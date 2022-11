Grande Fratello Vip, Covid-19: quattro concorrenti positivi al test

Condividi su

Il Grande Fratello Vip, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che quattro concorrenti sono risultati positivi al Covid-19. Il virus dunque è riuscito ad entrare all’interno della casa più spiata d’Italia, portando la produzione a prendere immediati provvedimenti. Scopriamo chi sono i quattro concorrenti coinvolti.

Grande Fratello Vip, i concorrenti positivi al Covid

“A seguito di controlli medici Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19” si legge nel primo comunicato ufficiale rilasciato dalla produzione. Nella serata di giovedì 10 novembre, dopo la diretta su Canale 5, la concorrente ha infatti manifestato alcuni sintomi tra cui la febbre. Il GF Vip ha subito preso dei provvedimenti, isolando la Rossetti per un test anti-covid a cui è risultata appunto positiva.

E’ stato dunque necessario testare anche tutti gli altri concorrenti. Purtroppo i risultati hanno confermato che il Covid è entrato all’interno della casa del Grande Fratello Vip a tutti gli effetti. A risultare positivi anche Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. I quattro concorrenti hanno momentaneamente abbandonato il reality in attesa di risultare negativi al tampone.

Nel secondo comunicato ufficiale rilasciato dal Grande Fratello Vip c’è inoltre scritto che tutti gli altri vipponi sono tenuti ad aggiornare immediatamente la produzione qualora dovessero avvertire dei sintomi legati al Covid. Il televoto settimanale tra Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato dunque annullato. La produzione ci tiene a sottolineare che gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

Le reazioni del web

La nota ufficiale rilasciata dal Grande Fratello Vip, sulla positività al Covid-19 di alcuni concorrenti, ha scatenato sul web reazioni non indifferenti. Molti si chiedono infatti come sia stato possibile che il virus sia entrato all’interno della casa. Come è ben noto a tutti, i concorrenti prima di entrare a far parte ufficialmente del reality devono prima trascorrere più di una settimana in quarantena, dove vengono sottoposti a più test anti-covid.

Tutto eseguito con la massima accuratezza, proprio per evitare una spiacevole situazione come questa, e per salvaguardare la salute di tutti i concorrenti. C’è chi ha ipotizzato infatti che il Covid possa essere entrato all’interno della casa del Grande Fratello Vip tramite uno dei nuovi concorrenti. Ciò però va in contrasto con le misure di sicurezza adottate dalla produzione.

Bisognerà dunque aspettare la diretta di lunedì sera con Alfonso Signorini per avere ulteriori chiarimenti, e per avere aggiornamenti sui concorrenti risultati positivi al test.