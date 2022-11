Stasera in tv lunedì 28 novembre 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 28 novembre 2022. Su Raitre, l’attualità con Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. Su Italia 1, il film d’azione Bastille Day – Il colpo del secolo.

Stasera in tv lunedì 28 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.00, Mondiali di Calcio: Portogallo-Uruguay. Lo Stadio di Lusail ospita il big match del girone H: a scendere in campo sono la nazionale lusitana, sulla cui panchina siede Fernando Santos, e la compagine sudamericana che ha come commissario tecnico Diego Alonso. Del medesimo raggruppamento fanno parte anche Ghana e Corea del Sud.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Report. La nuova edizione del programma di Sigfrido Ranucci prosegue stasera con la quarta delle nove puntate previste. Tra le inchieste recenti più seguite dal pubblico quella di Daniele Autieri intitolata “Il miraggio dello sceicco” e dedicata alle polemiche sull’assegnazione dei Mondiali di Calcio al Qatar.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Guidati dalla competenza e dalla passione giornalistica di Nicola Porro, anche questa sera i telespettatori possono aggiornarsi sugli argomenti politici, economici e sociali che in Italia e all’estero stanno monopolizzando l’attenzione generale: dalle polemiche sui migranti alla ricandidatura di Trump.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. La settima edizione prosegue superando un ostacolo dopo l’altro, non ultimo l’ingresso del coronavirus nella Casa di Cinecittà, probabilmente portato da uno dei nuovi inquilini. Anche stasera accanto ad Alfonso Signorini troveremo, nel ruolo di opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra 5 – Stagione finale con Salvatore Esposito. La guerra è iniziata. Sangueblu aumenta il suo esercito. Anche Genny militarizza le piazze raddoppiando gli uomini e manda Fernando, ex fedelissimo di Ciro, come infiltrato nel gruppo dell’Immortale.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Michael ha avuto una vita piena di abusi e ne subisce le conseguenze: ha l’ansia quando esce di casa e se si sente demotivato si butta sul cibo. Ma con il supporto del dottor Now, cercherà di cambiare il suo stile di vita e di salvarsi.

I film di questa sera lunedì 28 novembre 2022

Su Raidue, alle 21.20, il film commedia del 2018, di Laurent Tirard, Il ritorno dell’eroe, con Jean Dujardin. Francia, 1809. Il capitano Neuville (Jean Dujardin) sta per sposare una giovane aristocratica, ma a causa della guerra incombente deve partire per il fronte. Visto che l’uomo non dà più notizie e che per questo la fidanzata è disperata, la sorella di lei decide di inviarle lettere appassionate a firma dell’amato.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di Edgar Wright, Baby driver – Il genio della fuga, con A. Elgort. Soprannominato “Baby“, un giovane “asso” del volante viene incastrato per un furto d’auto da un criminale che lo costringe a lavorare per lui e ripagare il debito.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2003, di Joe Johnston, Oceano di fuoco – Hidalgo, con Viggo Mortensen. 1890. Uno straniero, l’americano Frank T. Hopkins, viene ammesso per la prima volta a una corsa di 3000 miglia attraverso il deserto d’Arabia, riservata ai migliori cavalieri beduini.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2016, di James Watkins, Bastille Day – Il colpo del secolo, con Idris Elba, Richard Madden. Parigi. Michael Mason (Richard Madden), abile raspinatore, ruba una borsa ignorando che nasconde una bomba. Quando l’ordigno esplode, uccidendo quattro persone, Michael si allea con l’agente della Cia Sean Briar (Idris Elba) per scovare i terroristi, che hanno già annunciato un altro attentato.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 1993, di Steven Spielberg, Jurassic Park, con Laura Dern, Jeff Goldblum. Un miliardario clona il Dna dei dinosauri, facendo rivivere le creature preistoriche. Per dare maggior peso alla sua scoperta, convoca i paleontologi Alan Grant e Ellie Sattler.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Ridley Scott, American gangster, con Russell Crowe, Denzel Washington. Durante la guerra in Vietnam, lo spacciatore Frank Lucas importa eroina negli Stati Uniti dalla Thailandia. Sulle sue tracce si mette il detective Richie Roberts.

Stasera in tv lunedì 28 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2022, di Adam e Aaron Nee, The lost city, con Sandra Bullock. L’autrice Loretta Sage viene rapita da uno strambo miliardario che vuole scovare il tesoro descritto nell’ultimo libro della donna. Alan, modello che nei romanzi incarna il personaggio di “Dash“, cerca di salvarla.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Kathryn Bigelow, Detroit, con Algee Smith. 1967. A Detroit, in seguito a una retata della polizia in un bar del ghetto nero, scoppia un tumulto che degenera in rivolta. Nel caos, alcuni giovani neri e due ragazze bianche vengono sequestrate. Da una storia vera.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Sian Heder, I segni del cuore, con Emilia Jones, Marlee Matlin. Ruby si prodiga per i suoi familiari in quanto è l’unica normoudente. Ma quando scopre di avere una grande passione per il canto, si ritrova a dover compiere una difficile scelta.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Howard McCain, Outlander – L’ultimo vichingo, con Jim Caviezel. Una nave spaziale precipita tra i fiordi della Norvegia. A bordo ci sono Kainan, un valoroso guerriero proveniente dal futuro, e Moorwen, un terribile mostro assassino.