Il Paradiso delle Signore 7: anticipazioni puntate dal 21 al 25 novembre 2022

Tutte le anticipazioni sulla serie Il Paradiso delle Signore 21-25 novembre 2022. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 15:55, dal lunedì al venerdì. Ecco tutto ciò che accade giorno per giorno.

Il Paradiso delle Signore 7 – anticipazioni 21-25 novembre 2022

Ezio è deciso a trovare un nuovo lavoro prima di dire a Veronica che si è licenziato dalla Palmieri, mentre Gloria lo incalza perché renda ufficiali le sue dimissioni. Alfredo, finalmente guarito, intuisce che tra Vito e Maria può nascere qualcosa. Umberto cerca di riconquistare Flora dopo la rottura. Matilde è rattristata per via del diverbio con Vittorio il quale teme che la bella Frigerio possa lasciare il Paradiso.

Puntata 22 novembre

Ezio continua a mentire a Veronica sulla sua situazione lavorativa. Adelaide ha intuito che qualcosa tra Umberto e Flora è accaduto. Alfredo spinge Vito a buttarsi con Maria e intanto cerca di strappare un invito a Irene. Vittorio rivela a Matilde di voler continuare a lavorare con lei. Irrompe una tragica notizia che sconvolgerà il mondo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 23 novembre

Adelaide vuole organizzare una serata al Circolo per commemorare Kennedy e chiede a Umberto di affiancarla. Gloria ha un piano per aiutare Ezio a mettersi in proprio; nel frattempo lui convoca Veronica, Gemma e Stefania per informarle che si è licenziato dalla Palmieri. Vittorio è ancora sconvolto per la tragica fine del Presidente americano e la sera, a sorpresa, riceve una toccante visita di Matilde.

Puntata 24 novembre

Maria è pronta a recarsi all’appuntamento con Vito, ma il loro rendez-vous non andrà come pianificato. Ezio ripensa ancora una volta alla sua decisione: non è più convinto di mettersi in proprio e l’idea di tornare alle dipendenze di qualcuno lo turba. Giunto a una conclusione, il Colombo informa Gloria del suo nuovo progetto. Mentre Elvira cerca di capire il reali stato d’animo di Salvatore, Vittorio chiede a Matilde se vuole recarsi con lui a una cena da amici. Flora, invece, si precipita al Circolo nella speranza di parlare con Umberto dopo aver confessato a Marcello di essere ancora innamorata del Guarnieri. Una volta lì, però, scopre che l’uomo è insieme ad Adelaide.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 25 novembre 2022

Dopo aver ricevuto il via libera da Don Saverio, Veronica è pronta a riaccogliere Ezio in casa, ma qualcosa la porterà a ripensarci. Vito non si arrende e chiede un secondo appuntamento a Maria mentre Marco riceve una proposta di lavoro che potrebbe cambiare la sua vita e quella della fidanzata. Pur di riconquistare Flora, Umberto le regala un anello di fidanzamento; ignaro di essere osservato da Marcello che corre ad informare Adelaide. Pur sapendo già dell’acquisto del gioiello, la Contessa non riesce a contenere lo sfogo di rabbia per poi lasciarsi confortare dal Barbieri.