Stasera in tv lunedì 5 dicembre 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 5 dicembre 2022. Su Raitre, l’attualità con il programma condotto da Sigfrido Ranucci, Report. Su Italia 1, il film di fantascienza Independence Day con Will Smith.

Stasera in tv lunedì 5 dicembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.00, Mondiali di Calcio: Ottavi di finale. Anche oggi si disputano due gare valide per gli ottavi di finale di Qatar 2022. Stasera vedremo contrapposte la vincente del raggruppamento G (composto da Brasile, Svizzera, Serbia e Camerun) e la seconda classificata del girone H (Portogallo, Uruguay, Corea del Sud e Ghana).

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Report. La 26° edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci prosegue con la quinta puntata. Tra le inchieste più seguite delle ultime settimane, quella sulle chiese napoletane gestite con grande difficoltà dalla Curia, che all’indomani della trasmissione ha convocato una conferenza stampa.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Anche le più seriose polemiche parlamentari diventano divertenti se a raccontarle è un profondo conoscitore dei palazzi del potere come Nicola Porro. Nel suo studio il giornalista romano accoglie come di consueto numerose opinionisti, per discutere del governo e di tutti i temi caldi dell’attualità.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. A dicembre la celebrity edition del talent più longevo ripristina il doppio appuntamento settimanale in prima serata. Oltre alla tradizionale puntata del lunedì, infatti, lo show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda anche sabato 10 e sabato 17. Lo spazio social è affidato a Giulia Salemi.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra 5 – Stagione finale, con Marco D’amore. Ciro inizia a avviare lo spaccio grazie ai carichi rubati a Genny. Quest’ultimo, dopo aver perso altra droga, manda ‘o Munaciello a Trieste per trattare con un broker sloveno per rifornire le sue piazze in tempi rapidi.

Su Real Time, alle 21.20, Vite al limite. La protagonista è Shannon. Il suo peso si aggira sui 300 chili e ormai vive quasi sempre a letto. Il dottor Now ha accettato di aiutarla, ma a causa della pandemia il percorso di Shannon è a rischio. Come la sua stessa vita.

I film di questa sera lunedì 5 dicembre 2022

Su Raidue, alle 21.20, il film commedia del 2018, di Greg Berlanti, Tuo, Simon, con Nick Robinson. Simon (Nick Robinson) è un liceale che non ha il coraggio di rivelare neppure agli amici più stretti la sua omosessualità. Tutto cambia quando un compagno di scuola scopre su un computer alcuni messaggi d’amore tra Simon e Blue, ragazzo conosciuto sul web, e minaccia di renderli pubblici.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1958, di William Wyler, Il grande paese, con Gregory Peck, Jean Simmons. Un ex capitano di marina si reca nel West per sposare la figlia di un ricchissimo proprietario terriero. Il futuro suocero, però, è coinvolto in una feroce e sanguinaria faida.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 1996, di Roland Emmerich, Independence Day, con Jeff Goldblum, Bill Pullman. Nel weekend del 4 luglio, una razza aliena giunge sulla Terra con l’intenzione di conquistarla. Quando gli extraterrestri radono al suolo alcune delle principali città del mondo, il destino dell’umanità è affidato al coraggio di pochi uomini, come il giovane capitano Steven Hiller (Will Smith).

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’avventura del 2017, di Scott Waugh, L’ultima discesa, con Josh Hartnett, Mira Sorvino. L’ex campione olimpico di hockey Eric LeMarque si rifugia sulle montagne. Mentre si appresta a un fuoripista con snowboard, un’imponente tormenta di neve lo coglie all’improvviso.

Stasera in tv lunedì 5 dicembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Alessandro Siani, Chi ha incastrato Babbo Natale? con Alessandro Siani, Christian De Sica. La Fastway, grande azienda di consegne, vuole far fallire il suo unico rivale: Babbo Natale. Corrompe così il capo degli elfi e infiltra nella magica fabbrica il truffatore Genny Catalano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Matt Ross, Captain Fantastic, con Viggo Mortensen. Ben vive isolato con la famiglia in una foresta del Nord America, rifiutando la società dei consumi. Ma la morte della moglie li costringe ad affrontare il mondo della cosiddetta normalità.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1985, di Richard Donner, I Goonies, con Sean Astin, Josh Brolin. Alcuni ragazzini che si fanno chiamare “Goonies” trovano la mappa di un antico tesoro. Sono decisi a trovarlo per salvare la casa di uno di loro che sta per essere demolita.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di e con Marco D’Amore, L’immortale. La storia di Ciro Di Marzio, uno dei protagonisti della serie Gomorra. Sopravvissuto al colpo di pistola di Genny Savastano, Ciro è costretto a lasciare Napoli e don Aiello gli affida un incarico.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2021, di Julia Ducournau, Titane, con Agathe Rousselle. Alexia, che ha una placca di titanio impiantatele nel cranio in seguito a un incidente, si difende dai molestatori uccidendoli. Costretta a fuggire, assume l’identità di Adrien, il figlio scomparso di un vigile del fuoco.