del 26 ottobre, l’omicida aveva una relazione segreta proprio con Lisa.

Chi l’ha visto? 26 ottobre, aggiornamenti sulla sparizione di Domenico Manzo

Federica Sciarelli, nel corso di Chi l’ha visto? del 26 ottobre, fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla sparizione di Domenico Manzo. Di quest’ultimo si sono perse le tracce lo scorso 8 gennaio del 2021: l’ultima volta che lo hanno avvistato si trovava alla festa di compleanno della figlia. La procura continua a indagare sulla vicenda, che presenta delle persone iscritte al registro degli indagati. In particolare, la figlia Romina Manzo è accusata di sequestro di persona. Nonostante questo, ha sempre negato ogni coinvolgimento, effettuando numerosi appelli con l’obiettivo di scoprire che fine abbia fatto il papà.

La scomparsa di Antonio, conosciuto con il nome di Cerottino

Durante Chi l’ha visto? di mercoledì 26 ottobre si parla di un ulteriore caso di sparizione. La vittima, in questo caso, è Antonio, conosciuto da tutti con il nome di Cerottino. Il 60 enne lavora come ausiliario presso un ospedale di Giugliano, in provincia di Napoli. Dopo essere andato in ferie, Antonio non è mai tornato a lavoro.

Ciò ha spinto i familiari e i colleghi a lanciare l’allarme, dicendosi preoccupati. Il 60 enne ha sempre lasciato la sua macchina all’interno di un garage presente di fronte all’ospedale. Il suo telefono, infine, risulta spento. A Chi l’ha visto? del 26 ottobre, infine, non mancano i consueti appelli, segnalazioni e richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà.