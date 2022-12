Con l’aiuto del cielo 6 dicembre, trama e anticipazioni: la morte di una professoressa universitaria

Condividi su

Martedì 6 dicembre, dalle ore 21:40 su Canale 5, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento di Con l’aiuto del cielo. La fiction è giunta alla terza puntata. L’appuntamento è fruibile, in diretta streaming e on demand, dal sito di Mediaset Play.

Con l’aiuto del cielo 6 dicembre, il caso dell’episodio

Al centro della serata vi è un altro caso di cronaca. Così come accaduto nelle settimane precedenti, i protagonisti Elli Taleb e Clement lavorano l’uno al fianco dell’altro per risolvere un omicidio. La vittima, nel prossimo appuntamento, si chiama Nathalie Josserand, 45 enne che lavora come professoressa presso l’Università di Montpellier.

Quest’ultima è in qualche modo legata alla poliziotta. Il crimine, infatti, è avvenuto nell’istituto che frequenta anche Maryam, sorella della commissaria. Il corpo della docente è ritrovato privo di vita all’interno dell’aula magna. Le indagini, durante Con l’aiuto del cielo di martedì 6 dicembre, si concentrano intorno alle persone che frequentano l’Università.

Il principale sospettato è David

L’inchiesta sulla morte della professoressa è abbastanza complessa. Per tale motivo, nel corso di Con l’aiuto del cielo del 6 dicembre, gli inquirenti scelgono di ripercorrere la vita di Nathalie. Così facendo, questi scoprono che la docente ha avuto una relazione con David, all’epoca suo assistente e oggi giovane collega professore.

Quest’ultimo, 35 enne, viene trovato in possesso di un’arma compatibile con quella usata per commettere l’omicidio. Quando la sua posizione sembra essere compromessa, Maryam svela agli investigatori di avere una relazione con David. I due avevano scelto di tenere nascosta la loro frequentazione in quanto insegnante e allieva.

Grazie alle preziose intuizioni di frate Clement, a Con l’aiuto del cielo del 6 dicembre la poliziotta riesce a scagionare da ogni accusa il sospettato. Dietro la morte della professoressa, infatti, vi è una storia più complessa che potrebbe riguardare Stephane Rocques, ovvero il Presidente dell’Università.

Con l’aiuto del cielo 6 dicembre, Elli pensa di vendere la casa di famiglia

Nella trama c’è spazio anche per le vicende private dei personaggi principali. Elli, in particolare, ha dei gravi problemi con la casa di famiglia. L’abitazione presenta dei gravi problemi legati all’infiltrazione. Inoltre richiederebbe degli ampi lavori di ristrutturazione, che comporterebbero, però, una spesa ingente.

A causa di questo, il commissario prende, a malincuore, la scelta di metterla in vendita. Ciò, durante Con l’aiuto del cielo di martedì 6 dicembre, provoca delle tensioni con le sorelle, contrarie alla cessione della casa. Quando tutto sembra essere perduto, Elli riceve un inaspettato miracolo che potrebbe risolvere la situazione.