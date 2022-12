Ricerche Google 2022, in tv è trionfo per il Festival di Sanremo e Netflix

Condividi su

Con l’avvicinamento della fine dell’anno, Google ha pubblicato la classifica delle ricerche più effettuate dagli italiani durante il 2022. Tali dati, ovviamente, riguardano anche il mondo della televisione.

Ricerche Google 2022, tra i personaggi dell’anno emerge il successo del Festival di Sanremo

Google ha diffuso, in primis, la top dieci del 2022 per ciò riguarda le ricerche dei personaggi celebri. Se il gradino più alto è di Vladimir Putin (verosimilmente a causa del conflitto in Ucraina), il resto del podio è dominato dal Festival di Sanremo. In seconda posizione, infatti, c’è Drusilla Foer, alter ego di Gianluca Gori. L’artista è stata co – conduttrice della terza serata della kermesse, divenendo, in seguito, uno dei volti dell’intrattenimento Rai (David di Donatello, L’Almanacco del giorno dopo). Chiude il terzetto Blanco, vincitore (con Mahmood) di Sanremo 2022 grazie alla hit Brividi.

Nella classifica dei vip più ricercati vi sono altri due volti della tv, ovvero Marco Bellavia e Ornella Muti, rispettivamente in nona e decima posizione. Il primo, ex conduttore di Bim Bum Bam, è stato (suo malgrado) protagonista della settima edizione del GF Vip. La seconda, invece, ha affiancato Amadeus nella prima serata del Festival.

La televisione è presente anche nella categoria delle ricerche Google 2022 dei “Perché”. Gli italiani, in particolare, si sono interrogati sull’assenza di Lili Gruber da Otto e mezzo e sui motivi che hanno portato Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra (nel cast del Grande Fratello Vip) a non rivolgersi più la parola.

Il Festival di Sanremo domina la classifica dei cantanti

Il grande successo della 72 esima edizione di Sanremo è ancora più evidente dai dati delle ricerche Google 2022 sui cantanti. La top dieci è composta quasi esclusivamente da artisti in gara nell’ultima edizione. Dalla prima posizione e a scendere, infatti, ci sono Blanco, Mahmood, Gianni Morandi, Iva Zanicchi (protagonista anche a Ballando con le stelle) e Ana Mena. Dopo di loro presenti Irama, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Gianluca Grignani (unico non presente tra i Big, ma comunque sul palco dell’Ariston come ospite) e Achille Lauro.

Ricerche Google 2022, tra gli attori trionfano le fiction

Google, poi, ha analizzato i dati delle ricerche del 2022 per scoprire le identità degli attori più chiacchierati sul web. Vince Will Smith, vincitore dell’Oscar come miglior attore protagonista ma ricordato principalmente per il pugno dato in diretta mondiale al collega Chris Rock, a sua volta sesto in classifica. Il podio è completato da Gianluca Gori e Vanessa Incontrada, volto di Fosca Innocenti e tra le conduttrici di Striscia la Notizia. In mezzo ai tanti esponenti di Hollywood, poi, è da segnalare la presenza di Maria Chiara Giannetta e Lorena Cesarini (co – conduttrici di Sanremo), oltre che di Giovanna Ralli, premiata quest’anno con il Premio alla carriera ai David di Donatello.

Google, infine, ha diffuso le ricerche 2022 inerenti le serie tv più popolari tra gli utenti digitali italiani. Domina Netflix, sul quale è possibile fruire di quattro delle prime cinque produzioni in classifica. A trionfare è la quarta stagione di Stranger Things, seguito da Dahmer e Manifest. Subito sotto il podio si ferma LOL 2 (format di Amazon Prime Video), che precede di una posizione The Watcher. Tra le produzioni seriali ve ne sono diverse targate Rai, ovvero L’Amica Geniale, Sopravvissuti e La Sposa. Mediaset, invece, è rappresentata dalla sola Viola come il mare.