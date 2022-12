Sanremo 2023, le quote degli scommettitori: in pole per la vittoria Ultimo e Marco Mengoni

Condividi su

Domenica 4 dicembre, nel corso dell’edizione delle 13:30 del TG1, Amadeus ha annunciato i 22 Big in gara al Festival di Sanremo 2023. Nonostante la rosa dei partecipanti non sia ancora completa (mancano i sei cantanti provenienti da Sanremo Giovani), i bookmakers hanno diffuso le prime quote scommesse.

Sanremo 2023 quote scommettitori, tra gli sfavoriti I Cugini di Campagna, Leo Gassman e Rosa Chemical

La prima agenzia a diffondere le quote di Sanremo 2023 è la Sisal. È bene evidenziare come tali dati siano soggetti a cambiamenti che, potenzialmente, possono essere corposi. Ad oggi, infatti, non si conoscono neanche i titoli delle canzoni in gara. Elemento, quest’ultimo, che potrebbe sovvertire completamente la possibile classifica.

Fino ad ora, le quote Sisal di Sanremo 2023 fanno rientrare tra gli sfavoriti per la vittoria finale I Cugini di Campagna. Il gruppo, formato nel 1970 e che partecipa per la prima volta in gara alla kermesse, è dato in ultima posizione. Nelle retrovie ci sono anche Leo Gassman, Rosa Chemical, Articolo 31, Paola & Chiara e Anna Oxa.

Chi si trova dalla decima alla quarta posizione

Attraverso le quote scommesse è possibile stabilire la top dieci di Sanremo 2023. A tal proposito, al decimo posto presenzia LDA. Il cantante, figlio di Gigi D’Alessio, fa il suo esordio all’Ariston a pochi mesi dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. In nona e ottava posizione ci sono Lazza e Mara Sattei, anche loro per la prima volta in gara nella kermesse.

La settima tassella della classifica è occupata da Tananai. Il cantante ha partecipato lo scorso anno con Sesso occasionale, arrivando ultimo. Nonostante ciò, l’artista ha ottenuto un ottimo riscontro radiofonico e discografico, culminato con il rilascio dell’album Rave, eclissi. Al sesto e quinto posto ci sono Colapesce e Dimartino e Madame. Entrambi hanno partecipato al Festival del 2021, presentando rispettivamente le hit Musica leggerissima e Voce.

Secondo le quote degli scommettitori, Sanremo 2023 ha in quarta posizione (e dunque per un soffio fuori dal podio) Elodie. L’artista ha esordito a Sanremo nel 2017 e, dal quel momento in poi, ha collezionato una lunga serie di successi, tra i quali Bagno a mezzanotte e Tribale.

Sanremo 2023 quote scommettitori, il podio

Attraverso le quote degli scommettitori Sisal, infine, è possibile stilare il podio di Sanremo 2023. Sul gradino più basso figura Giorgia. L’artista, tra le voci più apprezzate e note della musica italiana, torna in gara 22 anni dopo il successo ottenuto, nel 2001, con Di sole e d’azzurro.

Il vertice di Sanremo 2023, stando alle quote degli scommettitori, è occupato a pari merito da Ultimo e Marco Mengoni. Il primo è reduce da un tour estivo che ha riempito alcuni dei principali stadi del nostro paese. Il secondo, invece, torna in gara dopo la vittoria del 2013, arrivata con la canzone L’Essenziale.