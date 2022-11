Disney+ annuncia una serie tv per omaggiare Raffaella Carrà: e la Rai?

Condividi su

La piattaforma di intrattenimento streaming Disney+ ha annunciato l’arrivo di una serie tv per omaggiare Raffaella Carrà. La produzione seriale, il cui nome dovrebbe essere Raffa, nasce da un’idea della Fremantle Italia.

Raffaella Carrà Disney+, il prodotto ricostruisce la vita pubblica e privata

Nelle intenzioni di Disney+, la serie tv dedicata a Raffaella Carrà intende ricostruire la vita pubblica e privata dell’artista. A tal proposito, il racconto parte dalla difficile infanzia, contraddistinta dall’abbandono del padre. Nei decenni, anche grazie al suo forte carattere, è riuscita a conquistare il successo, affermandosi in un mondo lavorativo che fino ad allora era dominato da soli uomini.

Con i suoi oltre 60 milioni di dischi venduti, la Carrà ha ottenuto il successo internazionale, diventando una vera e propria icona in Sud America e, soprattutto, in Spagna. In totale, la serie tv di Disney+ su Raffaella Carrà è composta da tre puntate. Queste, a loro volta, hanno una durata di circa un’ora ciascuna.

Raffaella Carrà Disney+, il silenzio della Rai

La notizia dell’arrivo della serie su Raffaella Carrà nella piattaforma a pagamento Disney+ pone un interrogativo: perché un progetto del genere non lo ha realizzato la Rai? La cantante e conduttrice, infatti, è ricordata (non a caso) come la Regina della televisione italiana. Nella sua lunghissima carriera, ha partecipato a molti programmi che hanno contribuito a originare il successo (nazionale e non solo) della nostra TV di Stato. Tra questi Canzonissima, Carramba! Che sorpresa, Carramba! Che fortuna, fino ad arrivare alla conduzione del Festival di Sanremo.

Per questo, era lecito attendersi che una serie omaggio (doverosa) alla Raffa nazionale sarebbe arrivata e prodotta proprio dalla Rai. Tale scenario sarebbe stato, in primis, un importante segnale di riconoscimento nei confronti dell’artista. In secondo luogo, una serie tv su Raffaella Carrà in programmazione sulla TV di Stato sarebbe stato un segnale di assoluto rispetto verso i milioni di telespettatori che per decenni hanno supportato e amato l’artista. Pubblico, questo, che ora meriterebbe di poter vedere la serie – omaggio gratuitamente.

Oltre al danno, la beffa

Ma oltre al danno, la beffa. Osservando i dettagli della serie tv che Disney+ ha annunciato su Raffaella Carrà, infatti, emerge che la co – produzione è della Fremantle Spagna. Inoltre, tra gli sceneggiatori è presente Salvo Guercio, autore tv che (paradossalmente) ha lavorato a molti programmi targati Rai, tra i quali Techetechetè.

Insomma: dopo l’annuncio della serie di Disney+ su Raffaella Carrà e alla luce degli ultimi dettagli, la sensazione è quella che la Rai abbia sprecato l’ennesima occasione per ricordare una delle sue artiste più iconiche.