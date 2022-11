Stasera in tv lunedì 14 novembre 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 14 novembre 2022. Su Raitre, l’attualità con Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. Su Canale 5, il reality Grande Fratello Vip.

Stasera in tv lunedì 14 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la prima parte della miniserie di Marco Bellocchio, Esterno Notte, con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo. 16 marzo 1978. Nel giorno del voto di fiducia per il IV governo Andreotti, alcuni membri della “colonna romana” delle Brigate Rosse rapiscono in Via Fani a Roma Aldo Moro (Fabrizio Gifuni), presidente della Democrazia Cristiana, e fanno una strage uccidendo i cinque uomini della scorta.

Su Raidue, alle 21.00, Tennis: ATP Finals. Alle finali di Torino c’è anche il greco Stefanos Tsitsipas, ai vertici del ranking mondiale. Quest’anno si è imposto in due tornei: il Masters 1000 di Montecarlo (terra battuta) e il Maiorca Open (erba). Nei primi dieci mesi del 2022 Tsitsipas ha guadagnato in premi quattro milioni e mezzo di dollari.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Report. Un altro lunedì sera con le inchieste del programma condotto da Sigfrido Ranucci. “Nelle settimane in cui siamo in onda dormo tre o quattro ore per notte” dice il popolare giornalista. “Il confezionamento di un’inchiesta richiede grande rigore, verifiche, approfondimenti e continue integrazioni”.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Nicola Porro e la sua redazione offrono come ogni settimana una lettura mai banale dell’attualità, spaziando dai corridoi del Parlamento agli uffici delle istituzioni europee. Con la collaborazione degli ospiti si apre poi un dibattito per capire le prospettive future dell’esecutivo e del Paese.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Destinata a durare a lungo, la settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ha aperto la porta di recente a sei nuovi inquilini: Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Sarah Altobello, Oriana Marzoli, Luciano Punzo e Micol Incorvaia.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra 5 – Stagione finale, con Marco D’Amore. I Levante cercano vendetta, Genny è costretto a nascondersi dalla polizia e intanto elabora un piano per eliminare i nemici. Uno di questi, Don Aniello, dice a Genny che Ciro è vivo e si trova in Lettonia.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Continua la nuova stagione del programma condotto da Francesco Panella. Questa volta la ricerca del proprietario de “L’antica pesa” di Roma riguarda i migliori ristoranti italiani di Manhattan che propongono piatti della cucina regionale.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite: e poi. Holly deve affrontare un matrimonio e un’operazione. Lashanta, intanto, che all’inizio del suo percorso in clinica pesava 300kg, ha subìto uno choc durante il percorso di dimagrimento, che ha rallentato i progressi delle cure.

I film di questa sera lunedì 14 novembre 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 2016, di Antoine Fuqua, I magnifici 7, con Denzel Washington, Chris Pratt. I cittadini di Rose Creek stanno subendo le angherie del magnate Bartholomew Bogue: o lasciano le loro terre o verranno uccisi. Sam Chisolm e altri pistoleri accettano di difenderli.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di D.J. Caruso, xXx – Il ritorno di Xander Cage, con Vin Diesel, Nina Dobrev. La Cia cerca un criminale che è entrato in possesso di un’arma micidiale, il “Vaso di Pandora”. Per recuperarla viene reclutato Xander Cage (Vin Diesel), asso degli sport estremi specializzato in missioni impossibili. L’uomo, creduto morto da tempo, in realtà è in piena forma ed entra in azione.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2011, di R. Fleischer, Gangster Squad, con J. Brolin. Anni 50. Il sergente O’Mara è incaricato di formare una task force per catturare il gangster Micky Cohen, che sta costruendo un impero basato su traffici di ogni tipo: dalla droga alla prostituzione.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Edoardo Leo, Noi e la Giulia, con Edoardo Leo, Luca Argentero, Carlo Buccirosso. Diego, Fausto e Claudio decidono di sistemare un vecchio casale e trasformarlo in un agriturismo. L’arrivo di un camorrista che vuole il pizzo dà inizio a una serie di eventi tragicomici.

Stasera in tv lunedì 14 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Matt Reeves, The Batman, con Robert Pattinson, Zoe Kravitz. Un assassino seriale comincia a uccidere le persone più in vista di Gotham. Bruce Wayne scopre che il suo nuovo nemico conosce la sua identità e qualcosa che lui ignorava sulla sua famiglia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2000, di Ferzan Ozpetek, Le fate ignoranti, con Margherita Buy. Rimasta vedova, Antonia scopre casualmente che il marito aveva intrapreso una relazione con un uomo. Decisa a saperne di più, si addentra in un mondo a lei sconosciuto.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Lola Doillon, Il viaggio di Fanny, con Léonie Souchaud. Durante l’occupazione della Francia da parte dei tedeschi, la tredicenne ebrea Fanny viene mandata in una colonia in montagna. Lì conosce altri coetanei e insieme escogitano una fuga.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2007, di Michael Davis, Shoot’em up – Spara o muori, con Clive Owen. Il signor Smith si trova coinvolto in una sparatoria in cui muore una donna, che teneva tra le braccia un neonato. L’uomo si prende cura del piccolo, ma poi scopre qualcosa di cui non sapeva nulla.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2021, di A. McAulay, La casa nella palude, con Lia McHugh, Angela Sarafyan. Jessica e John partono con la figlia adolescente Anna per una vacanza in una casa tra le suggestive paludi della Louisiana. Ma una volta lì, il weekend prende una piega sinistra.