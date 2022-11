X Factor diretta 10 novembre: fuori Dadà e Matteo Orsi, sul palco Yungblud e Sangiovanni

Condividi su

Giovedì 10 novembre in prima serata su Sky è andato in onda un nuovo appuntamento di X Factor, condotto da Francesca Michielin.

Nel terzo Live Show è prevista una doppia eliminazione tra i componenti delle squadre capitanate da Ambra Angiolini, Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico. La settimana scorsa è stato eliminato Jaco.

Ospiti Yungblud e Sangiovanni.

X Factor diretta 10 novembre, terzo Live Show

In apertura del 10 novembre sale sul palco di X Factor il primo ospite della serata, Sangiovanni. Canta il suo ultimo singolo intitolato Fluo. Il giovane racconta di essere riuscito a portare la sua musica anche in Spagna dove sta riscuotendo successo. Sta continuando a scrivere per realizzare nuovi brani.

Francesca Michielin spiega che anche questa puntata sarà suddivisa in due manche. I due meno preferiti di ogni manche andranno al ballottaggio. I primi ad iniziare sono i Disco Club Paradiso , della squadra di Dargen D’Amico, con la canzone Laura non c’è di Nek mescolando anche altri canzoni come un brano di Manu Chao e la musica folk romagnola. I giudici non hanno molto gradito il mix tra generi troppo diversi tra loro. Secondo loro la scelta di voler strafare li ha penalizzati.

La seconda ad esibirsi è Joelle, del team di Rkomi. Interpreta Summertime Sadness di Lana Del Rey. Secondo Fedez la ragazza è rimasta nella sua comfort zone e non riesce ancora ad avere padronanza del palco. Specifica che infatti ha la percezione che sia il “palco a divorarla”.

Terzi protagonisti sono invece gli Omini, del team di Fedez, che propongono Brianstorm degli Arctic Monkeys. Ai giudici l’esibizione non ha particolarmente entusiasmato, si aspettavano non solo qualcosa in più ma anche qualcosa di diverso.

Segue Lucrezia Fioritti, della squadra di Ambra Angiolini, che canta Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli. Rkomi è molto soddisfatto dell’esibizione in quanto sta notando i suoi progressi. Anche per Fedez il brano era adatto a risaltare le sue doti vocali. Dopo il Covid che l’ha obbligata a presentarsi con un’esibizione registrata, Dadà torna sul palco di X Factor con I ‘te vurria vasa’. Stavolta niente mash up e niente elettronica, spazio solo alla tradizione partenopea. Stavolta senza artifizi i giudici hanno avuto la possibilità di ascoltare la vera assenza di Dadà. Rkomi però vorrebbe che uscisse un po’ dal suo mondo per sentire anche dell’altro. Arriva sul palco di X Factor Yungblud che regala al pubblico due brani ravvivando l’atmosfera con vulcanica energia. I meno preferiti della prima manche che vanno al ballottaggio sono Dadà e Joelle. X Factor, seconda manche Ad aprire la manche è Linda Riverditi, del team di Fedez, che interpreta Euphoria di Labrinth. Ambra Angiolini sottolinea il modo che ha la ragazza di “mettere sempre se stessa in ogni brano”. Solo complimenti da parte della giuria in quanto è riuscita ad affrontare un brano molto complesso. Sale sul palco Beatrice V, della squadra di Dargen D’Amico. Canta Fiori Rosa Fiori di Pesco di Lucio Battisti. I giudici hanno molto apprezzato la rivisitazione del brano, che lo ha trasformato ma senza perdere la sua vera identità. Giudizi solo positivi. Leggi anche ---> X Factor diretta 20 ottobre: i Last Call, i giudici formano le proprie squadre Terzi ad esibirsi sono invece i Tropea, del team Ambra Angiolini, che propongono Luna dei Verdena. I giudici condividono l’opinione che sia stata la loro migliore esibizione. I Santi Francesi, della squadra di Rkomi, interpretano Ti Voglio di Ornella Vanoni con i New Trolls. A Dargen D’amico è mancata la tridimensionalità sensuale di questo brano che è invece arrivata ad Ambra Angiolini. Decimo ed ultimo cantante ad esibirsi è Matteo Orsi, che appartiene al team di Dargen D’Amico. Interpreta Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Per lui solo commenti positivi. I meno preferiti della seconda manche sono i Tropea e Matteo Orsi che sfidano Dadà e Joelle al ballottaggio. Dopo essersi tutti esibiti i due eliminati sono Dadà e Matteo Orsi.