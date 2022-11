Terra Amara anticipazioni episodi dal 28 novembre al 3 dicembre 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni della serie tv Terra amara in onda su Canale 5 per la settimana 28 novembre 3 dicembre. Giorno per giorno le trame dettagliate dal lunedì al venerdì.

Terra amara 28 novembre 3 dicembre – anticipazioni

Sait viene a sapere da Musa che Demir gli ha commissionato un lavoro: segare tutte le piante dell’aranceto di Yilmaz. Quest’ultimo si reca nei campi insieme a Sait.

Terra amara trama episodio 29 novembre

Sermin rifiuta la proposta di Demir di acquistare la sua casa, e Sabahattin, venuto a conoscenza delle sue difficoltà economiche, decide di offrirle il doppio.

Trama episodio 30 novembre

Yilmaz acquista la casa di Sermin, e così facendo introduce lui e Fekeli nel cuore della “fortezza” degli Yaman. Poi si impossessa della filanda più grande della Turchia.

trama episodio 1 dicembre

Sait viene trovato ucciso, e mentre Fekeli si precipita in casa di Demir, quest’ultimo viene arrestato e interrogato per sospetto concorso in omicidio.

Terra amara episodio 2 e 3 dicembre

Demir è in carcere, ma Hunkar non si dà per vinta: cerca un modo per farlo uscire e, intanto, indaga per capire se sia realmente innocente.

Gaffur, approfittando dell’assenza di Demir, intravede un’opportunità per migliorare la sua posizione. Anche Zuleyha coglie l’occasione per parlare con Sabahattin.

Hunkar è convinta che Zuleyha si nasconda, con Adnan, in casa di Fekeli. In realtà la donna ha portato il figlio in ospedale perché è febbricitante.

Terra amara 28 novembre 3 dicembre: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Terra amara e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Hilal Altınbilek : Züleyha

: Züleyha Uğur Güneş : Yılmaz Akkaya

: Yılmaz Akkaya Sibel Taşçıoğlu : Şermin Yaman

: Şermin Yaman Bülent Polat : Gaffur Taşkın

: Gaffur Taşkın Aras Şenol : Çetin Ciğerci

: Çetin Ciğerci Serpil Tamur : Azize Saraçoğlu

: Azize Saraçoğlu Yeliz Doğramacılar : Füsun

: Füsun Selin Yeninci : Saniye Taşkın

: Saniye Taşkın Selin Genç : Gülten Taşkın

: Gülten Taşkın Polen Emre : Fadik Kaya

: Fadik Kaya Mustafa Açılan : Veli

: Veli Murat Ünalmış : Demir Yaman

: Demir Yaman Furkan Palalı : Fikret Fekeli

: Fikret Fekeli Vahide Perçin : Hünkar Yaman

: Hünkar Yaman Kerem Alışık : Ali Rahmet Fekeli

: Ali Rahmet Fekeli Melike İpek Yalova : Müjgan Hekimoğlu

: Müjgan Hekimoğlu Nazan Kesal : Sevda Çağlayan

: Sevda Çağlayan Vahide Perçin: Hünkar Yaman